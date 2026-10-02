Türk futbolu uzun süredir saha içi başarılarla değil, bilanço dipnotlarında büyüyen açıklarla, ertelenmiş borçlarla ve sürekli ötelenen finansal gerçeklerle gündemde. Ancak bugün gelinen nokta, geçmişteki kriz döngülerinden farklı olarak artık “düzeltilebilir bir sapma” değil; yapısal bir kırılmayı ifade ediyor. Borsa İstanbul’da derinleşen likidite sıkışıklığı ve eş zamanlı olarak patlayan fon soruşturmaları, yıllardır “sürdürülebilir finansman” etiketiyle pazarlanan modelin aslında sürdürülemez bir borç erteleme mekanizması olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor.

Bu tabloyu yalnızca geçici bir piyasa dalgalanması olarak okumak, sorunun ölçeğini küçültmek olur. Çünkü karşımızda duran şey; üretmeden tüketen, özkaynak yaratmadan büyümeye çalışan, şeffaflık yerine kapalı devre ilişkilerle beslenen bir finansal mimarinin çöküşüdür. Türk futbol ekonomisi, gelir üretme kapasitesini artırmak yerine, sürekli borçla ayakta kalan bir “devrilmeyen ama sallanan yapı”ya dönüşmüştür.

Fon krizi olarak adlandırılan süreç, aslında yıllardır biriken yapısal bozulmanın dışa vurumudur. Kulüplerin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılayan fonlar, bankalar ve sponsor ağları, başlangıçta bir nefes alanı yaratmış gibi görünse de zamanla sistemin bağımlılık düzeyini artırmıştır. Bu mekanizma, gerçek gelir üretmeyen ama geleceğin gelirini bugüne taşıyan bir finansal illüzyona dönüşmüştür. Bugün gelinen noktada ise bu illüzyonun sınırlarına dayanılmıştır.

Beşiktaş-Tera ilişkisi bu dönüşümün sembolik örneklerinden biridir. Geleneksel sponsorluk anlayışında sponsor, kulübe dış kaynak sağlayan bir ticari ortak iken; yeni modelde sponsor artık finansal mimarinin içine entegre edilmiş bir “yarı finansör” konumuna evrilmiştir. Bu durum, futbol kulüplerini yalnızca marka değil, aynı zamanda sermaye piyasası aktörü haline getirmiştir. Ancak bu dönüşüm sağlıklı bir kurumsal zemine oturmadığı için, riskin önemli bir kısmı küçük yatırımcıya ve taraftara transfer edilmektedir. Beşiktaş’ın yüzde 8.9’luk hisse satışıyla birlikte kulüp payının yüzde 51.22 seviyesine gerilemesi, kısa vadede nakit yaratma açısından bir rahatlama sağlasa da uzun vadede kontrol dinamiklerini tartışmaya açmaktadır. Sermaye yapısı inceldikçe, kulüp yönetiminin fiili bağımsızlığı zayıflamakta; karar alma süreçleri finansal aktörlerin etkisine daha açık hale gelmektedir. Bu, klasik anlamda bir hisse satışı değil, kademeli bir yönetişim erozyonudur. Ayrıca Beşiktaş hissesinin son bir ayda yüzde 35 değer yitirmesi ise fonzi olayının bir sonucudur.

Benzer şekilde Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinde de yüksek maliyetli transferler ve agresif sponsorluk anlaşmaları, finansal sürdürülebilirlikten ziyade kısa vadeli rekabet baskısının ürünüdür. Ancak bu yapı, gelir yaratmadığı için her yeni kaynak, bir önceki borcun çevrilmesi için kullanılmakta; sistem kendi içinde dönen bir borç çemberine dönüşmektedir.

Soruşturmaların derinleşmesi, bu yapının sadece ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal bir zafiyet içerdiğini de ortaya koymaktadır. MASAK ve SPK eksenli incelemeler, finansal akışların şeffaflığına dair ciddi soru işaretleri yaratırken; futbol ekonomisinin uzun süredir denetim dışı büyüyen bir alan haline geldiğini göstermektedir. Bu noktada mesele yalnızca kulüp finansmanı değil, aynı zamanda sistemin güvenilirliğidir.

Bu kırılgan yapı, sponsorluk gelirlerine aşırı bağımlı olduğu için oldukça hassastır. Bir sponsorun çekilmesi, bir fonun geri çekilmesi ya da bir finansman kanalının tıkanması, doğrudan bilanço krizine dönüşmektedir. Bu da zincirleme biçimde harcama limitlerini aşan kulüpler için UEFA ve TFF nezdinde yaptırımları gündeme getirmektedir. Puan silme, transfer yasağı ve Avrupa kupalarından men gibi sonuçlar artık teorik değil, yapısal bir risk haline gelmiştir.

Öte yandan kulüplerin finansal stratejileri, giderek “varlık satışıyla günü kurtarma” modeline sıkışmıştır. Ancak bu yaklaşım, sorunu çözmek yerine sadece öteler. Çünkü üretim kapasitesi olmayan bir yapıda varlık satışı, oksijen tüpündeki oksijeni tüketerek yaşamı uzatmaya benzer. Bu da uzun vadede kaçınılmaz bir çöküşü hızlandırır. Sonuç olarak Türk futbolu bir “fon krizi” yaşamamaktadır; daha derin, daha yapısal bir dönüşüm sürecinin içindedir. Bu, finansallaşmanın kontrolsüz biçimde büyüyerek kurumsal dengeyi bozduğu bir modelin son evresidir. Artık mesele borcu nasıl çevireceğimiz değil, hangi modeli sürdüreceğimizdir.