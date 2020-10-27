Emperyal çıkarlar, rejim savaşları kıskacında..

27 Ekim 2020 Salı

İşin içine, pat diye, canlı yayın dondurularak araya sokulan naklen yayın akışı içinde, yayın yapılmadan önce aklımızın ucundan geçmemiş, yakıcı yeni bir gelişmenin daha önce öngörülmemiş gelişmeleri ile yüz yüze getiriliyoruz.

Örneğin dün, bugün yayımlanacak yazısı için gündemle uyumlu gelişmelerin, önem, önceliklerini sıraya sokmaya çalışırken aynı şey başıma geliverdi; Suriye toprakları içinde gerçekleştirilmiş, önemli bir Rus bombardımanının ilk bilgi akışını, konunun uzmanı bir gazeteci arkadaşımız veriyordu.

Çok dikkatli, kaygılı üslubundan sonrası için zor durumda kalabileceği sözcüklerden kaçındığını sezebiliyorduk. Azerbaycan’da çıkılmış yolla, ya da İran, bölge siyasetlerinin bütünlüğü içinde yaşanan çelişkili çıkar ilişkilerinin yumağında öngörebildiklerini hem paylaşmak hem de yanlış şeyler söylememiş olmak adına duraksamalı, anlamlı satır aralarını paylaşıyordu.

Tam isabet, doğal yayın akışı içinde gündemin usta uzmanları da vardı. Daha net bilgiler yerine, yaşanmış gerçekler üzerinden, konuşulmaması gerekli bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzun altı çizilen “öngörülememiş yeni bir durum” sözcükleriyle yüzleştik. Aradan saatler geçti, bizim kanallardan bu konuya ilişkin yeni bir haber gelmedi.

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Azerbaycan’a ilişkin yeni önemli gelişmeler içinde ise son taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının üzerinden birkaç dakika bile geçmeden, Ermenistan cephesinden ateş açıldığının haberi veriliyordu. Üstelik bu kez, adı konmadan tatbikat sonrası bilerek bırakılmış Türkiye’nin bilinen savunma silahlarını hedef alan tahrik ateşlerinden söz ediliyordu.

Azerbaycan Devlet Başanı Aliyev, kameraların karşısında canlı yayında, yerden kalkmadıklarının güvencesini veriyordu. Gündemde Ermenistan adına, Azeri formalar giydirilmiş PKK militanları provokasyonu da vardı.

Saat 15’i geçmişti ki.. Saray’dan Mevlidi Nebi Haftası açılışı toplantısının yayınından Başkan Erdoğan’ın konuşmasını dinledik. Fransa başta AB ülkelerinden yakın sıcak günlerde patlak veren İslamofobiye karşı mücadele çağrısı yapıyordu. Önceliğinde Fransa’ya dönük ekonomik ambargo eylemi çağrısı vardı.

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Bugüne dönük önceliklerim tepetaklak olmuştu. Elbette hiç değilse Enis Berberoğlu üzerinden yapılan hak-hukuk-adalet oyunundaki apaçık ortada senaryoyu atlamak olanaksızdı.. Günlerce, AYM’nin gece yanan ışıkları üzerinden yazılan ucuz senaryonun geçmeyeceğinin altını çizmek gerek.

AYM kararı buharlaşmaz. Haksızlık, hukuksuzluktan geriye dönmenin ötesinde bir çıkış yolu yok. Yandaş, yalakaların çabası ile yeni yandaşlıklar ile bu kez kazançlı çıkılabilecek yol kalmadı gibi.