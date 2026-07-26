Sanayi üretimi verileri açıklandığında gözler çoğu zaman yalnızca aylık ya da yıllık değişim oranlarına çevrilir.

Oysa bu rakamlar, bir ekonominin gerçek hikâyesini anlatmak için tek başına yeterli değildir. Sanayi verileri sadece fabrikalarda üretilen ürün miktarını göstermez bize. Veriler aynı zamanda üretim kapasitesi, bunun değişimi, teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı, istihdam yaratma kapasitesi ve ekonomik büyüme potansiyelinin de aynasıdır.

Her ay açıklanan ama geriden gelen sanayideki veriler, bu nedenle bize üretimin ne kadar arttığının yanında, hangi sektörlerin ekonomik büyümeye öncülük ettiğini ve yapısal değişimin (varsa) sürecinin fotoğrafını ortaya koyar.

Dahası, bu büyümenin uzun vadeli refah artışına ne ölçüde katkı sağlayacağını gösterir.

En güncel verilere biraz detaylı bakalım isterseniz.

Mayıs 2026 sanayi üretim verileri ilk bakışta ekonomide belirgin bir ivme kaybına işaret ediyor. Sanayi üretimi yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse hiç değişmezken (diğer anlamıyla yüzde sıfır büyürken) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre aylık bazda yüzde 2.9 oranında gerilemiştir.

Ancak asıl dikkat çekici nokta, bu gerilemenin kaynağıdır. Daralmanın neredeyse tamamı imalat sanayisinden kaynaklanırken özellikle sermaye malları üretimindeki yüzde 12.7’lik düşüş ve orta-yüksek teknoloji grubundaki yüzde 11.5’lik gerileme, yatırım eğilimleri ve gelecekteki üretim kapasitesi açısından önemli uyarılar veriyor gelecek için.

Buna karşılık yüksek teknoloji üretiminde yıllık bazda yüzde 7.9’luk artış olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ne var ki bu artışın toplam sanayi üretimini sürükleyecek ölçekte ve süreklilikte olup olmadığı henüz belirsiz görünüyor.

Bu belirsizlik, biraz derine indiğimizde sanayi üretiminin Ocak 2005-Mayıs 2026 dönemindeki aylık performansı, Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri kadar kırılganlıklarını da ortaya çıkarıyor.

Önce aylık büyüme/küçülme oranlarına bakalım.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre aylık değişim oranlarının aritmetik ortalaması 2005- 2026 yılları arasında yüzde 0.48, orta noktası da yüzde 0.46 düzeyinde gerçekleşmiş.

Dahası endeks seviyeleri üzerinden hesaplanan bileşik ortalama aylık büyüme yaklaşık yüzde 0.36 olarak gerçekleşmiş. Bu sonuç, sanayi üretiminin uzun dönemde büyüme eğiliminde olduğunu gösterse de büyümenin istikrarlı olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor.

Nitekim aylık değişimlerin standart sapmasının (ortalamadan sapmasının standart hali) 3.55 puana ulaşması, üretimdeki oynaklığın ortalama büyüme hızının yaklaşık yedi katı olduğunu ortaya koymaktadır.

İncelediğimiz son 257 ayın 151’inde üretim artarken 106’sında gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle, yaklaşık her beş ayın ikisinde sanayi üretimi daralmıştır. Daha da önemlisi, bu dönemde sanayi üretimi art arda en az iki ay daralarak 22 kez teknik sanayi resesyonuna girmiştir. En uzun daralma dönemi küresel finans krizinin etkisiyle 2008-2009 yıllarında yedi ay sürerken 2018 kur şoku ve son yıllarda yaşanan yavaşlama dönemlerinde de benzer resesyon süreçleri gözlenmiştir.

Dolayısıyla veriler, Türkiye sanayisinin temel sorununun yalnızca büyüme hızının yetersizliği olmadığını, aynı zamanda yüksek oynaklık, sık tekrarlanan daralma dönemleri ve üretimde istikrarın sağlanamaması olduğunu göstermektedir.

Finans literatüründe risk nasıl beklenen getirinin ayrılmaz bir maliyeti olarak görülür genel olarak. Benzer bir şekilde sanayide de yüksek oynaklığın bir bedeli vardır. Belirsizliğin arttığı bir ortamda yatırım kararları ertelenir, kapasite kullanım oranları düşer, finansman maliyetleri yükselir ve verimlilik artışı zayıflar. Sonuçta büyümenin sağladığı kazanımların önemli bir kısmı bu oynaklık nedeniyle aşınır.

Bu da bize kalıcı refah artışının temel iki öğesinin, büyümenin ortalama artış hızı ve onun risk maliyetinin en uygun bileşimi olduğu sonucunu veriyor.

Bileşimdeki bozukluğun halkın fakirleşmesine etkisi ise araştırılması gereken bir konu olarak karşımızda duruyor.