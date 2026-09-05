Tam 60 yıl Cumhuriyet’in çatısı altında gazetecilik yaptı ve yolumuzu aydınlattı. Haftada iki gün emekten, işçi haklarından, insan haklarından, barıştan, demokrasiden ve adaletten yana yazdı. Çarpıcı dosyalar hazırladı, kitaplar yayımladı. Ama o yalnızca yazan bir gazeteci değildi. Türkiye’nin daha adil, eşit ve özgür bir ülke olması için mücadele etti. Emekçinin, haksızlığa uğrayanın sesini sayfalarımıza taşıdı. Şükran Soner artık aramızda yok. Ancak savunduğu değerler, bıraktığı gazetecilik mirası ve mücadele azmi Cumhuriyet’in sayfalarında yaşayacak. Cumhuriyet yaşadıkça, bu köşelerde emek, barış, demokrasi ve adalet mücadelesi de sürecek.
Şükran ablaya veda
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Tam 60 yıl Cumhuriyet’in çatısı altında gazetecilik yaptı ve yolumuzu aydınlattı.
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Hafta sonunu BirGün gazetesinin gencecik bir yazarının, Ebru Çelik’in ayrıntılarıyla kayıt altına almayı başardığı, ücretli, yevmiyeli katılımcılarla gerçekleştirilen, bir gösterinin düzenlenmesinin tartışmalarıyla geçirdik.