AKP de susuyor CHP de...

29 Haziran 2021 Salı

Sedat Peker’in Korkmaz Karaca ve Deniz Baykal hakkındaki iddialarından sonra herkes suskun. Ne AKP’liler konuşuyor ne de CHP’liler...

Aslında Erdoğan’ın seçim meydanlarında “Bu özel değil, genel genel” diye bağırdığı olayla ilgili ifşaattan sonra, AKP’liler CHP’yi yerden yere vururdu ama gel gör ki arada Korkmaz Karaca var...

Kim bu Korkmaz Karaca?

ANAP’a yakın Arı Grubu’nun ardından Cem Boyner’in yanında yer almış, tekrar ANAP’a geçmiş. Sonra Mustafa Sarıgül’ün ekibine girmiş, 2010’da Baykal’ın tavsiyesiyle Kılıçdaroğlu’nun listesinden CHP Parti Meclisi’ne sokulmuş.

2010-2017 arasında Baykal’ın danışmanlığını yapmış, Ekim 2017’de Baykal yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra 8 Ekim 2018’de Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak atanmış; aynı zamanda AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı...

2017’ye kadar Baykal’ın danışmanlığını yapsa da 2014’te Twitter’da, “Sadece yeni bir Türkiye için değil, aynı zamanda yeni bir muhalefet anlayışı için, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz milletin adayı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a” diye yazmış.

2018’de seçime günler kala sosyal medya hesabında, “Dört yandan saldırı altında olan ülkeye bu kritik dönemde, Usta gerek...” diyerek Erdoğan ve AKP kurmaylarıyla samimi fotoğraflarını paylaşmış, 24 Haziran’da da Erdoğan’ı desteklediğini ilan etmiş.

Düşünün bu konumdaki bir kişi ama karapara aklama suçundan Avustralya’da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz’ın verdiği aracı aylarca kullandığı da ortaya çıktı.

Kimler yok ki fotoğraf albümünde... Genç yaşında Bill Clinton’dan Erdoğan’a, Süleyman Soylu’dan Muharrem İnce’ye, Metin Feyzioğlu’ndan Mehmet Ağar’a, Berat Albayrak’tan Ali Ağaoğlu’na, Binali Yıldırım’dan Hadi Özışık’a kadar pek çok isimle yakın ilişkiler kurmuş.

41. yaş gününü kutlamak için siyasetçiler, medyatik ünlüler ve iş insanları adeta sıraya girmiş, ona olan sevgilerini abartılı şekilde anlattıkları videolar çekmişler, o da kendi sitesinde paylaşmış.

***



Sedat Peker’in iddiaları doğru mudur kesin olarak bilemeyiz ama soruşturulmalıdır. Çünkü ilişkilerin ayrıntıları göz önünde bulundurulunca, anlatılanlar insanın midesini bulandırıyor.

Peker’in söylediğine göre Baykal hastanede yatarken Erdoğan’ın yaptığı ziyareti, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan üzerinden koordine eden de Korkmaz Karaca. Ayrıca Karaca’nın Baykal’a, burada yazmak istemediğim bazı ilişkileri kurmasında, aracılık ettiğini iddia ediyor...

Bunlar susarak üzeri örtülebilecek, unutturulabilecek iddialar değildir. Çünkü meselenin ucu, siyaseti ve ülkeyi doğrudan etkileyen olaylara uzanıyor.

Hatırlarsanız, Baykal, 2010’da kaset olayı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu da Başbakan Erdoğan’ın, eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kasedini izlerken çekilmiş görüntüleri olduğunu ve kendisinin o görüntüyü gördüğünü yıllar sonra söylemişti.

Bunlar zaten biliniyordu ama olaylara Peker’in Korkmaz Karaca ile ilgili iddiaları çerçevesinde bakılırsa, kaset skandalının ardındakiler netleşiyor. O olaydan sonra, Karaca’nın AKP içinde yükselişi de rastlantı olamaz elbette.

***

İç içe geçen çirkin ilişkiler açığa çıkarılmadan siyaset temizlenemez. Sosyal medyada Erdoğan ile Baykal arasında geçmişte yapılan görüşmelere dair kuşkular, yorumlar uçuşuyor. Bu durumda ne yapılması gerektiği bellidir. Fakat boğazına kadar pisliğe batan iktidarın herhangi bir soruşturma açmasını ummak da hatadır.

Baykal, anayasayı değiştirerek Erdoğan’a başbakanlık yolunu açmış; hizipçiliği ile CHP’yi baraj altına düşürerek Meclis dışında bırakmış; AKP’nin TBMM’de çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçiminden sonra, sadece bir milletvekili olduğu halde, Erdoğan ile görüşerek ona destek sağlamıştır.

Korkmaz Karaca ile ilgili iddialardan sonra, CHP, bu şaibeden bir an önce kurtulmalıdır. Kimsenin Atatürk’ün kurduğu ve milyonlarca seçmenin oy verdiği ana muhalefet partisini böyle rezaletlere konu etmeye hakkı yoktur. Özellikle de kritik dönemlerde partiyi yönlendirmiş eski bir genel başkan ise hiç yoktur!