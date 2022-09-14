Harcamaya devam!
Finansal darboğazda bulunan Süper Lig kulüpleri 2022-23 sezonunun yaz transferlerine 108 milyon 195 bin Avro harcadı. Bu dönemde kulüpler 104 milyon 237 bin Avro gelir elde ederken, net transfer bakiyesi ise eksi 3 milyon 958 bin Avro oldu. Diğer bir ifadeyle kulüplerimiz yaklaşık 4 milyon Avro borçlanmak durumunda kaldı. 2022-23 sezonunda Süper Lig’deki 19 kulübün 18’i yaz transfer döneminde toplam 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Transfer yasaklısı tek kulüp Kayserispor oldu. 243 futbolcunun 137’si yabancı, 106’sı Türk oyunculardan oluştu. Yeni transferlerle birlikte Süper Lig’de yabancı oyuncu oranı yüzde 46.3’e ulaştı.
TRANSFER AÇIĞI VERDİLER
Transferde 19 kulüpten sadece 5’i açık verirken (Galatasaray, Beşiktaş, Hatayspor, Sivasspor ve Gaziantepspor), 11 takım ise net transfer fazlası verdi. Toplam gelir gider farkı sıfır olan ise sadece iki kulüp (Antalyaspor ve Ümraniyespor) bulunuyor. Hiç transfer harcaması yapmayan kulüp sayısı ise 5’e ulaşıyor (Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Ümraniyespor ve İstanbulspor).
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