Adaletin tokadı sert inecek!

13 Nisan 2022 Çarşamba

AKP Gençlik Kolları, Ağrı’da şatafatlı bir sahur programı düzenlemiş. Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, video paylaşmasa bu olaydan haberimiz olmayabilirdi ama tüm Türkiye’ye kendisi sosyal medyadan duyurdu.

Onca insanın yoksullukla mücadele ettiği...

İnsanların markette, pazarda meyve ve sebzeyi tek tek almaya başladığı...

Anne ve babaların çocuklarını besleyememe endişesiyle yaşadığı, işsizlerin intihar ettiği bu ülkede, AKP’liler, partililerine görkemli sofralar kurup tef çalarak şölen havasında sahur düzenliyor.

Kendilerine sorarsanız, etkinlik “coşku doluydu” oysa aslında gösterişle doluydu!

İbadetin gereği olarak bir araya geldikleri sahur programı mütevazı bir ruhtan öylesine uzak ki gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşım birden silindi. AKP Milletvekili Mehmet Metiner bile böyle paylaşımların partilerine zarar verdiğini açıkça yazdı.

Belli ki İnan, parti çevrelerinden de uyarılmış ama susacağı yerde AKP’lilerin daima yaptığı gibi eleştirilere karşı çirkin bir dille saldırdı; “Çalışıyoruz diye kuduruyorlar, kudurmaya devam edeceksiniz” diyerek tehdit etti.

Madem böyle düşünüyor, o zaman paylaşımını niye sildi?

“Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor” diyerek eleştirenleri suçladı. Bu durumda o “birilerinin” arasında Mehmet Metiner de mi vardı?

“O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin teveccühü ile 2023’te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa” diyerek kendince meydan okudu.

Farkında değil herhalde ama Türkiye’de AKP yüzünden kaygı içinde yaşayan milyonlarca genç önümüzdeki seçimde geleceklerini karartan bu partiye hak ettiği karşılığı verecek!

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Doğdukları ülkede değerleri bilinmeyen, horlanan, itilen, ötekileştirilen, işsiz ve ekmeksiz bırakılan “yeğencilik” kurbanı milyonlarca genç, 2023’te AKP’yi sandığa gömecek.



“Kuduruyorlar” diyerek siyaseti çamura bulayanlar...

Uyuşturucu madde skandalları ortaya çıkınca paçayı kurtarmak için insanı aptal yerine koyacaklarını sanan “pudra şekerciler”...

AKP’lilik etiketiyle yasaları çiğneyenler...

Bu yolla rant, yağma ve saadet zinciri oluşturanlar...

20 yıldır ezdikleri gençlerin öfkesini sandıkta görecek.

Böyle gelmiş böyle gitmeyecek.

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“Çalışıyorlar” diye değil, kamu kaynaklarını sadece kendileri için kullandıklarından bu öfke...

“Kudurmak” değil, adaletsizliğe karşı hakkını savunmaktır bu öfke...

AKP’li olmayanın düşmanlaştırılıp toplumda sürekli kutuplaşma yaratılmasınadır bu öfke...

Bir lokma, bir ekmek için mücadele edenlerin horlanmasınadır bu öfke...

Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklaradır bu öfke...

Dini siyasetin aracı yapan siyasal İslamcılaradır bu öfke...

“Ananı da al git!” diyerek çiftçiyi azarlayanadır bu öfke!

Baştan aşağı donatılmış görkemli masalarda midelerini dolduranlar, bir lira daha ucuz ekmek almak için saatlerce sırada beklemeye mahkûm edilenlerin öfkesini sandıkta görecek.

Gerçekte “kuduranların”, birileri sadece bakarken hiç durmadan yiyenler olduğunu cümle âlem görecek.

Adaletin tokadı bu kez sert inecek!