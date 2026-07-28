Hafta sonunu BirGün gazetesinin gencecik bir yazarının, Ebru Çelik’in ayrıntılarıyla kayıt altına almayı başardığı, ücretli, yevmiyeli katılımcılarla gerçekleştirilen, bir gösterinin düzenlenmesinin tartışmalarıyla geçirdik. CHP’nin başına nasıl getirildiğinin tartışmaları, sonuçları üzerinden henüz yeterli bilgilere sahip olmasak da... İktidarları cephesine desteği ağır basan, CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’i devre dışı bırakma amaçlı bir operasyonla karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Sağanak yağmur altında Özgür Özel’in Ankara sokaklarında yürüyüş direnişiyle başlayan, ülkenin her yerine geçiş yapılarak sokaklarda halkın desteğiyle doluveren meydanlarda, sayısız etkinlikle de yüzleşmiştik. CHP’nin Cumhuriyet Devrimleri, kurtuluş, kuruluş değerlerine yürekten bağlı olan mensupları ile Cumhur İttifakı’nın elinde ülkenin gidişinden kaygı duyanların giderek güçlenen dayanışmalarının sonucunda, sokaklarda, ülkenin her yerinde gönüllü kalabalıklarla oluşan güçlü dayanışma eylemlerinin ardı arkası kesilmiyordu.

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Ardı arkası kesilmeyen başka gelişmelerin içinde ise mutlak butlanla CHP’nin yönetiminin ele geçirilişinden vazgeçilemeyeceği bir yapının oluşması yolunda yeni operasyonların gelişiydi. Ülkenin her yerinden Özgür Özel damgalı CHP belediyeleri üzerinden sürekli yeni tutuklamalar, suçlamalar ile cezaevlerine atılan belediye başkanları, yönetici kadrolarının katlanmasıydı. Elbette gizli tanıklıklar üzerinden, suçlamalara dönük kanıt oluşturma kaygısı söz konusu olmaksızın cezaevlerinin doldurulmasında hız kesilmesi söz konusu değildi. Özgür Özel’in önderliğinde yürünen yolun kesilememesi adına çoklu önlemler atlanmadan, Yeni Parti’nin kurulması sürecine zorunlu geçiş yaşanmıştı.

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Tam da bu noktada hafta sonuna gelmiştik ki... Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlancı ekibi adına bir güç gösterisi zorunluluğu doğmuş olmalı. Kimler biliyor, kimler sorumlu elbette açık bilgi, belge olmaksızın... İçeriden sorumluluk duyan birileri, Kılıçdaroğlu’na bilgi vermiş ya da vermemeyi seçmiş olacak, yapılacak etkinliklerini daha gösterişli sunmaya yönelik olarak pek çok televizyonun canlı yayınlarında kullanılan gönüllü, günlük ücretli yevmiyeli izleyicileri katmayı da düşünerek profesyonel çalışan bir şirketle anlaşmayı seçmişler. Genç gazeteci Ebru Çelik arkadaşımız da aralarına katılarak hem katılımcılar hem de öncesi yapılan desteğe dönük tüm provalara katılıp her meslekten, yabancı uyruklular da içlerinde, iş bulamadıkları için günlük yevmiye almak zorunda kalanların öykülerini paylaşmış. Görselleriyle, paralı oluşturulmuş destek sahnelerine de doğaldır ki tanıklık ettik. Şovu başarılı kılmaya yönelik örgütten önemli isimleri, sorumluları tam öğrenemediysek de paralı destek şov tüm ayrıntılarıyla gözlerimizin önüne serilmiş oldu.

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“Ayıkla pirincin taşını” dedirten tartışmaların içindeyiz. Mutlak butlancıların şov organizatörleri ile hesaplaşma niyetleri olabilir mi? Olsa paralı şovu düzenleyenler üzerinden bir hesaplaşma gerekmiyor mu? Tam tersi, belgeleri ile kanıtlanmış paralı şovun sorumlularından hesap sormak hak götüre, kendi arlarında bile çelişen açıklamalarla işin içinden çıkabilmeye çalışıyorlar. Öncelikle işe yaramayacağını bile bile kanıtlı kiralık şova dışarıdan suçlu yaratma sevdasından birbirleriyle de çelişen açıklamalar yapıyorlar. Zaman kazanma, unutturma düşüyle, kendilerince güvence sayılan görevlendirmelerle, haksız, hukuksuz, mutlak butlanla CHP’yi ellerinde tutabilme düşlerinden vazgeçmemeyi seçiyorlar. Bir avuç kadroyla kaldıklarını görseler de CHP’nin kuruluş-kurtuluş değerleri ile yollarında yürümek isteyenleri zora sokmak istiyorlar. Ülkeyi batağın içine sokmuş Cumhur İttifakı’nın gizli ittifakçıları olarak yollarına devam etmek çabalarından vazgeçemiyorlar.