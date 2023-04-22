‘Bayram benim neyime?’
İçimizden “Bayram benim neyime”
anlamında sorgulama yapmayanımız
var mıdır ki? Fatih ilçe sınırları
içindeki DİSK’e bağlı OLEYİS
Sendikası blokları sakinleri, 1980
sonrası aynı kooperatif evleri çatısı
altında yaşıyor olmaktan çok, ortak
kültür, ortak değerler, ortak bedelleri
paylaşmış olmanın kaçınılmaz
sonuçlarıyla akrabadan öte yakınlık
içinde bugünlere geldiler.
Birinci kuşaktan şimdi aramızda
olmayanlar arasında DİSK davası
sanıkları arasında uzun soluklu hapis
yatmış, kaçınılmaz işkencelerden
geçmişler, İstanbul’un en ünlü
otellerinin çalışanları arasında olarak,
kültürel çok fazla şeyi paylaşmış
olanlar ağırlıktaydılar. Ali Kocaman,
Mukbil Zırtıloğlu, Nihat Turan ilk
sıralamanın içindeler. Alt kat komşum
Vefa Zat son uğurladıklarımız arasında.
Otelcilik okullarında eğitimcilik yanında,
Osmanlı’dan gelen Beyoğlu, turizm
kültürünün çok sayıda kitabının yazarı,
anılarıyla, daktilosunun sesi ile de
kulağımda.
Şimdilerde bizim binanın
giriş çıkışlarında yüz yüze gelip
selamlaştıklarımın dışında, müzik,
televizyon, çocuk sesleri bile
duyulmaz, ışıklar zayıf görünmez oldu.
Sulukule’nin içinde yıllarla dinlemekten
çok keyif aldığım sokak, müzik, düğün,
mevlit sesleri bile duyulmaz oldu.
Kışla hiç ilgisi yok, yaşayabilmenin,
yaşam keyiflerinin, koşullarının ortadan
kalkması ile ortaya çıkan bir sonuç.
Geçtiğimiz hafta sonu eve girişte
bir satıcı sesi duyunca, uzaktan
taşımamak için geri inip koşturdum.
Kocaman bir kamyon içinde bir
küçücük torbanın içinde kalmış son
patateslerin satışı için megafonundan
bağırıyormuş. “Soğanın da yok mu”
soruma, “Hangi parayla alacaktım ki?”
cevabını yapıştırdı.
İçimden geçirsem de ayıp olmasın
diye “Birkaç çuval patates satabilmek
uğruna koca bir kamyonla gün boyu
dolaşmak hangi akıl işi” sorusunu
soramadım. Belki elindeki patateslerin
çürümesini göze alamamıştır. Belki
de daha acısı toplamı çok az olsa da
satışından gelecek paranın günlük
açıklarını kapatabilmesi çaresizliğini
yaşıyordur.. Evlerden görünen
ışıklardan açıkça görüldüğü üzere,
televizyon ekranından gelen ışıklarla
yetinenlerin çoğunlukta oldukları çıplak
gözle sokaklardan görülebildiğine göre
sözün bittiği yerlerdeyiz.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son
seçim kampanyasında, “Soğanın
halkın derdi olmadığı” yolundaki sözleri
kulağıma takılıp kalmış. Gazetede de
evde de önceden kurulmuş kablolu
yayınların dışına çıkamadığımız için
muhalefetin sesinin çok az duyulduğu
kanallar arasında dolanıp dururken,
kaçınılmaz yapılan canlı yayınlardan
geleneksel bayram satışı yapılan
çarşılarımızda alıcının olmadığı boş
sokakların görüntüleri var. En azı en
ucuzu ile yetinenlerin yakınmalarını
sesleri yoka sayılamıyor.
Arife günü bilet bulunamayan, tıklım tıklım kalabalıklarla dolu otogarlardan eser yok. Akraba evlerine gitmek üzere yolculuğa çıkanlar çoğunlukta. En ucuzundan tatil için ev bulabilenler azınlıkta. Dolu dolu eşya, hediyelik yüklenmiş çantalar hak götüre..
Deprem bölgeleri bağlantılı yayınların
iç acıtan görüntüleri, bayram gündemli
olunca katlanıverdi. Üçüncü aya
doğru günler hızla geçerken, sorun
çözebilmiş olmada tersine bir yolda
yürümekten kurtulamadık. Utanç
verici sayılardaki can kayıplarının
acılarını bile yaşayamayacak kadar
çok günlük sorunlarla boğuşup
durmaktan kurtulamadılar. Dünya
ölçeğinde yaşanabildiğinin örneğine
tanık olmadığımız bir vicdansız, yüzsüz
tablo ile yüz yüze kalanın gerçeklerinin
yeni örnekleri gün gün saat saat
karşımıza çıkıyor.
Hiç utanmadan evlere, elbette yandaş kalabilmeleri umudu ile gönderilmiş paraların bile dedikodu olmasını umduğumuz bilgileri ile yüzleşiveriyoruz. Ne sihir ne keramettir ki bayram öncesi, seçime ay kala çıkarılmış doğalgaz müjdesini alıverdik. İstanbul’daki ekonomisi krizde, yatırımları dibe vurmuş, toprakları işletilemeyen, et, süt üretimi için yetiştirilmiş, besleyecek para tüketilince kesime gönderilen hayvanlarının gerçekleriyle yüz yüze kalmış ülkemizde.. Alay etmek niyeti ile bile değil, övünç, oy toplama kapısı olacak niyetiyle Finans Merkezi gökdelenlerimizi de açıverdik. Akıl almaz lüks ölçeklerde, elbette ödemesi bizden, yatırım, borçlarla, lüks, pahalı satışların müzesi gibi donatılmış binaları bedava bayram gezisi alanı olarak seçmeyi düşünür müsünüz?
Her şeye, en olumsuz koşullara
karşın, inadına, inadına direnmek için
bayramımız kutlu olsun..
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