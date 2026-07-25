22 Temmuz tarihli Cumhuriyet’in dış haberler sayfasında yer alan kısacık haberde Nikaragua liderinin seçimleri kaldırdığı haberi yer aldı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua’yı 19 yıldır yöneten devlet başkanı Daniel Ortega’nın ülkesinde artık seçim yapılmayacağını açıklaması kısacık bir haber olarak yer almıştı. Sandinista Devrimi’nin 47. yıl kutlamalarında yaptığı açıklamasında Daniel Ortega’nın geçen yıl eşi Rosario Murillo’yu da “eş başkan” yaptığı bilgisi veriliyordu. Haber, muhalefetin iktidara gelmesi olasılığının ortadan kaldırdığı vurgusu ile noktalanıyordu.

Kısacık bir haber belleğimde çok canlı anılarımı tazelemişti. Cumhuriyet okurları ile paylaşmalıyım. 12 Eylül’ün, bedelleri çok ağır, zorlu, acılı ve sıcak günlerinde, DİSK yöneticilerinin tutuklulukların kaldırılmadığı sürecin içindeydik. Amerikan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun genel kurulu bağlantılı, bir soldan, bir ortadan, bir sağdan, üç Türk-İş üyesi sendikanın gazetecileri olarak seçilmiştik.

Amerika’nın bir ucundan diğerine, siyasetçi, sendikacı, gazeteciler ile bir araya getiriliyorken kamuoyu oluşturulması bağlantılı örnek derslere de katılmış oluyorduk. Unutabilmem olanaksızdı. BM Genel Kurulu’na katılmak için Amerika’nın başkentinde konuk olarak kalabilen, Sandinista gerillalarının efsane lideri Daniel Ortega da oradaymış. Yaz ayı ortalarının sıcak günlerinde, Amerikalılarla yakınlaşmak üzere sabahları en ünlü parkın içinde kouşu yapmayı seçmiş.

Bize kamuoyu oluşturulması üzerinden ders veren görevli arkadaşların aktardıklarına göre, aynı parkta sıcak buluşmaların sonuçları üzerinden yaptıkları anketlerin olumlu sonuçlarını paylaşıyorlardı. Nikaragua’da, Amerikan iktidarının görmek istemediği Daniel Ortega’yı, aynı parkı paylaşan Amerikalılar sevmişlerdi. Kamuoyu şirketinin yöneticileri çalışmalarıyla aldıkları sonuçtan onurlu, bizimle de övünerek paylaşmışlardı.

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Dayanamamış, Özal’ın siyasi lider olarak başarılı çıkışlarında da payları olup olmadığını sorgulamıştım. Sözcüleri gülerek “Bizim şirketle değil ama başka şirketlerle çalıştığının bilgisini almıştım” yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı olarak Özal’ın hızlı yükselişine karşın, Zonguldak madenci direnişi üzerinde gidişinin öyküsüne elbette geçecek değiliz. Ancak Amerika’nın başkentinde, Amerikalıların gönlünü fetheden, geleryüzlü Daniel Ortega’nın yaşayıp yaşamadığını zaman zaman merak ediyordum.

80 yaşına gelmiş olsa da ülkesinde artık bir diktatör olarak çıkışıyla içimin burulduğunu saklayacak değilim. Nikaragua’ya bağımsızlık getiren efsane liderden günümüzde bir diktatör olarak karşımıza çıkışında, kuşkusuz döktatörlüğe evrilmede, Amerika’nın emperyal tuzaklarının kim bilir hangi boyutları paylaşılmıştır? Günümüzde Trump’ın eşiyle birlikte Maduro’yu Venezuela’dan kaçırıp Amerika’da cezaevinde tutarken ülkesinde kendi içinden görevlendirdikleri ile kurulan düzenden istendiği gibi yararlanıldığı da ortada.

Yine de çok uzun yıllardır göstere göstere yaşatılan akıl almaz boyutlarda kirlenmiş düzende, hele de katlanılmış boyutları ile Ortadoğu toprakları üzerinde oyananların boyutları, akıtılan kan, can kayıplarının dünya çapında geri dönüşlerinin yaşanması kaçınılmaz olacak. İnsanlık bir biçimde, bir nefes alabilmenin yollarını bulacak. Başka çaresi, yolu görünmüyor.