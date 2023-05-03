İstanbul ve final

03 Mayıs 2023 Çarşamba

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 finali 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Bu randevu Şampiyonlar Ligi’nin 31., eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nın da 68. finali olacak. UEFA’nın ve finansal futbolun bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, 2.5 milyar Avro bütçeye sahip bir organizasyon. Final 200’ün üzerinde ülkede canlı yayımlanıyor.

2022-23 finalinin İstanbul’da oynanacak olması, İstanbul’un ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği anlamına geliyor. Anımsanacağı üzere 2005’te Milan ve Liverpool kulüpleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool devreyi 3-0 geride kapatmış, ikinci yarıda 5 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı önce uzatmalara, daha sonra da seri penaltı atışlarına taşımış, penaltılarda kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. İstanbul’da oynanan bu finale 60 bin civarında İngiliz ve İtalyan taraftar gelmişti. Taraftarlar dört günlük süre içinde yeme, içme, konaklama olarak kişi başına yaklaşık 400 Avro civarında harcama yapmış, uçak biletleri dahil Şampiyonlar Ligi finalinin taraftara maliyeti 550 Avro’ya ulaşmıştı. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul ekonomisine katkısı yaklaşık 110 milyon Avro dolayında gerçekleşmişti.

2022-23 Şampiyonlar Ligi finali için de 72 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’na yine 60 bin taraftarın gelmesi ve iyimser tahminle günlük harcamalarının 500 Avro civarında olmasını bekliyorum. Taraftarın ekonomiye katkısı ortalama dört günde 120 milyon Avro, 8-9 milyon Avro uçak biletleri dahil Şampiyonlar Ligi finalinin ülke ekonomisine katkısı toplamda 130 milyon Avro’ya ulaşabilecektir. Bu tutarın güncel kurdan TL karşılığı ise 2.8 milyar TL’ye denk geliyor.

Şampiyonlar Ligi finalinin esas etkisi ülke tanıtımına olacak. İzleyen yıllarda İstanbul’un tercih edilen destinasyonlar içinde ön sıralara çıkacağını ve buna bağlı olarak, ülke ekonomisine olumlu etkisinin mevcut tutarın iki katına çıkabileceğini tahmin ediyorum. Ancak bununla birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin negatif etkileri de olabilecek. 2005 final tecrübesinden hareketle, metrolarda ve ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanabilecektir. İstanbul’da sıra dışı bir kalabalığın yaratacağı sıkışıklığın ve taraftarların olası olumsuz hareketlerinin de İstanbul’u gezmeye gelmiş, para harcayan turisti olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorum.