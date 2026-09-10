İzmir’deki Nâzım Hikmet sergisinden sonra rüzgâr beni Bodrum-Gümüşlük’e attı. Yaşam kimi zaman, size “İyi ki yaşıyorum, iyi ki yaşıyorum” dedirten anlardan ibaret olabiliyor. O anı ya da o anları yaşamanın mutluluğu, yeryüzündeki ve ülkemdeki tüm yanlışları, haksızlıkları, ayrımcılıkları, rezillikleri unutmanıza değil, onlara karşı direnmenize yol açabiliyor.

İşte yine öyle oldu. Gümüşlük’teydi. Yani antik Myndos’ta. 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanış gecesindeki konserdeydim. Dile kolay 23 yıl önceki ilk festivali ve o günden bugüne verilen o müthiş mücadeleyi, eşsiz çabayı, seferberliği, çalışmayı hep izledim ve hayran oldum.

Benim, “Herkes kendi Bodrum’unu seçer” savımdan yola çıkarsak günümüzde bir megakente dönüşmüş Bodrum yarımadasının değerlerine değer katan oluşumlar arasında, en başta iki uluslararası olayı, kaledeki bale ve opera festivaliyle, Gümüşlük Festivalini’ni sayarım. Bu sonuncusu konserleriyle geniş kitlelere ulaşmakla kalmıyor; atölyeleri, müzik akademisiyle, uzman eğitimleriyle ve genç müzisyenlere sunduğu olanaklarla da yıllardır özel bir işlev üstleniyor.

KAPANIŞ KONSERİ

Festivalin kapanış konseri Antik Taş Ocağı’nın o büyülü atmosferinde gerçekleşti. Gümüşlük’ün muhteşem günbatımıyla başladı, sonra yıldızların altında sürdü.

İlk yarıda son yıllarda dünya arenalarında ödül üzerine ödül kazanan piyanist Korkmaz Can Sağlam’ı dinledik. İşin en duygusal yanı, bu üstün yetenekli sanatçının Gümüşlük Festival Akademisi’nin eski öğrencilerinden olmasıydı. E. Granados ∫ A. Scriabin’in eserlerinden oluşan seçkide, genç sanatçı sanki o tarihi mekânı dolduran yüzlerce dinleyiciye fısıldayarak yeryüzü nimetlerini sundu.

İkinci yarıda ise festivalin ilk gününden beri hem danışmanı hem de itici gücü olan piyanist Gülsin Onay, keman sanatçısı Erkin Onay (oğlu) ve Rus viyolonsel sanatçısı Denis Shapovalov’den Çaykovski’nin “Piyano Üçlüsü”nü dinledik.

Bestecinin yakın dostunun ölümü üzerine bestelediği derin bir matem havası taşıyan ilk bölüm, (adı üstünde “Matem Parçası”) beni aldı sadece son zamanlardaki kayıplarımıza değil, aynı zamanda demokrasinin de ellerimizden kayıp gitmesine götürdü. İkinci bölüm ise aynı temanın 12 farklı çeşitlemesine (neşeli danslardan, coşkudan trajik vedaya) uzanan geniş bir duygu yelpazesi sunuyordu. Üç virtüözün ustalığı, o duygu yoğunluğunu her an değerlendirmeleri, birbirleriyle ilişkileri gecenin büyüsünü doruklara çıkarıyordu.

Konserin sonunda ayakta alkışlanan sanatçılar, izleyicinin yoğun isteğiyle tekrar tekrar sahnede yerlerini alıp yine bir Çaykovski eseriyle konseri taçlandırdılar. Ve ben yine, “İyi ki yaşıyorum” diye diye dinledim bu konseri.

Gelin görün ki hayat, “İyi ki yaşıyorum” dedirten o birkaç andan ibaret değil. Ama o anların mutluluğu, yeryüzündeki ve ülkemizdeki bütün yanlışları, haksızlıkları, ayrımcılıkları bize unutturmuyor. Tam tersine. Bazen insanı onlara karşı direnebilecek kadar güçlü kılıyor.

Haksızlıkların, ayrımcılığın, hukuksuzluğun, hoyratlığın her gün biraz daha canımızı acıttığı bir ülkede yaşıyoruz. Daha dün, Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaşananlar karşısında duyduğumuz öfke ve utanç ortadayken nasıl olur da “İyi ki yaşıyorum” diyebilir insan?

Kötülüğü, rezilliği, yitirilen belediyeleri, yargı yoluyla, korkutmayla, tehditle geri alma çabalarını; halk iradesini , seçimi yok sayma yüzsüzlüğünü görüyor, duyuyor, itiraz ediyorsak... Yine de insan kalabilmenin, güzelliğe sahip çıkabilmenin, adaleti ve özgürlüğü savunabilmenin mümkün olduğunu hatırlayabiliyorsak... Ülkeden, demokrasiden umut kesmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz demektir.

BELGESELLERE DEVAM

Gümüşlük Festivali Bosfor Turizm ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşmişti. Kapanış konserinin sonunda Gülsin Onay, sanat yönetmeni piyanist Eren Levendoğlu, festival koordinatörü Meriç Fıratlı, GFA Koordinatörü Simla Sürmen ve yetenekli aşçıbaşına varana dek tüm festival ekibini tek tek sahneye çağırıp, tebrik ederek hepimizin kalbini bir kez daha kazandı. Usta sanatçı aynı zamanda emeğe saygısıyla da bizleri fethetti.

Gümüşlük Festivali’nde konserler sona erdi ama belgesel sinema gösterimleri 12 Eylül’e dek devam ediyor. Gümüşlük’ün farklı noktalarında gerçekleştirilen açık hava gösterimler ücretsiz ve saat 20.30’da başlıyor. Benden söylemesi bu fırsat kaçmaz.