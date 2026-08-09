Bugüne kadar “tulumbacı sendromu”, “Don Kişot anne babalar ve toplumlar”, “boyutsallık” adlı yeni kavramlar ortaya attım. Şimdi yeni bir kavramdan ziyade ülke çapında yeni bir hareketin başlaması gerektiğinden söz etmek istiyorum. Bu harekete kısaca “ahlak ve bilim seferberliği’ adını verebiliriz.

Ahlak ve bilim seferberliğinden kasıt insanımızın ahlaki açıdan ve pozitif bilim alanında eğitilmesidir. Böyle bir eğitime ihtiyaç var mıdır? Vardır ve ülke çapında düzenlenecek bu türden bir eğitim bütün sorunlarımızın temel çözümü olacaktır. Çünkü ülkemizde ahlaki çökme ve pozitif bilimden fersah fersah uzaklaşma var. Ancak bu iddiam doğru olsa bile, büyük bir ihtimalle söz konusu seferberlik gerçekleşmeyecektir. Çünkü köy enstitülerini ve uçak fabrikalarını kendi iradesiyle kapatan bir toplumun kendini ileriye götürecek bir projeyi uygulama ihtimali çok çok düşüktür. Buna rağmen böyle bir seçeneği dile getirmek zorundayız.

BİR ZAMANLAR

Bir zamanlar köy enstitülerimiz vardı, öğrencilere tarım, hayvancılık, bina yapma öğretilirdi. Kız öğrencilere ebelik öğretilirdi. Bir zaman uçak fabrikalarımız vardı, dünyada uçak yapan dört ülkeden biriydik, dünyada yolcu uçağı yapan ilk ülke olmuştuk. Sonra dahili ve harici bedhahlar (kötü niyetli insanlar) ikisini de kapattırdılar.

Köy enstitülerimizi ve uçak fabrikalarımızı kapatmamış olsaydık bugün en az Finlandiya ve Singapur gibi olurduk. Kadın cinayetleri bu denli olmazdı. Tren büyük ölçüde kaçmış gibi gözüküyor ancak hâlâ umut var. Bu da ahlak ve pozitif bilim konusunda ülke çapında seferberlik yapmaktır. Büyük bir ihtimalle bu seferberlik yapılmayacaktır fakat bu seferberliğin önemini dile getirmek görevimdir. Belki böyle seferberliğe aklı yatanlar olacaktır.

AHLAK VE BİLİM SEFERBERLİĞİ

Ahlakın ve bilimin zaten MEB müfredatında yer aldığı, bu konuda ikinci bir eğitimin gereksiz olduğu ileri sürülebilir. Ancak bu yanlıştır. MEB okullarımızda “değerler eğitimi” adı altında öğrencilere birtakım antropolojik bilgiler vermektedir. Nasıl selam verilir, eve hangi ayakla girilir gibi konularda gelenekler öğretilir. Bu ahlak eğitimi değildir, sadece bilgi aktarımıdır. Din ve ahlak derslerinde de yalnızca dini bilgiler verilir, verilen ahlak eğitimi değildir. Bütün Türkiye din ve ahlak dersinden beş almıştır fakat bunun ahlak üzerinde görünür bir etkisi olmamıştır. Kadın cinayetleri bitmemiştir, taciz, tecavüz, sübyancılık bitmemiştir, Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta öğrenci ve öğretmen cinayetleri ortaya çıkmıştır. Vergi kaçırma ve uyuşturucu kullanımı halen bir kabustur. Bütün bunların karşısında ülke çapında Kohlberg’in ahlaki gelişim basamaklarını temel alan yeni bir ahlak eğitimine ihtiyaç vardır. Hırsızlık yapmamak gerektiğini herkes bilir ancak bu işe yaramamaktadır. Yeni ahlak eğitimi bu tür bilgilerin kişi tarafından içselleştirilmesini, özümsenmesini sağlayacaktır. (Kohlberg’in ahlak eğitimini haftaya paylaşacağım.)

Ülkemizde yeni bir eğitim seferberliğine ihtiyaç olmadığı, MEB’nin okullarda bunu gerçekleştirdiği ileri sürülebilir. Okullarımızda hayvanların evrimleştikleri ancak insanların evrimleşmedikleri anlatılmaktadır. Birçok üniversitemizde evrimden söz edilmemektedir. Bilim yarışmalarına mali destek veren kurumlarımız ise pozitif bilimle ilgisi olmayan projelere destek vermektedir. Bu durum pozitif bilimin istismarıdır. ÇEDES ise bir bilimsel ve ahlaki uyanış değil, değerler eğitiminin uzantısıdır. ÇEDES, sınıflara öğretmenlik sertifikası olmayan imamların ve eğitimi belirsiz abilerin, ablaların girmesini önermektedir. ÇEDES’le Mars’a gidemeyiz. Bu durumda ahlak eğitimine ve pozitif bilimi bir yaşam tarzı haline getiren “boyutsallık”a* ihtiyacımız vardır.

Finlandiya’ya veya kişi başına düşen yıllık geliri 900 bin dolar olan Singapur’a benzemek istiyorsak onların yaptığı ahlak ve pozitif bilim seferberliğine ihtiyacımız vardır. Eğer geri kalmak, güçlü ülkelerin sömürgesi olmak istiyorsak böyle bir seferberlik gerekmemektedir.

ÇAĞDAŞ AHLAK ANLAYIŞI

Bugün ülkemizin iki büyük sorunu var: Birincisi ahlak eksikliği, diğer bir ifadeyle dürüstlük eksikliğidir, diğeri ise pozitif bilim anlayışının, eğitim sistemimizde ve toplumda yaygın kabul görmemesidir.

Bir zamanlar Batı’nın da ahlak anlayışına ihtiyacı vardı. Onlar bunu kısmen aştılar ancak tam değil. “Komşunun malını çalmayacaksın” öğretisi başkalarının malını çalabilirsin, gasp edebilirsin anlamını da taşıyordu. Bu anlayış yağmacılığa, sömürgeciliğe izin veren bir anlayıştı. Bir zamanlar Batı’da Kohlberg’in üst düzeydeki ahlak anlayışından yararlanılsaydı, dünya bugün çok daha iyi, barışçıl, global düzeyde saldırganlığa izin vermez durumda olurdu.

* Dökmen, Ü. (2024). Boyutsallık. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi.