Gelir düştü, zarar arttı

03 Mart 2022 Perşembe

KPMG, Avrupa’nın önde gelen 8 lig şampiyonunun mali durumunu inceleyen raporunu yayınladı. Çalışma, kulüplerin 2020-21 sezonuna ait verilerini mercek altına alıyor. Raporda Bayern Münih, Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Ajax, Sporting Lizbon, Lille ve Süper Lig şampiyonu Beşiktaş var. Kulüpler pandemi nedeniyle önemli gelir kayıplarına uğradı. Bazı istisnalar olsa da Mayıs-Haziran 2021 itibarıyla, hâlâ pandemi öncesi gelirlerine ulaşamayan kulüpler var. Kulüplerin en önemli gelir kalemi, maç günü gelirlerinde sert düşüşler gözleniyor. İstikrarlı artan yayın ve ticari gelirler, kulüplere biraz nefes aldırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ YÜZDE 50 AZALTTI

Zararın ana kaynağı, düşen gelirler karşısında maliyetlerini aşağıya çekememeleri. 2020-21’de sadece Manchester City ve Inter gelirini artırırken diğer altı kulübün gelirlerinde düşüş yaşandı. Sadece Bayern Münih ve Manchester City kâr ederken, 6 kulübün 2020-21’i zararla kapattığı anlaşılıyor. 8 şampiyon kulübün 2020-21 gelirlerinde Manchester City ve Inter dışında önemli tutarda düşüşler bulunuyor. Gelirleri en çok düşen kulüpler yüzde 23’le Ajax ve yüzde 21’le Beşiktaş. Beşiktaş, 2020-21’i, bir önceki sezona göre neredeyse yarı yarıya azaltarak 44.4 milyon Avro zararla kapattı. Beşiktaş’ın zararının yüzde 50 azalmasında, kulübün maliyetli oyunculardan kurtulup 10 milyon Avro’dan daha az transfer yaparak, ücret maliyetlerini aşağıya çekmesinin rolü bulunuyor.

MALİYETLER EŞLİK ETMEDİ

Rapordaki kulüplerin çoğu Mayıs-Haziran 2021’de biten mali dönemde büyük kayıp kaydetti. Bu kulüplerin toplam gelirlerinin, hâlâ salgın öncesindeki düzeyin altında olduğu görülüyor. Avrupa’nın 8 önde gelen liginde genelde maç günü gelirlerinin neredeyse tamamen yitirildiği görülmekle beraber, geçen sezona kıyasla artış gösterdikleri halde, yayın-ticari gelirlerin yüksek oyuncu giderleriyle azalan oyuncu satış-kiralama gelirlerini karşılayamadığı gözlemleniyor. Yayın gelirlerindeki artışın çoğunlukla 2019-20’de ertelenmiş maçlarla bağlantılı olan ödemelerden kaynaklandığını belirtelim. Ertelenen bazı alacaklar tahsil edilse de pandemik gelir kayıplarının ancak bir kısmı telafi edilebildi. Covid-19 nedeniyle kulüp gelirleri azalırken, maliyetlerin buna eşlik etmemesi, zararın artmasını beraberinde getirdi.

29 YILDIR KÂR EDİYOR

Bayern Münih ve Manchester City, 2020-21’i kârla kapattı. Bayern aralıksız 29 yıldır kâr eden Avrupa’nın tek kulübü. Bayern’in, sportif, ekonomik ve finansal olarak 30 yıla yaklaşan sürdürülebilir bir başarıya ulaşması, onları Avrupa spor tarihindeki en başarılı kulüplerden biri yapıyor. Bayern’in yönetsel modeli diğer kulüplere örnek olabilecek özelliklere sahip. Merkez ve çevre liglerin kulüpleri bu modeli mercek altına almalı. Raporda en fazla zarar Inter’de görünüyor. Inter’i 111.7 milyonluk zararla Atletico Madrid takip ediyor.

TRANSFER ZARARA UĞRATTI

Futbol ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerden biri transfer hareketleri. Kulüplerin finansal sonuçlarına bakıldığında, son 4 sezonda 8 şampiyonun net transfer harcamaları Covid-19’dan etkilendi. 2020-21de Ajax’ın net transfer harcamaları yükselirken diğer 7 kulübün hemen hemen sabit kaldı. 2021-22’de daralan gelirler nedeniyle 7 kulübün transfer harcamaları, bir önceki döneme paralel seyretti, sadece Inter’in düştü. Inter’in 2019-20’den itibaren düşmeye başlayan net transfer harcamaları, 2021-22’de dip yaptı. Inter’in net transfer harcamaları 2019-20’de 125 milyon Avro’dan, 2020-21’de 38 milyon Avro’ya düşerek, 161 milyon Avro azaldı. Son 4 sezonda net transfer harcaması negatif olan üç şampiyon görüyoruz: Inter, Ajax, Sporting Lizbon.