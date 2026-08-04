Hafta sonu sonuçlarına göre sadece İstanbul’dan tutuklu belediye başkanı sayısı 16 oldu. Aylarla başlayan, yılları geçenlerin hâlâ suçlamalara dayalı yargılamaları başlatılmamışlar çoğunlukta. Gizli tanıklıkların ifadeleri üzerinden yürütlmüş sorgulamalar üzerinden, delillerle kanıtlanmış karşılıkları ufukta görünmüyor. Gece yarısı sonrası evlerden alınarak tutuklanma yöntemi aynen sürdürülürken aylar, yıllar geçtikçe yargılamalarda sonuçlara ulaşmak hak götüre, her birine uysa da uymasa da yeni gizli tanıklıklara dayalı ifadeler üzerinden suç üstüne suç eklemleniyor.

Tutuklamalar öncesi belediye başkanlarına birebir AKP’ye geçiş yapmalarına dönük baskıların yapıldığı, yakınlarının tutuklamalar sonrası kamu oyuna yansıyan yakınmaları ile artarken... Hafta sonu CHP’den AKP’ye geçiş yapan iki belediye başkanının partiye geçiş rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

Kapalı kapılar arkasında birkaç gün sürdürülen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklandığı haberinin gelmesinin ardından gelen tutuklanmaların haberlerinin henüz kesinleşmediğini öngörebiliriz.

Önceki günün Ankara’dan gelen son haberinde ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da arkadaşları ile birlikte tutuklandıkları haberi vardı. Devamları üzerinden gelebilecek gelişmeleri ise öngörebilmemiz olanaksız. Ülkenin pek çok yöresinden gelen yeni operasyonlara ilişkin haberlerin arkası kesilmiyor. Ortaya çıkmış sonuçlar üzerinden gerçeklik ise iktidarlarının bir zamanlar yükselişlerinde rol oynayan kazandıkları belediyeler üzerinden gelişmelerinin tam tersi bir gelişme sürecini yaşadıklarını ortaya çıkarıyor.

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Tek adam rejimi düzeninde, kamu kaynaklarının hızla tüketilmesinin ardından, gelinen günümüz koşullarında, sistemin ayakta kalması koşullarının hızlı tükenişinde, hakhukuk düzeninin yürütülmesinin maddi koşullarının çok çıplak verilerle tükenişinde, haksızlık hukuksuzluklar üzerinden yürüme çabalarının dışında formüller üretilemez oldukça haksızlık-hukuksuzluklar üzerinden yola devam edebilmenin formülleri deneniyor.

Biri olmadıysa ötekine geçişte; haksızlık, hukuksuzluk yollarının, yaz-boz tahtası üzerinden değiştirilmelerinde sınır tanınmıyor. Şimdilerde mutlak butlan çözümünden vazgeçildiğinin henüz gündeme gelmediği biliniyorsa da... En azından mutlak butlancılar üzerinden gerçek iktidar kadrolarının tartışmalarının da gündeme geldiği biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul için seçilmiş yönetimin kadrolaşma tartışmaları sadece tek içten çekişme de değil. Ayrıntıları aralarındaki sorunlar ne öğrenmek ne da kamu oyuna yansıyanları paylaşmak gerekmiyor.

Ülkemizin yüzda doksanları için geçerli yaşanılamaz ağır koşullar, hepimizin ortak dertlerini kapsıyor. Düzenin kaymağının dağıtıldığı bir avuç kadroyu saymazsak, yıllardır AKP’ye oy vermiş olanlar için de yaşam gerçeklerinin vurgunu yıllar içinde çok hızlı ağırlıklı gündemde. Özel ağır cezalandırmalar, boyun eğenler için sadece kayırmalarla daha ne kadar yol yürünebilir ki?