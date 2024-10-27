29 Ekim’de en önemli görev: Emperyalist planı deşifre etmek!

27 Ekim 2024 Pazar

Daha birkaç gün önce, laik Cumhuriyete karşı terörist bir örgüt kurup on binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olan PKK elebaşısı Öcalan’a çağrıda bulunarak TBMM’de konuşmasını öneren Bahçeli, 29 Ekim’de utanmadan Cumhuriyetin 101. kuruluş yılını kutlayacak.

22 yıldır laik Cumhuriyeti yok etmek için elinden gelen her şeyi yapan, hukuk devletini yıkan, anayasayı çiğneyen AKP’li cumhurbaşkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle “Külliye”de resepsiyon verecek; sürekli Cumhuriyetin altını oyanlar sıraya girip sahte kutlama törenine katılacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, geçmişte yaptığı gibi yine FETÖ’nün fikir babası Saidi Nursi’nin sözünü alıntılayarak mı Cumhuriyet düşmanlığını ortaya koyar bilmiyorum ama bu kez bunu AKP’nin TBMM’ye soktuğu bir milletvekili olarak sergileyecek.

ABD’nin tezgâhladığı BOP planını Bahçeli’nin yeniden devreye sokmasıyla günlerdir federasyon ve özerklik tartışmalarını ağızları sulanarak sürdürenler, Öcalan’ın kullanıma soktuğu “eşit yurttaşlık” söyleminin ardına sığınıp asıl niyetlerini gizleyenler, halkın Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle ve coşkuyla kutlama iradesi karşısında yine kıvıracak.

Her yıl olduğu gibi sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ananlara yine “ırkçı”, “faşist” damgası yapıştırmaya çalışan oysa gerçekte kendileri “ırkçı ve faşist” olan müptezeller ortaya çıkacak.

‘YETMEZ AMA EVET’ HORTLADI!

Görünen o ki durduk yerde Bahçeli’nin öne çıkarak başlattığı planın gerçekte, ABD ile İsrail’in İran’a karşı yapmayı düşündüğü saldırı ve bölgede Suriye, İran, Irak ve Türkiye’yi de içine alacak özerk bir Kürdistan projesinin parçası olduğunu...

PKK’nin fiilen Suriye’nin kuzeyinde PYD adı altında kurulan yapı ile birleştiğini ve bunun tamamen ABD’nin güdümünde olduğunu…

Emperyalizmin bu yıkıcı oyununa destek olan Cumhur İttifakı’nın hedefinin ise Erdoğan’ı bir kez, hatta iki kez daha cumhurbaşkanı seçtirmek için anayasa değişikliği yaptırmak olduğunu görmezden gelenler, “12 Eylül anayasasının demokratikleştirileceği” yalanını kullanıp kirli işbirliğine yeni bir YETMEZ AMA EVET’le karşılık verecek. Böylece mevcut anayasayı ayaklar altına alanların “demokratik” bir anayasa yapacakları yalanını topluma yutturmaya çalışacaklar.

Açıkça görülüyor ki Atatürk’ün 97 yıl önceki öngörüsü ortaya çıkmıştır; memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindedir. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit etmektedir. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüştür!

EMPERYALİZME GÖBEKTEN BAĞLI OLANLAR

14 yıl önceki “yetmez ama evet” hıyanetiyle, yargının FETÖ’ye teslim edilmesi ve AKP’nin önünün açılması için üstlendikleri rolü oynayanlar, yine “demokratikleşme” yalanına kanmış gibi yapma hazırlığında! Oysa yalanların ardına sığınanların sonunda yok etmeyi hedefledikleri üniter laik Cumhuriyettir.

Etnikçilerin ve liboşların en hayati dönüm noktalarında siyasal İslamcı AKP’ye can suyu vermelerinin ana nedeni de 1923’te kurulan Cumhuriyete karşı ortak düşmanlıkları ve emperyalizm ile olan göbek bağlarıdır.

Tüm bu nedenlerle laik Cumhuriyeti savunmak için emperyalist planı deşifre etmek, her devrimci yurtseverin görevidir. 29 Ekim’in 101. yılında bundan daha önemli bir görev yoktur!