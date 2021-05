Umudun tam da zamanı, iktidar kavgasının ortasında!

20 Mayıs 2021 Perşembe

Sosyal medyada yayımlanan yüksek reytingli mafya dizisini soluksuz izliyoruz. Bir Ankara belgeseli, iktidar kavgası ama neden şimdinin yanıtını aradım. Yoksa beklenen an mı gelmişti? Henüz değil. Şimdilik birbirlerini imha etme savaşı. Sanki Reis’in erken öten horozları susturma sekansı. Sandık çok daha sonra konulacak ortaya. O zaman kimin hakkını helal ettiği, kimin etmediği de çıkacak ortaya. O zamana kadar ilmek ilmek örmeli ağları. Yeniden Samsun’a çıkmalı! Yeniden gelmeli Samsun’dan! Çünkü halk perişan, gençlik perişan, ülke darmaduman!

Gençler umutsuz

Bizler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı, salgın bahanesiyle coşkuyla kutlayamaz, sokaklarda fener alayları düzenleyemez, milli bayramlarda hep olduğu gibi bir gerekçeyle evde oturmak zorunda kalırken iktidar, lebaleb kongre yapıp tam kadro tarikat cenazesi kaldırıyorsa çalışmanın tam da zamanı. 14 aydır yaşanan salgınla ilgili ne kararlar ne sonuçlar şeffaf ne de sağlıklı, mantıklı. Ceremesini ülke olarak çekiyoruz, bazıları daha çok çekiyor, özellikle gençler en çok çekenler oldu. Düne kadar sokağa çıkmaları bile yasaktı. Okul yok. İş yok. Aşı yok! Arkadaşlık yok. Spor yok. Eğlence yok! Bayram yok. Umut yok. Gelecek yok! Onlara kurşunlar. Onlara askerlik. Onlara kredi ödeme cezası. Onlara, yeter dediklerinde orantısız şiddet, ters kelepçe, gözaltı. Bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sonrası, umut veremediğimiz ama ülkeyi emanet edeceğimiz bu gençlere “Hakkınızı helal eder misiniz” diye sorsak ne hakkı, ne helalliği diye soracaklar.

Tek adam sistemi

Çözüm var: Önce iktidarın, sonra sistemin değişmesi! Gücün tek kişide toplandığı, kararname, emir, baskı, polis, bekçi, tarikat, şeyh, hoca, danışman, beş müteahhit, ihale ve mafya “en fazla müsadeye mazhar” kişilerin borusunun öttüğü, demokrasi, hak ve hukuk kavramlarının yok olduğu 19 yıllık AKP iktidarının sona ermesi ve sistemin değişmesi, seçimle gelecek yeni yönetimin yeni anayasayı yapmasıyla mümkün. Millet İttifakı’nın yerel seçim başarısı yol gösterici. Seçilen belediye başkanları, iktidarın bütün engellemelerine rağmen başarılı.

Salgın dönemindeki yardımlarıyla AKP’nin en büyük kozu olan, biz gidersek yardımlar biter şantajının yalan olduğunu gösterdiler. Ki zaten o yardımlar da AKP’nin değil, devletin kaynaklarıydı.

İktidara kadınlarla yürüyeceğiz!

Örgütlü çalışarak iktidarı değiştirmek mümkün: CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevini devralan Aylin Nazlıaka’yla neler yaptıklarını konuştum. “Önce örgütlenmedeki mevcut duruma baktık, 973 ilçenin yüzde 54’ünde kadın kolu ilçe örgütlenmesi yoktu, yüzde 22’sinde ise aktif değildi, var gözüküyordu ama çalışmıyordu” diye başlıyor anlatmaya ve yapılanlardan sonra sonucu söylüyor: “İl ve ilçe başkanlığı düzeyinde örgütlenmeyi tamamladık: İlçe yönetimlerinden 248’i parti tarihimizde ilk kez kuruldu!” Bitmedi: “5 ayda 20 bin yeni kadın üye yaptık!” Eğitim şart? “Pandemi nedeniyle video konferans ile her hafta uzman konuşmacılarla Demir Leblebi Sohbetleri yapıyoruz.” Ya projeler? “Yaşam Hakkı projesini hayata geçirdik. 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurduk. Barolar, tabip odaları ve sivil toplum örgütleri ile protokoller imzaladık. Hattımızı arayan şiddet mağdurlarına, medya ve sosyal medyadan ulaştığımız her şiddet mağduruna destek oluyoruz. Yaşam Hakkı Otobüsü ile il il dolaşıyor, her soruna çözüm üretiyoruz.” Ya seçim çalışması? “ ‘Kotalar bize dar, rotamız iktidar’ sloganıyla seçilmiştik. Partimiz yerel yönetimlerde ve parlamentoda eşit temsil için Siyasi Partiler Yasası’nda değişiklik öngören bir kanun teklifi verdi.” Yeter mi? Bilirim, Aylin Nazlıaka’ya yetmez. Kapı kapı dolaşacak, yetti artık diyen kadınları örgütlemeye, seçime hazırlanmaya devam edecektir. İktidara 74’te yaptığımız gibi yerel seçimde yaptığımız gibi kadınlarla, gençlerle yürüyeceğiz! AKP’nin oy deposu, esnafın, köylünün, Rizelinin bile canı burnunda. Şimdi olmazsa ne zaman?

CHP’nin gençleri nerede?

Partinin gençleşmesinin, kadınlara yer açmasının ne kadar önemli olduğunu yaptıkları işlerden, aldıkları sonuçlardan görüyoruz; bakın yeni milletvekillerine, açtıkları dosyalara, eylem yapanlara, gündem oluşturuyor, iktidarı sallıyor, halkın gözünü açıyorlar. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasının değil, iktidar olmak için çalışmanın zamanı. Çünkü şimdi asıl orada iktidar kavgası var; yönetememek yeni krizler

doğururken ülke de yönetilebilecek olmaktan çıkıyor! Tam da şimdi bütün bu “şerleri” hayıra dönüştürmenin zamanı. Kadınlar örgütlendiyse gençleri de örgütlemenin zamanı. Örgütlü eylem, başarıya ulaşır. Gençler, umutsuzluk değil, eylem zamanı!