Düş kurma hakkı

18 Eylül 2022 Pazar

“Ne dersiniz, artık şu bir türlü ilan edilmeyen düş kurma hakkımızı kullanalım mı? Haydi farklı bir dünya, olası bir dünya düşleyelim.”

Bu yukarıdaki iki tümce benim değil. Çok sevdiğim hayran olduğum Uruguaylı yazar-gazeteci Edouardo Galeano’nun(1940-2015)... 1999’un son günlerinde yazıp bana yolladığı bir şiiri Türkçeye çevirmiştim. Eski defterleri karıştırırken o çevirimi buldum. “Hatırlayarak” adlı uzun şiirin bir bölümünü sizinle paylaşmak istedim. Bugün sözü “Yeryüzünün vicdanı” dediğim Galeano’ya bırakıyorum:

“Havanın, korkularla, tutkularla zehirlenmediği

İnsanların, bilgisayarlarla programlanmadığı

İnsanların süpermarketlerde alınıp satılmadığı

insanların gözaltında tutulmadığı bir dünya...

Televizyonun, ailenin en önemli üyesi olmadığı

Ütü ya da çamaşır makinesi muamelesi gördüğü bir dünya...

*

İnsanlar, çalışmak için yaşayacağına, yaşamak için çalışsa...

Yalnız mal mülk edinmek ve kazanmak için yaşayanlara,

Aptallık Suçu işledikleri için Ceza Yasası uygulansa...

*

Kuş, nasıl ki öttüğünü bilmeden ötüyorsa,

çocuk nasıl ki oyun oynadığını bilmeden oynuyorsa,

insanlar da öyle, sırf yaşamak için yaşasa...

*

Hiçbir ülkede askerlik yapmak istemeyen gençler hapsedilmese

askerlik yapmak isteyenler hapsedilse.

Ekonomistler, tüketim standardına, yaşam standardı demese

ve mal mülk niceliğine, yaşam niteliği demese.

Aşçılar, ıstakozların canlı canlı kaynatılmaktan hoşlandıklarına inanmayı kesse

Tarihçiler, ülkelerin istila edilmekten hoşlandıklarına inanmayı kesse,

Politikacılar, yoksulların sözlerle, vaatlerle doyacaklarına inanmayı kesse

Ciddilik, ağırbaşlılık erdem olmaktan çıksa,

Kendisiyle dalga geçemeyeni kimse ciddiye almasa

Dünya yoksullarla değil de yoksullukla savaşsa

Silah sanayi iflasını ilan etmekten başka yol bulamasa

Yiyecek, ticari mal olmaktan; iletişim, ticaret olmaktan çıksa,

Çünkü yiyecek de iletişim de insan haklarıdır.

*

Sokak çocuklarına çöp muamelesi yapılmasa

Çünkü artık sokak çocukları olmayacaktır

Eğitim, onu satın alabilenlerin ayrıcalığı olmasa

Polis, onu satın alamayanların laneti olmasa

Adalet ve özgürlük, birbirinden ayrı yaşamaya mahkûm bu Siyamlı İkizler yeniden bir olsa...

*

Bir siyah kadın Brezilya’nın, bir başka siyah kadın ABD’nin başkanı olsa.

Kızılderili bir kadın Peru’yu, Kızılderili bir başka kadın Guatemala’yı yönetse

Ve Arjantin’de Plaza de Mayo’nun kadınları, bellek yitimi dönemlerde unutmayı reddettikleri için dünyaya örnek olsa...

*

Ve Tanrı’nın unuttuğu bir emir daha verilse: Parçası olduğun doğayı seveceksin...

Ve çöller ve ruhlar ağaçlansa

Umutsuzlar, bağra basılsa, kayıplar bulunsa: Çünkü onlar, onca çok beklemekten umutsuzdurlar ve onca çok aramaktan kaybolmuşlardır.

*

Haritalardaki ve zamandaki sınırlara bakmaksızın, doğduğumuz ve yaşadığımız yere bakmaksızın, adaleti ve güzelliği arayanlar çağdaş komşular olsak.

Mükemmellik, canı sıkılan Tanrıların işi olmayı sürdürse...

*

Ve bu çılgın dünyada

Her gece sanki son geceymiş gibi yaşansa

Ve her gün sanki ilk günmüş gibi yaşansa...”

Hepinize iyi pazarlar...