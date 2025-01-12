Nâzım Hikmet 123 yaşında

12 Ocak 2025 Pazar

Nâzım Hikmet 15 Ocak 1902’de doğdu. Nâzım Hikmet tam 123 yaşında. Gençlerin alışık olduğu biçimde söyleyeyim: #nazimhikmet123yasinda.

Görüyorsunuz işte: Onca yasak, onca baskı, onca sansür, onca yıl hapse tıkmalar, idamla yargılamalar, hem kendisini hem de eserlerini yok etme çabası için verilen onca uğraş... Sürgünde peşine adam takmalar, dinmeyen düşmanlık, vatandaşlıktan çıkarmalar, ölesiye hasretini çektiği vatanından, dilinden, toprağından uzak tutmalar. Bitmeyen, eksilmeyen, eskimeyen bir zulüm.

Hepsi boşuna. Ne yapsalar boşuna! Şair yaşıyor! Eseri de yaşıyor! Zaten kendi de söylemişti. Kızıl saçlı bacısı Piraye’ye yazmıştı mektubunda:

“Ben kendimin, her namuslu insan gibi yurtsever ve halkını sever olduğunu bildikten, bu hususta vicdanım rahatken, birkaç münferit yalan kusmuşlar umrumda değil. 20 sene sonra, 50 sene sonra, birçoğunun adını bile unutacak Türk milleti. Halbuki bu millet var oldukça, yeryüzünde Türkçem konuşuldukça, ben bu dilin ve bu halkın en namuslu şiirlerini yazmış insan olarak yaşayacağım. Sen üzülme.”

O BİR BÜTÜNDÜR

Bu ülkede riyakârlık, yalan, cehalet öyle yaygın ki bugün dahi ayırımcılıktan, sömürüden, savaştan, şiddetten medet umanlar, kendileri gibi düşünmeyeni “vatan haini” diye yaftalayanlar bile Nâzım Hikmet’in kimi dizelerine sarılır oldu! Yeter! Pis ağızlarınıza onun adını almayın! Çünkü...

Çünkü Nâzım Hikmet bir bütündür. Yaratıcılığı, şairliği, komünistliği, haksızlığa, sömürüye, şiddete karşı direnci; cesareti, aşkları, vatanseverliği, evrenselliği, çağdaşlığı, idealleri, umuduyla bir bütündür.

Ulusal kimliğine tutkun, yurtsever şairle, yaşamını enternasyonalizme adamış, dönemin tarihsel determinizmine meydan okuyan, ideal bir gelecek umuduyla düşüncelerinden asla ödün vermeyen şair bir bütündür. Komünisttir. Marksist Leninisttir. Sömürüsüz, baskısız, adil, eşitlikçi, özgürlükçü, daha güzel, daha iyi, şiddetten arınmış bir dünya özlemiyle yanıp tutuşur. Ve hepimizi tutuşturur.

Onu bu bütünlükle içlerine sindiremeyenler düşsünler artık yakasından!

N.H. KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

Nâzım Hikmet’in kızkardeşi Samiye Yaltırım’ın isteği, dostlarının girişimiyle Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nı 1991’de kurduk. O gün bugün arkadaşlarımla birlikte birer nefer olarak çalışmaktayız. 2002 yılından bu yana vakfımızın başkanlığını Rutkay Aziz sürdürmekte. Artık aramızda olmayan Tarık Akan’ın, Genco Erkal’ın, Aydın Aybay ve nicelerinin çabası asla unutulmaz.

Vakfın amacı, Nâzım’ın eserlerini ulusal ve uluslararası yaymak, araştırmak, tanıtmanın ötesinde, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalara yol açmak. (Tüm yaptıklarımıza burada yer yok. Meraklılar vakıf sitesinden https:// www. nazimhikmet. org.tr/ ve merkezimizden bilgi alabilir.)

En son kıvançla uygulamaya koyduğumuz kararlardan biri Nâzım Hikmet’i seven, anlayan gençlere, edebiyat öğretmeni olarak yetişmeleri için burs sağlamak.

YAŞ GÜNÜ KUTLAMASINA DAVETLİSİNİZ

Her yıl olduğu gibi 15 Ocak sabahı 11.00’de, Nâzım Hikmet’in vatanından ayrılmak zorunda kaldığı yerde (Tarabya Oteli’nin önünde) Sarıyer Belediyesi’nin öncülüğünde karanfiller boğazın sularına bırakılacak.

Akşam ise vakfımızla Şişli Belediyesi’nin ortak hazırladıkları “Ne güzel şey hatırlamak seni” programı yer alacak. Cemal Reşit Rey Salonu’nda akşam saat 20.00’de. Doğrusu program beni çok heyecanlandırıyor.

Açılış konuşmalarını bir yana bırakırsak (ama bir sır vereyim, özellikle şu Nâzım burslarını da anlatacağım) programa sesiyle Genco Erkal; şiir yorumlarıyla Tilbe Saran, Halil Ergün ve Selçuk Yöntem katılıyor. Levent Ülgen, Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan bir bölüm sunacak.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Nâzım Hikmet şiirlerini, Timur Selçuk besteleri ve dansla sahneye taşıyacak. Müzik derseniz: Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay’ı dinleme fırsatını bulacağız.

Programı Altan Gördüm sunacak. Açılış ve kapanışında “Tarık Akan’ın çocukları” yani Özel Taş Koleji Korosu sahnede olacak. Akşamın armağanı ise “Şişli’de Bir Nâzım” kitabı.

Nâzım Hikmet’i sevenler davetlidir!

Daha nice nice yaşlara Türkçemizin muhteşem şairi!

Nice nice yıllara!

Türk milleti var oldukça!

Türkçem konuşuldukça!