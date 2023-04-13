Hakemleri kim aradı?

13 Nisan 2023 Perşembe

Ayyuka çıkan VAR odası hataları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen MHK Başkanı Lale Orta’nın yeni bir uygulamaya imza atarak yazılı bir uyarıda bulunduğu, hakemlerden MHK görevlileri dışında kimseyle temas kurmamalarını istediği ortaya çıktı geçen hafta. Ajansspor’un özel haberiydi; yalanlanmadı. Demek ki Lale Orta, TFF antetli kâğıtla, “Sevgili hakem ve yardımcı hakem arkadaşlarım” diye başlayan bir mektup yollamış ve liglerde görev alan isimlere bir anımsatmada bulunmuştu. Aslında gayet normaldir hakemlerin MHK Başkanı tarafından ara sıra bilgilendirilmesi, yeni kural ve uygulamalardan haberdar edilmesi. Ne var ki bu mektubun içeriği özellikle ligde son dönemece girilirken biraz rahatsız edici. Çünkü Lale Orta, maç öncesi, sırasında ve sonrasında hakemlerin telefonla konuşmamasını istiyor. Demek ki bizim kulağımıza gelen, “Alo hocam...” iddiaları doğru. Sıkıntı da burada zaten. Çünkü bir hakem maç günü öğleden sonra, devre arasında ya da hemen sonrasında birileri tarafından aranıyorsa bu bir şaibedir. Eğer, sayın Orta maç maç ve isim isim kimlerin arandığını biliyorsa gereğini yapmalıdır. Yoksa bu ligin adaletli olup olmadığı konusu tartışılmaya başlar.

Orta’dan açıklama bekliyor futbol dünyası. Ya çıkacak “Bu haber doğru değil” diyecek ya da kendisini bu metni yazmaya zorlayan gerekçeleri açıklayacak. Çünkü amatör kümenin aday hakemleri dahil camianın tüm paydaşları maça saatler kala telefonların kapanacağını iyi bilir. Orta’ya bir de öneri, madem mektup yazdı, sadece orta ve yardımcı hakemleri değil VAR odası hakemlerini de uyarsın, en büyük kanama orada yaşanıyor.

TFF’ye gelirsek, seçilenler ve atananlar dahil herkes 14 Mayıs’ı bekliyor. Çünkü, görevi o gün bitecek olan Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yakın dostu Mehmet Büyükekşi Başkan, etrafına, “İktidar değişirse biz de gideriz” demiş. Büyükekşi’ye kısa bir anımsatma, iktidar değişmese de TFF haziran ayındaki genel kurulda değişecek.

HANİ FUTBOL ŞEHRİYDİ?

Trabzonspor’da önce Abdullah Avcı sonra Orhan Ak görevi bıraktı. Yeni yönetim, Sergen Yalçın’ı ikna etmeye çalışıyor. Üstelik önlerinde kritik Beşiktaş maçı var. Ama yeni başkan Ertuğrul Doğan’ın aklına nedense milli takımlardaki görevinden ayrılan Hami Mandıralı, Şenol Ustaömer ile boştaki Sadi Tekelioğlu ve Giray Bulak gelmiyor. Oysa bu isimler, tamamen “aidiyet” duygusuyla 6-7 haftalığına da olsa görevi kabul eder, Trabzonspor’un yüzünü yere baktırmaz. Eğer bu isimlere güvenilmiyorsa lütfen kimse “Trabzon futbol şehri” demesin.