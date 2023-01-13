Para yok limit cok!

13 Ocak 2023 Cuma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün başlayan ocak ayı transfer dönemi kapsamında Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. 2022-2023 sezonu itibarıyla 19 Süper Lig takımına tanımlanan harcama limitinin toplamı 6.8 milyar TL. Bu rakam, geçen yılın takım harcama limitlerine göre kurda fazla yükseliş olmamasına karşın yüzde 34’lük bir artışı ifade ediyor.

YÜZDE 54’Ü 4 BÜYÜKLERE

Yeni açıklanan limitlerin yüzde 54’ü, 4 büyükler olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a gidiyor.

- Kalan yüzde 46’lık dilimde ise 15 kulüp var.

- 4 büyüklerin takım başına harcama limiti 920 milyon TL iken, bu rakam 15 kulüpte takım başına 209 milyon TL civarında.

- Yüzde 40’lık sapma da eklendiğinde en yüksek harcama limiti, 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe’de. Sarı-Lacivertlileri, 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor’un 1 milyar 42 milyon 337 bin 863 TL, Beşiktaş’ın 981 milyon 84 bin 511 TL harcama limiti var.

HARCAMA TUTARI GELİRDEN FAZLA

Harcama limitlerinde “aslan payı”nın 4 büyük kulübe gitmesi haksız rekabeti artırıyor. Bu durum, diğer kulüplerin rekabet gücünü düşürüyor. Kulüplere tanımlanan harcama limitinin toplamı 6.8 milyar lira; Süper Lig’in 6 milyar civarında olan toplam gelirlerini aşıyor. Dolayısıyla gelirler, takım harcama limitlerini karşılamaya yetmiyor! Kulüplerin gelirleri pandemi öncesine göre düşerken, harcama limitleri artıyor. Bu da kulüplerin nakit ihtiyaçlarını artırıyor ve finansal olarak dengelerini bozuyor, daha fazla gider yapmalarına yol açıyor. Ayrıca kulüplerin finansal krizini derinleştiriyor.

MALİ DİSİPLİNİ BOZDU

Süper Lig kulüplerine, gelirlerinin üzerinde harcama kalemi tanımlamak sürdürülebilirliği olumsuz etkiliyor. Bu limitler kulüplerin mali disiplinini bozucu nitelikte. Aslında harcama limitleri kulüpleri finansal disipline sokmayı amaçlıyordu ancak şimdi tersine kulüpler finansal disiplinden uzaklaşıyor. Limitler, takımları olmayan parayı harcamaya yönlendiriyor. Borçlarını döndüremeyen, faaliyet giderlerini bile karşılayacak gelir yaratamayan, zararları gelirlerinin üzerine çıkmış, özkaynakları negatife dönmüş, finansal kriz sarmalındaki Süper Lig kulüpleri kendilerine tanımlanan bu limitleri harcayabilecek kaynağı nereden ve nasıl bulacaklar soru işareti.