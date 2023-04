Avrupa ve Türkiye

12 Nisan 2023 Çarşamba

Ödeme gücü veya finansal sağlık açısından bakıldığında, Avrupa futbolunda özellikle de merkez liglerde finansal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik kulüplerin net sermayeleri son on yılda önemli ölçüde artış kaydetti. UEFA’nın yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyarlanan Finansal Fair-Play denk hesap kuralı, kulüplerin pozitif özkaynağa sahip olmalarını zorunlu kılıyor. Kulüplerin varlıklarını tehlikeye sokacak şekilde yükümlülük altına girmelerini önlemek için özkaynak açığı olanlara sermaye enjeksiyonunu bir zorunluluk haline getiren bu kurallar bütünü, kulüpleri özkaynaklarını güçlendirmeye yöneltiyor. Avrupa finansal futbolunun yeni yapılanma sürecinde en fazla sermaye enjekte eden ligler İngiltere ve Almanya oldu. İngiliz kulüpleri özkaynaklarını 1.7 milyar Avro, Almanlar 1 milyar Avro artırdı.

Son on yıllık dönemde İngilizler 4.2 milyar Avro, İtalyanlar 3.3 milyar Avro, Fransızlar 1.7 milyar Avro, Almanlar 1 milyar Avro, İspanyollar da 600 milyon Avro sermayelerini (özkaynaklarını) artırdı. Avrupa futbolunun son on yılında merkez liglerin toplam özkaynak artışı 10.8 milyar Avro’ya ulaştı. Bu süreçte çevre liglerdeki sermaye artışları toplam 3.5 milyar Avro oldu. Avrupa finansal futbol yapılanması içerisinde son on yılda toplam 14.3 milyar Avro’ya ulaşan sermaye artışının yüzde 77’sini merkez ligler gerçekleştirdi. UEFA raporuna göre, 2022 mali yılı itibarıyla bildirimde bulunan kulüplerin neredeyse dörtte biri negatif özsermayeye sahip görünüyor. Kulüplerin yüzde 49’u yıllık gelirin en az yüzde 25’ine eşdeğer net özsermayeye sahip görünüyor.

UEFA organizasyonlarına nadir de olsa katılabilen çevre liglerdeki kulüplerden yüzde 38’i olumsuz rapor verirken, bu kulüplerin yer aldığı ligler olarak UEFA; Türkiye, Kıbrıs, Letonya, Gürcistan, Sırbistan ve Romanya’yı işaret ediyor. Rapordaki verilere göre 2021’de Süper Lig’de 15 kulübün özsermayeleri negatif düzeyde. Buna göre Süper Lig’in toplam özkaynak açığı da 682 milyon Avro. Süper Lig’in toplam sabit varlıkları 1 milyar 122 milyon Avro civarındayken toplam banka borcu 1 milyar 188 milyon Avro düzeyinde görünüyor. 529 milyon Avro geliri bulunan Süper Lig’in oyunculara ödediği ücret ve maaş toplamı 472 milyon Avro’ya ulaşıyor. Buna göre ücret/gelir rasyosu yüzde 89’a ulaşmış vaziyette.

FUTBOL BORCA BATTI

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre; toplam borçları 22.02 milyar liraya (1.1 milyar Avro) ulaştı. Galatasaray borç listesinde ilk sırada. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu yıl 17 futbolcu transfer eden Sarı-Kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira. Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçen sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve bu yıla 18 yeni transferle başlayan Siyah-Beyazlıların 6.18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve yeni döneme 18 futbolcuyu kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe’nin toplam borcu 5.99 milyar lira. 539 milyon liralık zarara engel olamayıp yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren son şampiyon Trabzonspor ise 3.2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

HER ŞEYİ SATSA BİLE AÇIK KAPANMIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor. Kulüplerin 22.02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7.31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin özkaynakları eksi 14.71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrimenkuller vs.) nakte çevirse de 14.71 milyar liralık (736 milyon Avro) açık veriyor.

KAYNAK SORUNU

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (mart, nisan, mayıs) toplamda 10.46 milyar lira. İlişkili taraflardan (dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3.53 milyar lira. Kulüpler son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon Avro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.