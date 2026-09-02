Kulüplerin 31 Mayıs 2026 tarihli finansalları çok net bir tablo ortaya koydu ki; gelirlerdeki artış, futbol ekonomisinin hızla yükselen maliyet yapısını karşılamaya yetmiyor.

4 büyük kulübün toplam gelirleri 38.1 milyar TL’ye ulaşırken, toplam borçları 80.5 milyar TL’ye yükseldi. Bu tablo, kulüp borçlarının, gelirlerin 2.1 katına yükseldiğini; gelirlerin daha çok borçla finanse edildiğini gösteriyor. Daha vahim olanı, kulüplerin geçmişten gelen birikimli zararlarının, gelirlerinin yaklaşık 1.5 katına yükselmesi. Birikmiş zararlar kulüplerin öz kaynaklarını eriten, rekabet gücünü aşağıya çeken bir özelliğe sahip.

Operasyonel tarafta tablo daha çarpıcı. 38 milyar TL gelire karşılık 54 milyar TL gider oluşuyor. Yani kulüpler 100 TL gelir yaratırken yaklaşık 142 TL harcama yapıyor. Bu fark, sürekli borçlanma, yeniden yapılandırma ve varlık satışlarıyla kapatılıyor.

Galatasaray, 15 milyar TL’yi aşan geliriyle en güçlü gelire sahip kulüp olsa da 25.6 milyar TL borç ve artan finansman baskısı nedeniyle oluşan finansal kırılganlık, kulübü tehdit etmeye devam ediyor. Gelir artışı borç hızını bir türlü yakalayamıyor; bu da büyümeyi sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor.

Fenerbahçe yarattığı 13.6 milyar TL gelirle görece dengeli görünse de borçlarının, gelirlerinin 1.8 katına ulaşması, yüksek operasyonel zarar yapısı kulübü sürekli yeniden finansmana yöneltiyor. Bu yapı, sürdürülebilir büyümeden çok “borçla çevrilen büyüme” modeline işaret ediyor.

Beşiktaş, 5 milyar TL’lik gelire karşılık 20 milyar TL borçla sistemin en kırılgan kulübü konumunda. Her 1 TL gelire karşı 4 TL borç taşıyan bu yapı, artık yalnızca finansal stres değil, sermaye erozyonu aşamasına geçmiş durumda. Sürekli hale gelen operasyonel zararlar kulübün öz kaynaklarını giderek zayıflatıyor.

Trabzonspor’un finansal yapısı, borç büyüklüğünden çok zayıf gelir üretim kapasitesiyle açıklanıyor. Yaklaşık 4.5 milyar TL’lik gelir seviyesinde faaliyet gösteren kulüp, finansmanını büyük ölçüde borçla çevirmek zorunda kalıyor ve bu durum yüksek kaldıraçlı bir yapı yaratıyor. Asıl sorun mutlak borç değil, sınırlı gelir üretme kapasitesi. Bu nedenle artan faizler ve finansman maliyetleri Trabzonspor’u diğer kulüplere kıyasla daha kırılgan hale getiriyor. Kulüplerde gelir artışı borç yükünü azaltmak yerine çoğu zaman yeni borçlanmayı meşrulaştıran bir yapıya dönüşmekte. 4 büyükler, gelirleriyle değil borç çevirme kapasiteleriyle rekabet eden yapılara dönüştü. Bu değişmediği sürece sportif başarı finansal kırılganlığı yalnızca erteler, ortadan kaldırmaz.