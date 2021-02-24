24 Şubat 2021 Çarşamba

Muhalefet, “damat nerede” diye sordukça Erdoğan gerginleşiyor.

Oysa ilk günden belliydi... “Berat Albayrak’ın büyük yetkilerle donatılıp ‘ikinci adam’ yapılması; ekonomik ve siyasi krizleri, Erdoğan’ın aile meselesi haline getirilecektir” diye yazmıştım...

Erdoğan yapılan eleştirilere en son şu yanıtı verdi: “...Eski bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütülüyor. Berat Bey’in en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarılarının önüne geçirilmiş olmasıdır.”

Tam da söylediğimiz gibi oldu... Erdoğan, ekonominin ve Varlık Fonu’nun başına damadını getirerek büyük risk aldı... Yazılacağı söylenen başarı hikâyesi Türkiye için hüsranla sonuçlandı.

Erdoğan istediği kadar aksini dile getirsin, Albayrak döneminde hem faizler hem döviz yükseldi, mutfak enflasyonu tarihi seviyelere çıktı, Türk parasının alım gücü düştü...

Albayrak, “Döviz kuru benim için hiç önemli değil” diyerek işgal ettiği makama ne kadar yabancı olduğunu kanıtladı.

Kamuoyu, damadın ne gelişine ne de gidişine bir anlam verebildi...

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Bakanlıktan istifasını sosyal medya hesabı üzerinden öğrendiğimiz, bağımsız medyanın anında duyurduğu ancak tekel konumdaki Saray medyasının 24 saat sonra -aldıkları onay üzerine- istifa haberini verebildikleri, tarifi zor bir sürece tanıklık ettik...

Albayrak döneminin en büyük sorularından biri; Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin nasıl eridiği, bu dövizi kimlerin kullandığı ile ilgili...

128 milyar dolar banka rezervi, zor günlerde kullanılmak üzere dokunulmayan “yedek akçe” ile birlikte erimişti...

Dün CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile konuştum... “Eksi 44 milyar dolardayız” diyerek vahim tabloyu bir kez daha teyit etti...

Muhalefetin;

Ekonomiyi darmadağın eden damat nerede?

Döviz rezervlerine ne oldu sorularına Saray’ın verdiği yanıt ünlü tekerlemedeki gibi...

“Kara kedi nerede? ağaca çıktı / ağaç nerede, balta kesti / balta nerede? suya düştü / su nerede? inek içti / inek nerede? dağa kaçtı...”

KORONAVİRÜS PARTİ Mİ SEÇİYOR?

Antalya’da denetim yapan polis, evsiz olduğu için gidecek yeri olmayan yurttaşa “korona yasağını ihlalden” ceza kesti...

15 yaşındaki R.C. , Düzce’de banka önünde babasını bekliyordu. Polis çocuğa yaklaştı ve “Söyle babana 900 TL fazla çeksin” diyerek maske takmadığı için ceza yazdı.

, Düzce’de banka önünde babasını bekliyordu. Polis çocuğa yaklaştı ve “Söyle babana 900 TL fazla çeksin” diyerek maske takmadığı için ceza yazdı. İzmir’de sağlık çalışanlarının yaptığı basın açıklamasında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile sağlık emekçilerine ceza kesildi.

Kimi ekmek arası köfte satıyordu, kimi top lahana, maydanoz, roka... Edirne’deki seyyar satıcılar da Covid-19 önlemini ihlalden ceza aldılar. Gerekçe, tezgâhlarının önünde kuyruk oluşmasıydı!

Zonguldak’ta iki masa bir tezgâh büfe... Dönerci Erkan Cinbir ’in canına tak etmiş. Paketin yanı sıra müşteri de ağırlıyor. Tam 23 kez yediği cezanın ardından kapıya şu notu asmış: “Burada maske takmadan oturup yemek yiyebilirsiniz!”

’in canına tak etmiş. Paketin yanı sıra müşteri de ağırlıyor. Tam 23 kez yediği cezanın ardından kapıya şu notu asmış: “Burada maske takmadan oturup yemek yiyebilirsiniz!” Kahramanmaraş’ta maskesiz iki kadını polis çevirdi. “Zaten işimiz yok, unuttuk maskeyi” dediler ama nafile... 900 TL ceza işsiz, ev hanımının hanesine yazıldı!

Lebaleb doldurmuştu AKP’liler yine İzmir’de kongre salonunu...