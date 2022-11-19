Tartışmaların odağındaki 2022 Dünya Kupası için akıllarda şu soru var: Futbola ne 'Katar'?

19 Kasım 2022 Cumartesi

FIFA Dünya Kupası 20 Kasım-18 Aralık’ta Katar’da oynanacak. Katar’daki turnuvayla ilgili kamuoyunda çok tartışma var. Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesi hakkında mahkemelere intikal etmiş kriminal davalar var. Bu konular üzerinde duracağız ama öncelikle Dünya Kupası’nın farklı özelliklerine bakalım. FIFA ilk kez Dünya Kupası’nın bir Ortadoğu ve Arap ülkesinde düzenlenmesine karar verdi. Turnuva, 32 ülkenin katılacağı son Dünya Kupası olacak. Bundan sonraki Dünya Kupası 2026’da ABD, Kanada, Meksika’da yapılacak ve 48 ülke katılacak. Turnuvanın en değerli takımı 1 milyar 260 milyon Avro ile İngiltere. Büyük bir olasılıkla Messi ile Ronaldo’yu son kez izleme fırsatımız olacak. Kupada 160 milyon Avro ile Avrupa’nın ve dünyanın şu an en değerli oyuncusu Mbappe’yi de izleyeceğiz. Turnuvada 832 futbolcu top koşturacak. FIFA her futbolcu için kulüplerine oyuncu başına günlük 10’ar bin dolar ödeyecek. En fazla ödemeyi, 20 oyuncusu Dünya Kupası’nda boy gösterecek Chelsea ile 17 futbolcu yollayan Manchester City alacak. Finali iyi bir yerden izlemek isterseniz bin 600 dolar ödemek zorundasınız. Finalin en ucuz bileti 200 dolar.

KUPANIN EKONOMİSİ



Katarlılar kupa için altyapı ve stat inşasına toplam 8 milyar dolar para ödedi. 7 yeni stat yaptılar. Bu statların kapasitesi 40 bin ile 80 bin arasında değişiyor. Turnuvaya gelecek yaklaşık 1.7 milyon izleyiciye yönelik yüze yakın yeni otel ve restaurant, 170 kilometre yeni metro hattı, yeni golf alanları, plajlar inşa ettiler. Buna göre Katar hükümeti toplam 229 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştirdi. Bu tutar 246 milyar dolarlık ülke gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 93’üne karşılık geliyor. Bu maliyetlere karşın Katar’ın bu turnuvadan beklentisi ise (2022 Dünya Kupası CEO’su Nasser Al Khater’a göre) 17 milyar dolar civarında bir gelir olacak. Bu tutar, Katar GSYİH’nin yaklaşık binde yedisine karşılık geliyor. FIFA, kupaya katılan 32 takıma toplam 440 milyon dolar para ödülü dağıtacak. Kupadaki her takım 9 milyon dolar kazanırken, şampiyon ekip 42 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

4.6 MİLYAR GELİR BEKLİYOR

FIFA, turnuvadan 4.6 milyar dolar gelir bekliyor. TV yayın satışı 2.6 milyar dolarla FIFA’nın en önemli gelir kalemini oluşturuyor (yüzde 56). Yayın hakları satışını yüzde 29’la pazarlama hakları takip ediyor. Konaklama hakları, bilet satışları, lisans hakları ve diğer gelirler, toplam gelir bütçesinin kalan yüzde 15’ini oluşturuyor. FIFA tüm giderler düştükten sonra bu turnuvadan vergi öncesi 1 milyar 528 milyon dolar kâr bekliyor.