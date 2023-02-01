Soru işaretleri

01 Şubat 2023 Çarşamba

UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve Kulüp Lisans Talimatı’nı somut veriler üzerinden değerlendirirsek, dört büyük kulübün mevcut varlık ve alacakları toplamının, varolan yükümlülük ve borçlarını karşılamakta yetersiz kaldıklarını görürüz. Beşiktaş’ın 2.3 milyar TL, Galatasaray’ın 1.1 milyar TL, Fenerbahçe’nin 936 milyon TL ve Trabzonspor’un 535 milyon TL özsermaye açıklarının olduğu görülüyor. Buna göre bu kulüplerimizin UEFA organizasyonlarına katılamamaları gerekiyor. Zira, talimat açıkça belirttiği üzere kulüplerden pozitif özsermaye istiyor. Ancak UEFA ve doğal olarak TFF, kulüplerin özkaynak açıklarında, bir önceki döneme göre yüzde 10’luk bir iyileşme gözlenirse, buna göre kulüp lisansı ya da UEFA Lisansı alabileceğini ifade ediyor. Kulüplerin kısa vadede negatif özkaynaklarını artıya geçiremeyeceğini gören UEFA ve TFF, kulüp özkaynaklarındaki olumluya gidişin yüzde 10 ve daha fazlası olması durumunda kulüplerin kendi organizasyonlarına katılabileceklerine izin veriyor. Bununla birlikte, kulüplerin negatif özkaynaklarını ne zaman artıya geçireceklerine ilişkin bir son süre ise kurallar setinde görülmüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL YAPI

2016’da kaybettiğimiz futbol efsanesi Johan Cruyff’a göre “Bir kulübün performansı: teknik, taktik, eğitim, finansın toplamından oluşur”. Günümüz futbolunda sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmadan bir kulübün sportif başarıya ulaşması son derece zor. Kalıcı ekonomik ve sportif başarı bugün finansal sürdürülebilirlikle ancak mümkün olabilmekte. Sportif başarı olmadan ekonomik ve finansal başarıya ulaşmak sadece hayal. Sportif başarının motorunu ise sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturuyor.

4 BÜYÜKLERDE YETERSİZLİKLER

Bu bağlamda değerlendirdiğimizde, 4 büyük kulübün genel finansal durumunun önemli yetersizliklere sahip olduğunu görüyoruz. Gelirleri giderlerini karşılamadığı için sürekli borçlanmak zorunda kalan, bunun sonucu önemli zararlara uğrayan, uluslararası sportif performansta gerileyen, mali disiplinden tamamen uzaklaşmış yönetsel, ekonomik, finansal kulüp yapılarıyla karşı karşıyayız. Sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturulamadığı sürece sorunların artacağını söylemek kehanet sayılmaz. Sürekli zarar üreten bir yapı ile kalıcı performanslara ulaşmak günümüz finansal futbolunda mümkün görünmüyor. Bu çerçevede kulüplerin kısa, orta, uzun vadede finansal yükümlülüklerini nasıl yerine getirebilecekleri soru işareti!