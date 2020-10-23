Çözeceğim diyenler öne çıksın...

23 Ekim 2020 Cuma

Halka eziyet eden bir kötü yönetim... 28’i İzmir’de Türkiye genelinde 70 kişi kaçak alkolden öldü...

Neden? Çünkü gerçeğini alacak paraları yoktu...

Alkollü içeceklere uyguladığı olağanüstü vergi yükü ile merdiven altı üretimi hükümet adeta teşvik ediyor! Kötü yönetimin faturasını insanlar canları ile ödüyor...

Yalnızca alkolde değil. Hayat her alanda öylesine pahalı ki, her yaştan yurttaş bir kâbusu yaşam kabul etmiş kendine...

Artık parası olanın sağlığı, parası olanın eğitimi, parası olanın mutluluğu var memlekette.

Hatta parası olanın adaleti!

Çalışmak, emek vermek karın tokluğu bile sağlamıyor!

Yapılan araştırmalar güvenli gıdaya erişmekte Türkiye’nin büyük sorunları olduğunu gösteriyor.

Tıpkı alkolde olduğu gibi en temel gıda ürünlerinde bile halkın geniş kesimi merdiven altı ucuz, tehlikeli hatta zehirli gıdaya mahkûm!

Sağlıklı gıda tüketmek için toplumun en zengin yüzde 10’u arasında olmak zorundasınız!

Dünyanın en bereketli topraklarında ilkelliğin, bilgisizliğin çölleştiren yoksunluğunu yaşıyoruz.

Elektrik fiyatlarına bakın... Londra’da yaşayan orta halli bir kişi maaşının yüzde biri kadar elektrik faturası ödüyor.

Türkiye’de faturalar benzer bir kıyas ile 10 katını buluyor! Hem yaşam standardı yüksek hem de Türkiye’deki eşdeğer meslektaşından 10 kat daha ucuz fatura ödüyor “elin insanı”...

Gıda harcamalarında da durum benzer...

Aradaki fark; hırsızlığın, yolsuzluğun, kötü yönetimlerin cezasıdır Türk insanına...

Ege’de ekonomi durdu, tarihin en kötü günleri yaşanıyor

Memleketin dört bir yanında olduğu gibi Ege’de de çok ciddi bir üretim krizi yaşanıyor. 1950 yılından beri türlü krizler atlatmış ancak üretimine ara vermemiş, istihdamı koruyup büyütmüş bir işletme daha çarklarını durdurma kararı aldı...

Düşünün 70 yıl, onlarca iktidar görmüş, üç kuşak ayakta kalmış bir üretici AKP’nin neden olduğu kötü yönetim krizine dayanamıyor ve havlu atıyor.

Yine İzmir’de istatistiklere göre bir yıl içinde kurulan iki işletmeden biri kapatmak zorunda kaldı. Genç işsizlerin en yoğun yaşadığı illerden biri İzmir.

Ortalama 3 bin TL maaş ile açlık sınırında yaşayan milyonlara Saray’ın söyleyecek sözü kalmadı.

Türkiye yalnızca uluslararası siyasette değil ekonomide de büyük bir yalnızlığa sürüklenmiş durumda...

İç piyasada yaprak kımıldamıyor, ihracat sizlere ömür...

Yaşanan ekonomik krize bir de devletin kurumlarının çökmesi, sistem ve yönetim krizi eklendi.

Çare, bilenlerin iktidar olmasında...

Bilenlerin muhalefette öne çıkmasında...

Muhalefetin, toplumun yakıcı sorunlarının üzerine siyaset ve çözüm oluşturmasında...

Çare, çözeceğine inanmakta ve inandırıcı olmakta...