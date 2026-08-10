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Sahaya dönen çok, kendine dönen az!
Tuğrul Akşar
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Sahaya dönen çok, kendine dönen az!

10.08.2026 04:00
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Bazı maçlar vardır; tıpkı bazı filmler gibi izlersiniz ve biter. Bazıları ise hafızaya kazınır, oyunun sınırlarını aşar. İyi bir futbol maçını yıllar geçse bile unutmazsınız. 2026 yapımı The Odyssey de tam olarak böyle bir etki yaratıyor. İzlenip geçilen değil, zihinde iz bırakan bir film. Üstelik bu etki sinemayla sınırlı değil; futbol perspektifinden bakıldığında, modern oyunun kimlik, aidiyet ve anlam krizine de güçlü bir ayna tutuyor.

Homeros’un ölümsüz destanını yıllar önce Azra Erhat ve A. Kadir çevirisiyle okumanın bıraktığı izlerle filme yaklaşırken beklenti yüksekti. Christopher Nolan ise bu beklentiyi klasik bir anlatıyla karşılamak yerine, kahramanı parçalayarak bizi zihinsel bir yolculuğun içine çekiyor. Bu yaklaşımı futbola uyarladığımızda ortaya çıkan tablo daha da çarpıcı hale geliyor.

Çünkü bugün futbol artık basit bir “eve dönüş” hikâyesi anlatmıyor. Eskinin başarı ölçütü nettir: kupa, skor, şampiyonluk. Oysa günümüzde kulüpler, oyuncular ve teknik direktörler için mesele yalnızca kazanmak değil. Finansal baskılar, küresel rekabet, medya etkisi ve bitmeyen beklentiler, oyunu fiziksel olmaktan çok zihinsel bir mücadeleye dönüştürüyor.

Filmin yoğun atmosferi, futbolda veri analitiği, taktik disiplin ve fiziksel yüklenme ile karşılık buluyor. Oyun daha hızlı, daha sert ve daha hesaplı. Ama aynı zamanda daha yorgun, daha mekanik ve giderek daha ruhsuz. Sahadaki mücadele artık bir yolculuktan çok bir zihinsel dayanıklılık testine benziyor

Odysseus’un dönüşümü, modern futbolcunun hikâyesiyle örtüşüyor. Bir zamanların akıllı, sabırlı kahramanı yerini; sürekli performans üretmek zorunda kalan, baskı altında ezilen ve giderek tükenen bir figüre bırakıyor. Oyuncu sahaya dönüyor, kupalar kazanıyor, büyük gelirler elde ediyor. Ama kendine dönemiyor.

Bugün başarının dışarıdan parlayan yüzü ile içeride büyüyen boşluk arasındaki çelişki hiç olmadığı kadar görünür. Futbol büyüyor, gelirler artıyor, oyuncular küresel markalara dönüşüyor. Ancak aynı ölçüde bir yabancılaşma da derinleşiyor. Çünkü sistem, insanı değil performansı merkeze alıyor.

Bu yüzden asıl soru değişmiyor: Eve dönmek ne demek? Futbolda eve dönüş artık yalnızca sahaya çıkmak değil; oyuncunun kendisiyle yeniden bağ kurabilmesi anlamına geliyor. O bağ kopmuşsa, en büyük zafer bile eksik kalıyor.

Sonuçta mesele basit ama sert: Futbolda da hayatta olduğu gibi, önemli olan sadece kazanmak değil; bu süreçte kendin olarak kalabilmektir. Çünkü kendinden uzaklaşan için, başarı bir noktadan sonra anlamını yitirir. Modern futbolun en büyük krizi de burada başlıyor: Sahaya dönen çok, ama kendine dönebilen çok az...

İlgili Konular: #futbol #Christopher Nolan #Futbol maçı #Odysseus

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