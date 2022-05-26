Çeyrek asırlık Uçan Süpürge

26 Mayıs 2022 Perşembe

Onların çerden çöpten yapılmış, tahta saplı süpürgeleri yok. Kara pelerinlerine bürünüp, o süpürgelere binip duvarlardan bacalardan süzülüp evlerden içeri girmişlikleri de yok. Ama mirasçısı oldukları binlerce yıllık kadınlık birikimi ve bilinciyle bu ülkenin her köşesine uzandılar, tüm dünyayı da bize getirip yeryüzünün insanlık hallerini bizlere sundular!

Uçan Süpürge Film Festivali bu akşam 25. yaş gününü görkemli bir törenle kutluyor. Onlar, 25 yıldır sinema aracılığıyla kadın örgütleri arasındaki dayanışmayı güçlendirdiler. Sinemadaki kadın emeğini yücelttiler. Kadın tarihinde iletişim ve dayanışma kurdular. Kadın bakış açısını içeren filmleri aktardılar.

Bunları erkek egemen bir alanda sinema alanında gerçekleştirdiler. Uluslararası sinema dünyasında çok önemli bir yer edindiler. Bir film festivali diye başlayan bu olay, yıllar içinde eşsiz bir dayanışma ağına dönüştü.

Halime Güner’in kurduğu Uçan Süpürge Vakfı’nın toplumsal ve politik yaşamımızdaki önemini ve gerçekleştirdikleri projeleri bu köşede daha önce yazdığımdan yeniden bu konuya dönmüyorum. Ama Türkiye Kadın Örgütleri Rehberi’ni hazırlayıp sivil toplumun kullanımına sunmalarını, “Çocuk Gelinlere Hayır” ulusal platformunu ilk gündeme taşımalarını ne denli vurgulasam azdır.

KADINLARIN MİRASI

Festivalin bu yılki teması: Kadınların Mirası. Bu akşamdan sonra, 5 Haziran’a dek 60’ı aşkın film, yüzlerce seansta Ankaralı sinama severlerlerle buluşacak... İçlerinde son iki yıldır en önemli uluslararası festivallerde ödül almış ünlü yönetmenlerin ve hiç bilmediğimiz yönetmenlerin de işleri var... Tümünün ortak yanı aynı temayı işlemesi. Biletler öğrencilere 10 TL, öğrenci olmayanlara 25 TL. Amaç herkesin yararlanmasını sağlamak. Festival programına www.kadinlarinmirasi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Festivalin onursal başkanı Türkan Şoray. Onun olduğu yerde sadece güzellik değil, dürüstlük, doğruluk, dayanışma ve nitelik de vardır!

Yarın ise yine “Kadınların Mirası” başlığıyla Fatmagül Berktay, Gülden Treske ve Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünde bir panel var: “Hayatın her alanında varlığı yok sayılan, görmezden gelinen ama hep var olan kadınların, yüzyıllardır süren mücadeleleri ve sanatla direnişlerinden çıkan deneyimlerin, toplamı olan miras” konuşulacak!

25 YILIN ÖDÜLLERİ

Bu yılki festival, 25. yılını kutlarken bir de hoşluk düşünmüş. Bugüne dek gerçekleştirdikleri festivallerde kimlere ödül verdilerse, hepsini, bu akşamki açılışa davet etmişler... Çok yıllar önce, kuruluşlarının ilk yıllarındaydı, sinemada değil, toplumsal alandaki iletişim ve etkileşim nedeniyle WINPEACE-Türkiye Yunanistan Kadın Barış Girişimi’ne de bir ödül vermişlerdi. Ve her iki ülkenin kurucu üyeleri eşliğinde Margarita Papandreu ve ben bu ödülü Wınpeace’e emek verenler adına almıştık.

Bu akşam Yunanistan’dan “Kızkardeşlerimiz” törende bulunamayacak ama Uçan Süpürge’ye sunulmak üzere, “Şiddet ve savaş sarmalında, totaliter tehditler altında, çığırından çıkmış bir dünyada Uçan Süpürge gibi sivil toplum kuruluşlarının çoğalması” dileklerini ve 25. yıl kutlamalarını yolladılar.

Bu akşam benim aklım fikrim ve de yüreğim ise bu törende olması gerektiği halde gezinin belgeselini çekmek isteyen ve gerçekleştiremediği film nedeniyle 18 yıla mahkûm olan hapisteki belgeselci Çiğdem Mater’de olacak. Ve de haksız yere hapse tıkılmış tüm insanlarda!