Ey kız çocukları bugün 11 Ekim

11 Ekim 2020 Pazar

İçimden şöyle bağırmak geliyor:

Eyyy yurdumun kız çocukları bugün 11 Ekim.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11 Ekim gününü “Dünya Kız Çocukları” günü ilan etmiş bundan dokuz yıl önce... Ama sanmayın ki böyle bir gün var diye yaşamınız değişecek, sorunlar giderilecek...

Hayır, bilin ki (akıllı kız çocukları sizler zaten biliyorsunuzdur); günler, tarihler bir bahane... Kimi zaman sadece anmak ya da kutlamak için kimi zaman hesap sormak için üzerine gitmek için sorunu dillendirmek ve çözüm yolları aramak için...

Hayaller ve vicdan

Sizlere söylemek istediğim ilk şey: Sakın, sakın hayallerinizden vazgeçmeyin. Koşullarınız ne olursa olsun vazgeçmek yok.

İster büyük kentlerin beton yığınları ve dapdar odaları, fabrikaların çarkları, dönen dişlileri arasında sıkışıp kalmış olun, ister çok ırak, çok yalnız ve kimsenin olmayan o kırsal alanda, düş gücünüz sizi çok uzaklara götürebilir.

Uzaklık ve yakınlık biliyorsunuz kilometrelerle değil, gönül adımlarıyla ölçülür... Tıpkı yal**adımlarının hızı, ölçüsü ise vicdandır.

Vicdanınız, her daim hakkı yenenden, sömürülenden, sesini çıkaramayandan yana olsun. Vicdanlılarla yanyana durmak iyidir. Dayanışmayı artırır. Sizi çoğaltır.

Vicdanınız siz en doğru yolu göstersin.

Tarikatlar ve yobazlar

Eyyy yurdumun kız çocukları,

Ülkemizi kıskacına almış tarikatlar, yobazlar, gericilerden ve cemaatlerden uzak durun. Tarikatlar, salt politik amaçlı kuruluşlardır. Bunu unutmayın.

Aklı fikri belden aşağı çalışalar, her fırsatta ayrımcılığı kışkırtanlar, sizleri kendilerine kul köle kılmak için sizleri kendilerine bağlamak, kendilerine benzetmek için her türlü hileye başvuracaktır. Kanmayın. Söylediklerine inanmayın!

Okuyun, öğrenin, bilgilenin, düşünün, tartışın, sorgulayın, konuşun! Susmayın, susmayın, susmayın!

Başınıza gelen her kötülüğü avaz avaz haykırın! Haykırın herkes duysun!

(Şimdi bana, kız çocukları bu söylediklerinden ne anlar ki diyecek olanlara anımsatırım. Her insan 18 yaşına dek çocuktur. Kız ya da erkek fark etmez! Tekrarlayalım: HER İNSAN 18YAŞINA KADAR ÇOCUKTUR!)

‘Benim sesim’

Sevgili Okurlar,

11 Ekim için İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Nazan Moroğlu, bu yıl BM’nin seçtiği temayı ve yapılması gerekenleri açıkladı. Buyrun okuyun:

2020 yılında kız çocuklar haykırıyor: “Benim Sesim, Bizim Eşit Geleceğimiz”..

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak nüfusumuzun yüzde 29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz;

- Cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,

- Kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi,

- Son 6 yılda 232 bini aşan çocuk yaşta evliliklerinin önlenmesi,

- Kız çocuklarının ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını, kız çocuklarının sesinin, eşit bir gelecek taleplerinin özenle yerine getirilmesini bekliyoruz.