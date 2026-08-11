Saray ittifakı, Türk-İslam sentezi ruhuyla yola çıktı. Abdullah Öcalan’ın önü açılırken daha önceleri tam da aynı nedenlerle birden çok kez düş kırıklığı getirmiş, önce çok cömert çıkışların ardından pabucun pahalı olduğunun keşfi ile beklenmedik noktalardan çark edişler yaşanmıştı. Olumsuz geri dönüş noktalarından birdiğerlerinin suçlanması ile, bedelsiz atlatmalar ile bir arpa boyu yol alınamadan sorunlar kamuoyunun gündeminin dışına ustalıkla çıkarılmıştı. Kendilerince “kazasız belasız” atlatılmış olduğu var sayılmıştı. Birden çok kez dönemler, sloganlar, yöntemlerde değişiklikler yaşatılıyormuş izlenimi verilen söz konusu girişimlerin, günlük gelişmelerin sıcağında ortak içerikleri üzerinden fazla kafa yorulmadığı ortada. Genellikle taraflar kendi mezhepleri üzerinden, daha çok öne çıkmış isimlere yakınlık, uzaklıkları ile değerlendirme yapmayı seçtiler. Günümüzde, yakın tarihimize dönük gelişmelerin, “yazboz”ların ortak yola çıkışlarında öne çıkan ittifakların, kimi isimler değişiyor olsa da yola çıkıştaki defonun “Türk-İslam sentezi” olduğunun ayrımında mıyız?

Evet, gelinen noktada bu kez barış çağrılarının yine içerik olarak kapalı kapılar arkasında, Türk-İslam sentezi üzerinden programlanıp günümüzün koşullarının zorluklarında, yine saklanarak bütün taraflara Meclis’te ortak komisyonda buluşma çağrısı yapılması zorunluluğu doğdu. İlk bir araya gelinen komisyon toplantısında sürpriz büyük kavgalar yaşandı.

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Bugün geç saatlere kadar sürecek ortak toplantıda da aynı türden kapalı kapılar arkasında hazırlanmış projeye, Cumhur İttifakı’nın artık sürdürülemez yöntemlerle iktidarını sürdürebilme inadından vazgeçmiyor olarak çıkması kaçınılmaz. Yine de benzeri kavgaların yaşanmasına tanıklık da edebiliriz. Bir farkla ki gizli ittifaklı Türk-İslam sentezli dayatmalarının geçerli olabileceği zamanları yaşamıyoruz.

İlk ortak toplantıda Alparslan Türkeş’in, “başbuğ” ailesinin içinden çıkan tartışmalar, babanın liderlik kimliğinin paylaşılamaması korkusu olsa da bütüne yakın, ağırlıklı çoğunluktaki partilerin katıldığı toplantıda zorunlu gündeme gelen tartışmalar yeterince ders vericiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karlarına hâlâ uyulmamış olmasının garabeti ortada. Bizim yüksek mahkememizin kararlarının yıllardır uygulanmaması ortada. Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hâlâ tutuklular. Seçilmiş milletvekilimiz Can Atalay’ın hâlâ Meclis’e getirilmeyip görevine başlayamamış olması ağızdan düşürülmeyen barış süreci üzerinde nasıl bir iyi niyet göstergesi?

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Zamanın ruhu değişti. Kapalı kapılar arkasında hangi planlar yapılıp hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, yaşam koşullarının dayatmalarında uyanan halkımız, nefes alabilmek adına sokaklara çıkabilmeyi öğrendi. Korkutabilmenin koşulları ortadan kalktı. Geri dönmemek adına Özgür Özel’in sokaklara çıkabilme örneklerinden dersler almış olarak korkuyu yenmekle kalmayarak YENİ Parti’nin kurulmasını istemenin ötesinde, Meclis’teki toplantıları noktası, virgülü ile izlemekte.