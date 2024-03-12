12 Mart 2024 Salı

Yıllardır Berlin’de yaşayan Ahmet Tevfik Ortaç, Türkiye doğumlu, yıllarını Berlin merkezli uluslararası gazeteci, Cumhuriyet de içlerinde çoklu gazete, TV yayınlarında çalışmış.

Alman vatandaşı kimliği ile de eski Yeşiller Partisi başta olmak üzere solda, siyasetin içinde yerini almış bir arkadaşımız. Ülkemizden yoğun, seçmeli işçi alınan 1970’li yıllardan günümüze, kapı komşumuz olan ülkede. Berlin, siyasetin odağında olunca ne de çok ortak paylaşılmış yıllarımız olmuş.

Berlin Duvarı’nın yıkılışı tarihlerinde, yıkılmış duvardan parçalar anı olarak ellerimizde ne çok fotoğrafımız olmuş. Arkasından Çernobil’in Almanya’yı kasıp kavurduğu yıllar yaşanmış. Üstüne emekli olmuş birinci kuşaktan işçilerimizi Türkiye’ye gönderebilme düşüne kapılınınca, SPD’nin para önerileri ile geri gönderebilme projeleri. Benden, sonrasında yakın arkadaş olduğumuz Prof. Dr. Harun Gümrükçe rehberliğinde en yetkin Alman siyasetçileri, sosyal örgütlenmelerinin yöneticileri ile görüşmelerle hazırlanmış beş haftalık çalışmaların sonucu bir özel rapor.

“Dönmeyecekler, dönemezler” olarak özetleyebileceğim raporu şaşkın, ancak saygılı... Sonuçlarını bir dizi olarak ülkemizde, gazetemizde yayımladığımızda “Alamanyalı Türkiyeliler” başlığını severek kullanmıştım. Gönülleri ülkemizde, yaşamları Almanya’da kalanların öyküsünden ilginç tanıklıklar söz konusuydu. Ülkemize, annesi başta iki yanlı yakın akrabalarını görmeye her gelişinde kapımıza çalmasına alışık, telefon edince, gitmeden YouTube’daki “Cumhuriyet’ten Tanıklıklar” söyleşimize katılmasını diledim. Sorumlu gazetecilik kimliği ile ikiletmedi.

Alamanya’da hep oralarda yaşanan güncel sorunları konuşup durduğumuz için ilk kez, sağlık teknisyeni kimliği ile göç etmiş olduğunu yeni öğrendim. Bir yandan çalışarak oradaki eğitim basamaklarını yükselte yükselte, fakülte eğitimlerini de tamamlamayı atlamadan, çevre teknolojisi, ekoloji, insan ağırlıklı çevre sorunları uzmanlıklarını kazanmış. Almanya’nın Sesi radyosundan, BBC’ye uzanan, Hollanda da içinde, Alman kentlerinden yapılan Türkçe yayınlar ağırlıklı, ilk Türk çevre gazetecisi, uzmanı olarak da görebilirsiniz.

Doğal olarak orada siyasetin içinde de aktif görevler alması ile gelişen, Alman Federal Bakanlığı’na uzanan çalışmaları da atlamadan, en çok o dönemlerin gerçek değerleri ile Yeşiller Partisi içinde yapmış olduğu çalışmalardan onurlanıyor. Çevre danışmanlığı görevlerini önemsiyor. Federal Çevre Bakanlığı, Çevre Federal Dairesi çalışmalarını paylaşıyor. Sonrasında, ağırlıklı son yıllara uzanan, pandemi dönemlerini de içine alan toptancı çevre erozyonlarının acılı sonuçlarını paylaşıyor.

En yalın haliyle Batı demokrasilerinin dayanağı olan, Sosyalist Manifesto ile Liberal Manifesto’ya bağlı kalınmış, ilkeli demokrasi yıllarından gerilere yuvarlanışın da özetini yapmış oluyor. Demokrasinin en yerleşik değerlerinin geçerli olduğu Avrupa topraklarında bile, son yılların aşınması içinde yaşanan değerler erozyonunun ağırlığının altında ezinilen uzun yılların ardından, insandan, tüm canlılardan yana olanların yeniden ittifaklarını güçlendirme zorunluluğu vurgusu ile girilmesi için verilen çabalar ittifakının altını çiziyor...