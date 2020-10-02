Tuncay Mollaveisoğlu
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Türkiye nükleer çöplük mü?

02 Ekim 2020 Cuma

Bu hafta yağan yağmurla birlikte yine buhar oldu yükseldi, koku oldu yayıldı... Hatta su ile teması nedeniyle kısa süreli yangına da neden oldu...

İzmir’in yıllardır haberlere konu olan nükleer çöplüğünden söz ediyorum.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, çevre örgütlerinin, bilim insanlarının zehir saçıyor dediği alanla ilgili, Çevre Bakanlığı’nın felaketin sorumlusu olan fabrikaya kestiği büyük cezanın dışında bir adım atılmadı.

13 yıl önce Gaziemir ilçesinde eski kurşun döküm fabrikasının bahçesinde tespit edilen radyoaktif madde, ölçümlerde normal değerin 219 katı oranında radyasyon saçıyordu.

Yalnızca Gaziemir’in değil İzmir’in büyük ve tehlikeli bir sorunu.

Civarda yaşayanların gözlemlere dayanarak aktardıklarına göre kanser vakaları artmış.

Ancak bunca yıl felaketin insan ve çevreye etkisi ile ilgili bilimsel bir araştırma yapılmamış.

Türkiye nükleer çöplük mü?

Benim dikkatimi çeken detay, toprakla kapatılan bu alanda yalnızca nükleer tesislerde rastlanan, nükleer santrallarda uranyumun ayrışması ile ortaya çıkan europium 152-154 adı verilen atıkların bulunması...

Türkiye’de nükleer santral olmadığına göre bu atıklar Gaziemir’e, İzmir’e nasıl geldi? Yıllar önce bir televizyon programında çok değerli Prof. Dr. İlyas Yılmazer ile çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştık. Yılmazer, Türkiye’nin nükleer gücü olan ülkelerin çöplüğü haline getirildiğini söylemişti. Program ülkenin gündemine oturmuştu.

Hocamı dün tekrar aradım. ABD, Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi nükleer güç elde eden ülkelerde ciddi oranda nükleer atık sorunu olduğunu söyledi.

Nükleer atıkları zararsız hale getirmenin nükleer santral yapmaktan daha maliyetli olduğunu söyleyen Yılmazer, ABD’nin elinde tonlarca atığı “satış” yolu ile elinden çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Yılmazer, İzmir Gaziemir benzeri “nükleer çöplüklerin” Türkiye’nin birçok noktasında gizlice oluşturulduğunu, konunun üzerine devletin ve uzmanların ciddiyetle gitmesi gerektiğini söylüyor.

Şimdi yeniden soralım. 13 yıldır zehir saçan İzmir’in Çernobili sorunu nasıl ve ne zaman çözülecek?

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