İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden yola çıkan Tayyip Erdoğan’ın siyasette yollarını açarken önce Milli Görüş ittifakından ayrılarak Fethullah Gülen ile yaptığı iktidar ittifakına tanıklık etmiştik. Gülen ittifakının başarısız kaldığı darbe gecesinde ülkemizin tüm demokrat siyasetçileri yanında, dayanışmalarını kanıtlamışlardı.

Gerçeğini sorgularsak bu ittifak üzerinden oluşturulmuş dünyada bir örneği, benzeri olmayan tek adam rejimi sayesinde, Amerikan başkanlarını özendirecek uzun soluklu iktidarda kalma yollarına borçlu olduklarını unutmamak gerekiyor. Yolların tıkandığı, kullanılabilecek formüllerin kalmadığı gerçeği ile ise son yerel seçimlerde yüzleşmişlerdi.

Yaratılmış haksız hukuksuz düzen içinde kamu kaynakları öylesine ağır tüketilmişti ki cemaatler, inanç sömürüsü ne kadar etkin kullanılırsa kullanılsın, yandaş seçmenleri ayakta, yanlarında tutabilecek yolların bulunamayacağı koşulların sonuçları ile son yerel seçimlerde çarpıldılar. İktidarlarının sürdürülebilmesi adına ders çıkarmak Hak getire, İBB’den başlayan ülkenin her köşesindeki CHP’li belediyeleri hedef alan operasyonlar soluksuz sürdürülüyor.

***

Mutlak butlanla çıkış yolunun keşfedilmesi sırrı onlarda kalsın, haksız hukuksuz her yol üzerinden, sonu gelmeyen operasyonlarla yürüme deneyimlerinin her biri üzerinden yaşatılanları yüzlerine gözlerine bulaştırmış olarak, düşmemek adına bisikletinin frenini kullanamayan sürücüye döndüler. Kurtarıcılık bekledikleri mutlak butlancılar, etkinlik yapabilme deneyimlerinin başarısızlıklarının sonucunda, parayla kiralık şirketlerin desteğinde alkışçı tutmak zorunda kalmışlar.

CHP’nin geçmişinde, tarihinde, emeği olanların, son haftanın içinde isyan bayrağını çekmeleri bardağın taşırılmasının arka arkaya gelen sonuçları. Hafta ortasında 70 yıllık CHP’li, Cağaloğlu, Sultanahmet’teki CHP’nin İnönü yanında yetişmiş genci, Önder Sav’ın, aynı zamanda yıllarca baro başkanlığı yapmış, Baykal’ın da sağ kolu, hukukçu eşi, çocukları, arkadaşları ile birlikte CHP’den istifasına tanıklık ettik. Arkası, 300’e yakın önceki dönem milletvekillerinin CHP’den istifalarıyla geldi.

***

Cumhur İttifakı’nın, yaşananlar karşısında bir soluk alıp ders çıkarması Hak getire. Önce uzmanlığı, belediyeciliği, üst düzeyde bilimsel katkıları ile öne çıkmış, Üsküdar’da, belediyeciliği, bilimsel katkılarıyla onurumuz Sinem Dedetaş, İBB Başkanı İmamoğlu benzeri bir senaryo ile sabahın köründe evinden alındı.

Arkası Ankara’dan Etimesgut’tan çok özel bir isim, Erdal Beşikçioğlu’nun aynı türden operasyonla tutuklandığını öğrendik. Kopyalanmış izlenimi veren suçlama üslubunu geçelim. Arkalarından gelecek tutuklulukların tam sayıları henüz kesinleşmemiş operasyonlarının haberleri yetmez.

İlişkilendirilmelere ilişkin kurulan bağlantılarda alternatif olabilme işlevlerinin öne çıkması can acıtıcı.

Utanç verici ekonomik tablo, açlık sınırının 36 bin 939 liraya çıkmış olması, yoksulluk sınırının 120 bin 325 bin liraya yükselmesi önlenememişken gazetemizin manşetine çıkan sendikacıların, yeniden halk egemenliği için işçi, emekçilere YENİ Parti’de buluşma çağrısı yapmış olmaları sürpriz olmuyor. Listedeki çağrı yapmış sendikal liderlerin isimlerine göz atmanızı öneririm. Çok farklı köken, kimlikten sendikacıları buluşturan yaşam gerçeği, dayatması, artık sokağa çıkarak hak arama dersinin alındığının göstergesi olabilir.