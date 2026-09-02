30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da kutlamadılar. Her yıl olduğu gibi yine sessizliğe büründüler. Hep yaptıkları gibi görmezden, duymazdan geldiler.

Örneğin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), olması gerektiği gibi dün 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı. Fakat iki gün öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yine atladı ve belli ki gelebilecek tepkileri önlemek için sosyal medya hesabında Genelİş Başkanı’nın katıldığı bir Zafer Bayramı kutlamasının duyurusunu tekrar paylaştı. Ama gerçekte 30 Ağustos DİSK yönetimi tarafından kutlanmadı.

Adında “devrimci” sözcüğü olan bir sendikanın bu ülkede emperyalizme karşı verilmiş muazzam bir bağımsızlık mücadelesini görmezden gelmesi, müthiş bir çelişki ve kendileri adına bir utançtır.

ROTH YİNE SAHNEDE...

Kimseyi şaşırtmadı ama Cumhuriyet dönemini “100 yıllık yıkım” olarak niteleyen DEM Partisi, yine 30 Ağustos’u hiç umursamadı. Onlar, o sırada AKP gibi Almanya’dan gelen milletvekilleriyle görüşmekle meşguldü. Ziyaretlerine gelen milletvekillerinin arasında PKK terör örgütüne sempatisiyle tanınan Claudia Roth da vardı.

Hani siyasal İslamcı AKP’ye ilk dönemlerde “Erdoğan’a saygı duyuyorum. AB değerlerine AKP sahip çıktı. Erdoğan bence çok karizmatik. Abdullah Gül’ü de çok beğeniyorum” diyerek büyük destek veren ama sonradan “kullanışlı aptallar” gibi “Erdoğan demokrasi söylemini benim gibi romantik Avrupalıları kandırmak için kullandı” diyen Alman siyasetçi var ya, o son günlerde DEM Parti ve AKP genel merkezlerini ziyaretleriyle gündemde.

Roth, daha önce,“‘Sağolsun PKK bölgede çok işimize yarıyor ama onlara silah veremeyiz çünkü hâlâ terör listesindeler’ demek de hiç makul değil” diyerek terör örgütünün silahlandırılmasını savunmuş birisi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, “Eski CHP değiliz” diyerek partiden Kemalistleri tasfiye ettiğinde “Ben Türk liberalleri anlamıyorum. CHP’deki yenilenmeyi, değişimi görmüyorlar mı? CHP’ye bu ilgisizlikleri neden?” diyerek bu gelişmeye destek vermişti. Sonrasında liberaller CHP’yi işgal edince en çok sevinenlerden biri o oldu.

CUMHURİYET DÜŞMANLIKLARINI SERGİLEDİLER

30 Ağustos’u kutlamayan bir diğer parti, bu zafer sayesinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alan Kürt İslamcılığı’nın savunucusu HÜDA PAR’dı. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı Bingöl il kongresinde ümmet vurgulu bir konuşma yaptı.

TBMM’de iki milletvekili bulunan ama HÜDA PAR ve DEM Parti’ye benzer şekilde 30 Ağustos hiç olmamış gibi davranan Emek Partisi’ni (EMEP) de unutmayalım...

Medyada gazetelerin birinci sayfalarına bakarsak büyüklü küçüklü manşetler vardı. 30 Ağustos’a kapak sayfasında hiç yer vermeyen gazete ise Nur Cemaati’nin yayın organı Yeni Asya’ydı. Cemaatin kurucusu Said Nursi’nin tarikatları ve cemaatleri kapatan devrime ve “deccal” diye hakaret ettiği Atatürk’e olan nefretini düşününce, kuşkusuz şaşırtıcı değil...

TURNUSOL KÂĞIDI OLARAK ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

30 Ağustos’u kutlamayanların hangi tarafta oldukları ayan beyan ortadadır.

“Yaşasın tam bağımsızlık, kahrolsun emperyalizm,

Yaşasın laiklik, kahrolsun gericilik,

Yaşasın halk egemenliğine dayalı cumhuriyet, kahrolsun saltanat!” demeyenler etnik milliyetçilik, mezhepçilik ve ümmet peşindedir; hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tapusu Lozan’a karşıdır.

Türkiye’yi esir olmaktan, halkı “tebaa” olmaktan kurtaran devrimi görmezden gelenler, cumhuriyet düşmanıdır.

Yurtta barış, dünyada barış hedefini ilke edinen Cumhuriyetin en önemli zaferini anmayanlar, yayılmacı heveslerin peşindedir.

Bağımsız ve laik bir cumhuriyet kurmak için verilen mücadeleye saygı duymayanlar, emperyalizmin aparatıdır.

PKK terör örgütüne af getiren anayasaya aykırı çerçeve yasaya hayır demeyen ama 30 Ağustos’ta göstermelik paylaşımlar yapanlar ise siyasetteki ilkesizliğin piridir!