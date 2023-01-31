Kulüpler lisans alabilecek mi?

31 Ocak 2023 Salı

UEFA, 7 Nisan 2021’de Finansal Fair Play ve kulüp lisanslama konularında sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik 3 temel alanda önemli düzenlemelere gitti. Bu bağlamda UEFA organizasyonlarına katılacak kulüpler, ödeme gücü, istikrar ve maliyet kontrolü konularında kendilerini bu kural setlerine uygun hale getirmek zorunda. Bu kuralların uygulamaya alınması ise Haziran 2022 olarak kararlaştırıldı. Yeni düzenlemelere kulüplerin üç yıl içinde kademeli uyum sağlamaları gerekiyor. Talimata getirilen ek maddelerde, bilançoların güçlendirilmesi, kulüp borçlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu şekilde kulüplerin finansal sürdürülebilir kapsamında mali istikrarı yakalamaları bekleniyor.

Avrupa’ya en çok giden ve gitme olasılıkları yüksek olan dört büyük kulübümüzün özkaynakları negatif görünümde. 31 Ağustos 2022 finansal verilerine göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un özkaynak açıkları 4 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Özkaynakların negatife dönmesinin temelinde ise kulüp zararları yatıyor. Bu bağlamda kulüplerin yıllar itibarıyla birikimli zararları 7.8 milyar TL’ye ulaştı.

Dört büyük kulübün toplam gelirleri 4.8 milyar TL civarındayken, toplam borçları 20.4 milyar TL seviyesine gelmiştir. Bu tablo, kulüplerimizin finansal sürdürülebilirliği sağlayabilecek bir yapıdan uzakta olduklarını gösteriyor. İşte tam da bu noktada UEFA finansal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik kulüplerden pozitif özsermaye (özkaynak) beklemektedir. Bu durumda kulüplerimizin UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisanslama Talimatı gereği bir an önce özkaynaklarını artıya geçirmeleri gerekiyor. Bunun için dört kulübün 4 milyar 976 milyon TL sermaye ve benzeri kaynak bulması gerekiyor. Bununla birlikte kulüp lisanslama, kulüp özsermayelerinde her dönem itibarıyla yüzde 10’luk bir iyileşmeyi de lisans vermek için yeterli buluyor. Ancak gerçekte kulüplerimizin pozitif özkaynağa dönebilmeleri için zarar eden yapıyı ortadan kaldırmaları gerekiyor.