Ne oldu da ‘Kral çıplak’ dediler?

22 Ekim 2020 Perşembe

“Sevgili Bekir, seni çok severdim, doğaya, hayvanlara sahip çıkışını, her zaman haklının yanında yer alışını severdim. Senin kadar az ve öz yazamadığım için kıskandığım olurdu, yüreklendirirdin. Gittiğin yerde bizi izlemeye devam edeceksin. Ben de yazılarımı sana beğendirmek için uğraşmaya! Hoşça kal Bekir Coşkun, hoşça kal Pako’nun babası.”

Ne oyunlar dönüyor? Biri “Fikri iktidar olamadık” diye hayıflanıyor, biri karınlarını doyuramadık diye! İtiraf desen, bunlar faka basmaz. Ağızlarından kaçırdılar desen, kaçın kurası ikisi de. Mutlaka var bir bildikleri. Yoksa hiç olacak iş mi, desteklediğin, sayende iktidar ve hatta senin yüzünden başkan olmuş adam bütçeyi açıklamış ekonomi uçuyor derken “ASKIDA EKMEK” projesi başlatmak? Biz sizi bir ekmeğe muhtaç ettik demek? Aslında doğru. Belediyeler yardıma yetişemiyor. İsraf ve plansız ekonominin üzerine pandemi koşulları da gelince işçi, esnaf işsiz, parasız kaldı, halk gerçekten perişan. Ama bunu rakamlarla yazmamız, dosyalar yayımlamamız, ekranlarda anlatmamızın şu Bahçeli’nin elindeki askıda ekmek kadar inandırıcılığı yok! Kral çıplak dedi adam! Ya madenci karısının cevabı? “Sen hak ettiğimiz parayı vereceksin, o ekmeği biz alacağız! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz!” Kara çarşaflı kadın ne diyor? “Kış geldi, ayağımda terlik var, ayakkabı alacak param yok! Bugüne kadar AKP’ye oy verdim, artık vermem. Başkasına da vermem!”

Negatif oy

Türkiye’de seçmen yıllardır negatif oy veriyor. “Asla oy vermeyeceğin kim” sorusunun yanıtı önemli. Asla oy vermeyeceği parti yüzünden ötekine veriyor. AKP erirken CHP niye yükselmiyor sorusunun yanıtı o seçmenin “Asla oy vermem” kategorisinde olmalı. CHP seçmeninin AKP’ye “Asla oy vermem” demesi gibi. Bu da İYİ Parti’ye kurulan oyunu açıklıyor. İYİ Parti, Millet İttifakı’ndan koparılmalı, ittifaka dışarıdan destek veren HDP şeytanlaştırılmalı. İYİ Parti bölünmeli! HDP sahadan silinmeli! Entrika üzerine entrika!

İktidar olamadı

Cumhur “Başkan” ekibini, her koşulda bütün maddeleri kendisinin yeniden seçilmesi olan bir seçim yasası üzerinde çalıştırırken “Kültürel sosyal alanda, medyada iktidar olamadık, sesimizi duyurmuyorlar” diye hayıflanıyor! Sübyan okulları, kaçak Kuran kursları, imam hatip liseleri, tarikat üniversiteleriyle fikri iktidar olamazsın. AK gençlik, heves edip kampanya düzenledi, beceremeyip rezil oldu! Medyaya gelince: Dokuzu birden çoğaltılmış ders notu ayarında aynı manşeti atmış gazetelerin, eline tutuşturulanı yazan, soru bile soramayan yazarlarınla hiç olamazsın! Sayende gazete tirajları yerlerde sürünüyor. TV ekranlarına çıkarttırdığın yalaka papağanlarınla reytinglerle de herkesi olsa olsa dizi manyağı yaparsın. Sen ancak emrindeki adli güçle haksızlık, kollukla baskı yapmayı beceriyorsun! Nereye kadar? Asıl ötekini düşünüyorum ben, hangi hınzırlıkla askıda ekmek dedi? AKP de MHP de oyları düşerken seçime gitmez. Bu koşullarda yükseltmelerine de imkân yok. O zaman ötekileri düşürmeli! Bütün oyunlar, ülkenin, halkın refahı için değil, iktidarı ve sömürü düzenini sürdürebilmek adına muhalefeti parçalamak, (zaten beş benzemez!) değersizleştirmek için. Bu yola gül dökenlere de yazıklar olsun!