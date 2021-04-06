Asıl siz zevzeklik etmeyin!

06 Nisan 2021 Salı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkeş’e rahmet diliyor. CHP’li Ankara ve İstanbul belediye başkanları Türkeş’i saygı ile anan mesajlar yayımlıyor. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret ediyor.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kurucu Başkanı Murtaza Demir de artık dayanamıyor ve “Bardak taştı, sabır çatladı!” diyerek CHP’den istifa ediyor...

Türkiye’de yürütülen ittifak siyaseti sınırlarını iyi çizemiyor, partilerin tabanındaki tepki giderek artıyor. Cumhur İttifakı’nın karşısına çıkan Millet İttifakı’nı korumak önemli ama bunu yaparken kimseyi aptal yerine koymamak da önemli.

Murtaza Demir, “Oy verdiğimiz partinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bizi yakan parti militanlarının o dönemdeki başkanının kabrinde fatiha okuyor. Teşekkür eder gibi, ‘eline sağlık devamını dilerim’ der gibi” diyerek anlatıyor hissettiklerini. Haklıdır!

İttifakı korumak için her konuda sağa şirin gözükme tavrı yanlıştır. Bunun için tarikatların, cemaatlerin laikliği çiğneyen sözlerine sessiz kalmak yanlıştır. Dindarlara yakın gözükmek için laikliği ağzına almama politikası yanlıştır.

İttifak içinde kutuplaşma yaratılsın diyen yok elbette ama sürekli kendi tabanını rencide edecek şekilde dincilere yanaşma siyaseti son bulmalıdır.

TEK GÜNDEM EKONOMİ DEĞİLDİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ittifaktaki bu soruna kendince çözüm arayıp bir öneride bulundu. Diyor ki: “Geçim ittifakından, başka hiçbir şey konuşmayalım.”

Demek ki...

Gericilik şaha kalksa da tarikatlar ve cemaatler devlet kadrolarını doldursa da açık açık hilafet istense de susacağız.

Asla anayasada devletin laik olduğuna dair ilke bulunduğunu söylemeyeceğiz.

Türkiye, bir gece yarısı operasyonuyla tek kişinin imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirken ağzımızı açmayacağız.

LGBTİ+ bireylere karşı her gün nefret suçu işlenirken bunu görmezden geleceğiz...

Montrö Sözleşmesi tartışılır hale getirilirken karşı çıkmayacağız...

Aş ve iş yokluğu, vatandaşın birincil sorunu. Ancak Türkiye’de din devleti kurulurken muhalefeti sadece geçim meselesi ile sınırlamak, iktidarın rejimi değiştiren dev adımlar atmasına yardım ediyor. Rejimdeki dincileşme yıllardır sineye çekildiği için bu noktaya varıldı, 15 Temmuz darbe girişimi de bu yüzden oldu!

‘DARBE MAĞDURİYETİ’ TUTMAZ!

Muhalefetin ekonomi dışındaki sorunları gündeme almadığı, bir araya gelip Montrö ve tarikatçı amiral konusunda ortak bir duruş sergilemediği bir ortamda emekli amiraller, yıllarca emek verdikleri kurumu ilgilendiren ve uzmanı oldukları konularda görüş açıkladı.

Karadeniz’i ABD emperyalizmine açmak için planlanan İstanbul Kanalı hakkındaki endişelerini, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni delme girişiminin ve Atatürk’ün çizdiği rotadan uzaklaşmanın yaratabileceği tehlikeleri dile getirdiler. Açıklamanın içeriğinde hiçbir darbe iması yok!

Buna rağmen AKP, hep yaptığı gibi, buradan da bir “darbe mağduriyeti” yaratmaya çalışıyor. Neymiş, nasıl olur da emekli amiraller görüş açıklarmış!

Davutoğlu, “Darbe heveslilerine geçit verilemez. Bu kötü niyetli sorumsuzluk örneğidir” diyor; Meral Akşener, “Bu bir zevzeklik. Türkiye, bu zevzekliklerden çok çekti” diyerek, AKP’nin söylemine çanak tutuyor. “Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır” diyen Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun izinden gidiyor.

Bazı liberaller ise “Emekli amirallerin açıklamasının içeriği doğru ama yine AKP’ye ‘darbe mağduriyeti’ için gerekçe verildi” diyor!

Bir kere de iktidarın mağduriyet tezgâhına karşı durun. Emekli amiraller, kamu görevi yapan memur değil; anayasanın 26. maddesine göre her vatandaş gibi düşüncelerini yayma hakkına sahipler.

Karşı çıkacaksanız, kamu görevlisi olan valilerin, savcıların, kaymakamların AKP yandaşı gibi yaptıkları propagandaya karşı çıkın. Yargıtay üyesinin A Haber’in yayınına bağlanıp emekli amirallere saydırmasına karşı çıkın.

Tepki gösterecekseniz, “Laiklik kaldırılsın, anayasada İslam olsun” diyerek şeriat talep eden Ayasofya imamına gereken tepkiyi gösterin.

Ses çıkaracaksanız, tarikat evindeki amirale ve ona soruşturma açmayanlara ses çıkarın.

Amiral, makam arabasıyla, kafasında sarıkla tekkeye giderken gıkınızı çıkarmayacaksanız...

Askeri okullarda irtica tehdit olmaktan çıkarıldığında susacaksanız...

Askeri kurs yönergesinden Atatürk atıldığında susacaksanız...

Yasalara şeriat uygulamaları sokulurken susacaksanız...

Anayasadaki laiklik ilkesi açık açık çiğnenirken susacaksanız...

Ses çıkaranlar olduğunda asıl siz zevzeklik etmeyin. Bir kere de AKP’ye örtülü destek olmayın!