Norveç, 2026 Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu futbolla yalnızca sonuçlarıyla değil, sistemik oyun aklıyla da taktiri hak eden bir ülke oldu. Çeyrek finalde İngiltere’ye elenirken bile geride bıraktıkları iz, bir turnuva performansının ötesinde. Sahadaki disiplin, organizasyon ve kolektif bilinç, yıllara yayılan bir sistemin ürünü olarak öne çıktı.

1994 Dünya Kupası’nda Erik Thorstvedt, Alf-Inge Haaland ve Goran Sörloth ile temsil edilen bir kuşağın, 2026’da babadan oğula Kristian Thorstvedt, Erling Haaland ve Alexander Sörloth ile yeniden sahnede yer aldığını gördük. İlk bakışta belki bir “baba-oğul tesadüfü” gibi görülebilir. Ancak bu durum Norveç futbolunun genetik değil, kurumsal bir süreklilik ürettiğinin somut kanıtı. Sahaya aktarılan şey soyadından çok, futbol aklı, eğitim modeli ve kültürel kodlar olarak görünüyor. Norveç bize; doğru sistem kurulduğunda, yeteneğin bir istisna değil, süreklilik ürettiğini kanıtlıyor.

Norveç futbolunun başarısı, altyapıdan elit seviyeye kadar uzanan bir “yetenek üretim zinciri” olarak kendisini somutluyor. Eğitim sistemiyle sporun entegre olması, kulüplerin sürdürülebilir yapıda yönetilmesi, oyuncu gelişiminde sabır ve veri temelli planlama, bu zincirin temel halkaları. Bu sayede Norveç, yalnızca oyuncu yetiştirmiyor bir futbol kültürü inşa ediyor. Bu kültür, kuşaklar boyunca kendini yeniden üretiyor.

Ülkemizde ise farklı bir döngü yaşanıyor. Yetenek var devamlılık yok. Her turnuva öncesinde yeni bir “altın kuşak” icat ediyoruz. Ardından olumsuz sonuçlarla birlikte aynı hikâye başa sarıyor. Oysa başarı turnuvadan turnuvaya değişen geçici nesillerle açıklanamaz. Bu yaklaşım, toplumsal ve kurumsal hafızamızın zayıf olduğunu gösteriyor. Kalıcı başarı ancak sağlam, sürdürülebilir bir üretim modelinden doğar. Norveç futbolu tam da bunu yapıyor; süreci yönetiyor, sonucu değil.

Biz ise hâlâ sonuca göre sürekli yeniden kurulan, her başarısızlıkta sil baştan yapılanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Geçmişteki başarılara bakmak yeterli. 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yakalanan ivme, uzun süre oynayan, birbirini iyi tanıyan ve takım olmuş bir kadronun ürünü. Bu jenerasyon bizi zirveye taşıdı. Ancak biz bu başarıyı bir modele dönüştüremedik, sürekliliğini sağlayamadık.

Günün sonunda karşımıza çıkan gerçek şu ki; futbol artık yalnızca yetenekle değil, sistemle kazanılan bir oyuna dönüştü. Norveç bu gerçeği erken kavramış ve uygulayabiliyor. Türk futbolu ise hâlâ kısa vadeli reflekslerle hareket ediyor. Çıkış yolu açık, sonuç net: Futbolda kazanan, en büyük olan değil; en doğru sistemi kuran oluyor.