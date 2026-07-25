Dünya Kupası bitti. Kupayı kazanan, kaybeden, sürpriz yapan takımlar elbette konuşulacak. Ama asıl konuşmamız gereken konu futbolun nereye gittiği. Bu turnuva bize şunu net biçimde gösterdi ki; artık sorun sadece oyun değil. Futbol, giderek daha büyük bir endüstrinin parçası haline geliyor. FIFA’nın 48 takımlı yeni formatı, artan maç sayısı ve uzayan takvim; hepsi aynı hedefe; yani daha fazla gelire odaklanıyor. Daha çok maç, daha çok yayın, daha çok reklam. Kısacası daha çok para.

Ancak bu büyümenin bir bedeli oyunun ruhunu aşındırıyor. Uzun süredir konuşulan “futbolun Amerikanlaşması” artık bir tartışma değil, somut bir gerçeklik. Avrupa’nın kültürel mirası olan futbol, giderek Amerikan spor endüstrisinin kurallarına göre yeniden şekilleniyor. Gösteri artıyor, tempo yükseliyor ama özgünlük ve karakter aynı hızla geriliyor. Sorun yalnızca ekonomiyle sınırlı değil. Siyasetin futbola etkisi de giderek daha görünür hale geliyor. Turnuva boyunca yaşanan bazı tartışmalı kararlar, oyunun adalet duygusunu zedeledi. Futbolun en temel ilkelerinden biri olan “eşitlik” algısı, yerini güç ilişkilerinin belirlediği bir zemine bırakıyor. Bu da “Futbol hâlâ sahada mı kazanılıyor?” sorusunu akla getiriyor.

Küresel ölçekte bakıldığında ise tablo daha da çarpıcı. Futbol, artık açık bir merkez-çevre düzeni içinde işliyor. Avrupa’nın büyük ligleri ve ABD pazarı oyunun ekonomisini kontrol ederken, geri kalan ülkeler daha çok oyuncu yetiştiren bir “tedarikçi” konumuna itiliyor. 48 takımlı format ilk bakışta kapsayıcı gibi görünse de aslında bu eşitsizliği daha görünür kılıyor. Sahadaki oyun da bu dönüşümden bağımsız değil. 2026 Dünya Kupası’nda izlediğimiz futbol hızlı, güçlü ve disiplinliydi. Ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede tekdüzeydi. Eskiden ülkelerin bir oyun karakteri vardı; bugün ise herkes birbirine benziyor. Bir başka dikkat çekici başlık ise zamanın kullanımı. Uzayan maç süreleri ve artan duraklamalar artık sadece oyunun doğal akışıyla açıklanamıyor. Her ekstra dakika, yeni bir reklam alanı demek. “Zaman paradır” anlayışı, futbolun içine kadar girmiş durumda.

Eğer bu gidişat değişmezse, futbol daha da büyüyecek. Ama aynı ölçüde sıradanlaşacak. Daha fazla para, daha az ruh. Daha fazla organizasyon, daha az kimlik. Oysa futbol sadece bir oyun değil. Aynı zamanda bir kültür, bir hafıza ve milyonlarca insan için bir aidiyet meselesi. 2026 Dünya Kupası bu açıdan bir kırılma noktasıdır. Bize verdiği mesaj ise futbol büyüyor ama aynı anda bizden uzaklaşıyor. Şimdi kritik bir eşikteyiz. Ya futbol yeniden insanileşecek ya da tamamen bir endüstriyel ürüne dönüşecek. Ne yazık ki, bu kararın verilmesinde etkili olan güç yeşil saha, tribünler değil, oyunu yöneten FIFA.