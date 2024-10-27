36. Bodrum Cup-Bir mucize

27 Ekim 2024 Pazar

Ekimin son haftası, Bodrum Cup yani Bodrum Yelken Yarışları haftasıdır. Yarışın tam adı. “Maximiles Black 36. The Bodrum Cup”. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir ucundan yakalayabildim ve rüzgârın, dalgaların, yelkenlerin, deniz öykülerinin, dost soluklarının peşine takılıp pupa yelken yol aldım.

Ama önce bir açıklama: Yarışların başladığı 23 Ekim günü, terör saldırısı yaşandı. Tüm Türkiye sarsıldı. Ama terör, hayatı durdurmaya değil, örneğin Cumhuriyet Bayramı’nı yok saymaya değil, tam tersine her ne yapıyorsak onu azimle, inançla, inatla daha iyi, daha yoğun, daha mükemmel yapmamıza; değerlerimize daha çok sahip çıkmaya yöneltmeli bizleri. Bunu böylece vurguladıktan sonra ancak ondan sonra geçebilirim denizi yaşamaya ve sizlerle paylaşmaya!

DENİZİ YAŞAYANLARA SELAM!

Bu yarışların 36. kez yapılabilmesi bile başlı başına bir mucizedir. Neden “mucize” diye nitelediğimi şöyle özetleyebilirim:

Üç yanı denizlerle çevrili ama denize dargın yaşayan ülkemizde “Bodrum Cup” bir markadır. İstikrarlıdır. Saman alevi gibi değildir, ileriye yatırım yapar, eğiticidir.

Yerel olduğu kadar evrensel olmaya çalışır.

Sadece bir yarış, bir spor olmanın ötesinde, eğitimi, kültür birikimini, tarihi, mitolojiyi de kucaklayabilendir. Geçmişle gelecek arasında köprü kurar.

“Hep beraber sulardan çekmek ağı” misali ekip çalışmasını, imeceyi, dayanışmayı, insan ilişkilerini güçlendirir. Birlikteliği, emeği, bilgiyi, paylaşmayı yüceltir.

Bir avuç insanın sonsuz gayreti, çabası ve kimi sponsorların katkısıyla gerçekleşmektedir.

Hani Nâzım Hikmet der ya: “Deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.” İşte bir hafta boyunca bütün bunlar yani deniz yaşanır.

DÜNDEN BUGÜNE

Bu mucizenin başlangıcında, iki önemli isim var: Bodrum Cup’ın kurucusu ve onursal başkanı Erman Aras. Aynı zamanda yelkenli okul gemisini gerçekleştiren. Bir de bir usta, kâşif, Bodrumluların deyişiyle “Deli Deryalı Bir Dâhi” Yücel Köyağasıoğlu. Tekne inşaatının piri. Ona gelinceye dek Bodrumlular, “Bu tekneler yelkenle gitmez” diye bellemişler. Yücel Bey aksini defalarca kanıtlayıp Bodrum’u hem yelkencilikte hem tekne inşaatında en öne taşıyan isim. İkisine de sonsuz teşekkürler, iyi ki varlar!

Bu yıl buruk bir başlangıcın bir başka nedeni “Bodrum’un Korsanı”, “Deniz Gözlü Kaptanı” diye tanınan The Bodrum Cup’ın kurucularından Arif Yılmaz’ın birkaç ay önce sonsuzluğa göçmesiydi. 62 yıllık yaşamını sivil toplum kuruluşlarına, kent kültürüne, tarihine, değerlerine sahip çıkan Arif Kaptan Bodrum Kent Konseyi başkanıydı.

BU YILIN İLKİ: BODRUM’UN EN HIZLISI

Her tür yelkenli teknenin (Guletler, Tırhandiller, Katamaranlar, Cruiser, Mozaik vb.) katıldığı yarışmalarda bu yıl yüzü aşkın tekne vardı. Öncekilere göre daha az bir sayı olmasını ekonomik nedenlere bağlayabiliriz. Ayrıca bence yabancı katılım da azalmıştı. Bunun nedeni Türkiye’deki politik durumlar elbet!

Ancak organizasyon komitesi başkanı Süleyman Uysal, “Yabancı katılımı azalmadı arttı” diyor. Hem yarışa kendi teknesiyle gelen hem bodrumdan tekne kiralayıp yarışan ve izleyen hem yabancı basından 150 yabancı katılım var açıklaması yapıyor.

Yarış beş etapta gerçekleşti: Ana sponsorların yanı sıra her etap katkı şöyleydi: Bodrum-Karaada (Maximiles Black); Bodrum-Bodrum Etabı (Radisson Collection); Bodrum-Çökertme Etabı (Metro); Çökertme-Kissebükü Etabı (Opel); Kissebükü-Bodrum Etabı (Anadolu Sigorta).

Farklı kategorilere yeni bir alan eklenmişti. “Bodrum’un en hızlısı” yarışı, Karaada etrafında 12 millik bir rotada yapıldı. Bodrum’un en hızlı yelkenlisi 48 metrelik (gulet tipli) Sallyna, yarışı 3.21.43 sürede tamamlayıp “Bodrum’un en hızlısı” oldu. Onun rekoru kırılıncaya dek unvan onun!

Ancak gelin görün ki bu sonuca itirazlar olunca iki tekne (Hızır ve Derya Kaptan) yarıştan çekilme kararı aldı.

Bu yazıyı yazdığım sırada henüz sonuçları bilmiyorum. Ama ne önemi var ki. Önemli olan katılmak! O yolculuğu yaşamak! Denizi solumak, hayatı kucaklamak. Öyleyse haydi Türkiye’m, rüzgârın kolay, pruvan neta olsun! Yani: Yolun açık olsun!

HEDEF VE YAPILMASI GEREKEN

Asıl heyecan verici olan bundan sonraki hedef Süleyman Uysal açıklıyor: Bodrum Cup yarışları, Mavi Gezi ve müzik ağırlıklı Deniz Festivali üçü bir arada kurgulanacak ve böylece daha geniş kitlelere mal olabilecek.

Hedefte bir de 36 yıllık birikimi sergileyecek olan daimi bir Bodrum Cup Müzesi var.

Bunlar harika hedefler. Ancak ilk yapılması gereken, Bodrum’un tüm nimetlerinden yararlanan herkesin, elini uzatması, bu olaya omuz vermesi. Bodrum’daki tüm işletmelerin, kurumların (Bodrum Ticaret Odası örneğin), Bodrumluların bu olaya sahip çıkması! Bodrum Cup kendi bir marka ancak yeni markalar da üretmeli. Yerel katılım ne denli çoğalırsa, benimsenirse, derinleşirse bir olay o denli evrenselleşebilir.