Süper Lig’de 69. sezon başlıyor. Ancak sahaya yansıyan yalnızca futbol değil; yıllardır biriken gerilimlerin, kimlik çatışmalarının ve keskinleşen aidiyetlerin yeni perdesi de açılıyor. Türkiye’de futbol, çoktan bir oyunun sınırlarını aşarak toplumsal fay hatlarının görünür hale geldiği bir alana dönüştü. Bu dönüşümün merkezinde giderek daha belirgin hale gelen bir olgu var: ötekileştirme. Ötekileştirme, en basit tanımıyla “bizden olmayanın” dışlanmasıdır. Futbol söz konusu olduğunda bu, taraftar kimliğinin rakip üzerinden sertleşmesiyle kendini gösterir. “Biz” olabilmek için bir “öteki” yaratma ihtiyacı, tribünlerde ve ekran başında yeniden üretilir. Daha da önemlisi, bu söylem çoğu zaman kulüp yönetimleri tarafından bilinçli bir araç olarak kullanılır. Sportif başarısızlıklar ya da mali sorunlar gündeme geldiğinde, sorumluluk içeriye dönmek yerine dışarıya yöneltilir: hakemler, federasyon ya da belirsiz bir “yapı” suçlanır. Böylece gerçek sorunlar görünmez kılınır, taraftar ise ortak bir öfke etrafında konsolide edilir.

Kısa vadede etkili görünen bu stratejinin uzun vadeli maliyeti ise ağırdır. Sürekli gerilim hali, futbolu bir eğlence ve ortak sevinç alanı olmaktan çıkarıp bitmeyen bir mücadele atmosferine sürükler. Oyunun estetiği, yaratıcılığı ve spontane coşkusu geri plana itilir. Kulüpler açısından kurumsallaşma zayıflar, mali disiplin aşınır, uluslararası rekabet gücü aşağı çekilir. Bugün bu döngüyü besleyen en güçlü unsurlardan biri, futbol yönetimlerinin politikalarının yanı sıra medya ve dijital platformların kâr odaklı, reyting merkezli yaklaşımıdır. Tıklanma, izlenme ve etkileşim üzerine kurulu bu ekonomi, giderek daha sert ve kutuplaştırıcı söylemleri teşvik eder.

Peki çıkış yolu nerede? Çözüm, yüzeysel “sağduyu” çağrılarında değil; yapısal dönüşümde. Şeffaflık, adil gelir dağılımı, etkin denetim mekanizmaları ve sorumlu bir medya dili bu dönüşümün temel taşlarıdır. Kulüplerin rekabeti düşmanlığa dönüştürmeden, ortak hedefler etrafında iş birliği yapabilmesi ve taraftar deneyiminin yeniden tasarlanması da bu sürecin önemli parçalarıdır.

Unutulmamalı ki ötekileştirme kısa vadede güç üretir, ancak uzun vadede sistemi aşındırır. Türk futbolu bugün bir yol ayrımında duruyor: Ya gerilim üzerinden ayakta kalmaya çalışacak ya da sürdürülebilir, kapsayıcı ve rasyonel bir modele yönelerek oyunun gerçek değerini yeniden inşa edecek.