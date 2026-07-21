Altan Öymen ağabeyimiz, aramızdan ayrılalı bir yıl olmuş. Öymen ailesinin Cumhuriyetin kurtuluş-kuruluş yıllarından başlayan geçmişleri, katkılarının kaçınılmaz sonucu, Altan ağabey ile paylaştığım iki üç kuşak söyleşim de var. Ortak paylaşılmış, sonrasında tümü birbirinden güzel anılara dönüşecekleri kitaplar almaz. Gerçeğinde güler yüzünün, tatlı dilinin, birikimlerinin katkılarıyla yaşamına karışmış herkes için geçerli değil mi?

Öymen ailesinde tümü için geçerli kimlik özelliklerinin, Cumhuriyet kuşaklarından günümüze uzanan büyük ailenin, kuşaktan kuşağa kazanılmış ortak değerlerin paylaşılması öğretici, bir o kadar da özendirici. Altan ağabeyin eşi Aysel Öymen’i kaybettiğinde, başsağlığı dilediğimde, onurlanarak paylaştıklarından etkilenmemek olanaksızdı. Etkilenerek, kural dışı olduğunu düşünsem bile, “Anlatmak ister misiniz” soruma çok sıcak “Onurlanırım” yanıtını verince...

Özel üç kuşak söyleşimizde Aysel Öymen’in, özel yaşamlarında nasıl zorlu koşullarda karşılıklı çabaları ile ülkemiz için çok onur duyulacak bir bilim kadını olarak katkılar verdiğini ayrıntılı, biraz hüzünlü ancak gerçekten onur duyarak uzun uzun paylaşmıştı. İkinci üç kuşak söyleşimizi yakın tarihle çakışması nedeniyle de kardeş torunları da oldukları Onur Öymen üzerinden yapmayı seçmiştim. Kitabı, Cumhuriyet yıllarının kardeş torunları olarak birlikte hazırlamışlardı. Elbette Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki büyük ailenin, Cumhuriyetin devrim süreçlerine katkıları ağırlıklıydı.

***

Altan ağabeyle ortak paylaşımlarımızda, Cumhuriyet gazetesi içindeki yıllar bizim için özel değerde. Ancak Altan ağabeyin Türk basını içindeki yılları o kadar uzun geçmişe de dayalı ki... Ankara yıllarını öncelikle bir bölümü ile Oktay Kurtböke ile Uğur Cankoçak’tan dinlemiştim. Ankara basınında uzun yıllar gazetecilik yapmış olmanın ötesinde, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin de kurucu başkanlığını yapmıştı. Yetmiyor, Ankara basını ile bağlantılı olarak çok etkin siyasal protesto eylemlerinde de katkıları ile önde bir isim. Gazetecilik yaptığı çok fazla siyasi tavırları ile de bilinen gazeteler var.

Kişisel gözlemimi sorarsanız, Altan Öymen kamuoyunda en çok siyasal kimliği ile biliniyor olsa da ülkemizde en ağırlıklı bilinen siyasal kimliği üzerinden söz söylemek siyasetin doğrudan içine girmeyi seçmemiş bir gazeteci olarak benim haddim olamaz. Benim için en saygı duyduğum kimlik özelliklerine gelince... Her dönem, her koşulda yaşama asla seyirci kalmamasının altını çizmek isterim.

Altan Öymen, yaşamının hiçbir yaşında, hiçbir koşulda, toplumsal yaşama seyirci kalmadı. Olabileceği her yerde olmak, her koşulda çaba göstermek istedi. Eşini kaybetmesinin en acılı günlerinde, kızı biraz soluk alabilmesi için Büyükada’da tutmaya çaba göstermişti. Benim Türkiye’ye göç etiğimiz ilk yıl, akrabalar aracılığı ile 10 yaşında göçmen, ada ilkokulunda bir yılı geçirdiğimi, Behice Öğretmen’im sayesinde, şive sorunundan kurtarılıp değerli Ada Dostları Derneği’nin de kurucusu ablamız, bir dönemler Cumhuriyet köşeyazarlığı da yapmış Perihan Ergun’un peşinden koştuğumu da öğrenince...

Ada Dostları dayanışması kültürüne katkıda bulunmak üzere, kitap şenliği çalışmasına katılmak istedi. Kilisenin zorlu koşullarına da katkı yapabilmek üzere iskeledeki kitapçı önünde, tüm adalı yazarları kapsayan bir fuar çalışması yapacaktık ki... Altan ağabeyin ömrü yetmedi.