Cumhuriyete karşı nefretlerini yeniden rahatça sergilemek için sırada bekliyorlardı; PKK açılımıyla hepsi ortalığa saçıldı. AKP+MHP+DEM/Öcalan+HÜDA PAR ittifakının yoğun çabaları ve sözde muhalefetin de büyük yardımıyla ortam öyle uygun bir hale getirildi ki her gün cumhuriyeti çökertmek için vurup duruyorlar.

Bianet’te yayımlanan “Öcalan’a göre İdris-i Bitlisi kim?” başlıklı yazıda, Seydîxan Bozkır adlı yazar, terörist başı Öcalan’ı sanki bir filozof ya da büyük bir düşünürmüş gibi yüceltirken kendi ortaya attığı görüşleri aynı makale içinde yanlışlamış.

Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ittifakının, tarihteki yeri bellidir. Bu kanlı ittifak, Osmanlı’nın bölgedeki genişlemesine tehdit olarak gördüğü Şah İsmail’in ve devletinin yok edilmesini hedefliyordu. Öcalan’ın ve AKP’lilerin gündeme getirdiği bu Sünnilik temelli ittifak yüzünden on binlerce Alevi katledildi.

Ne var ki Bianet’teki yazıya göre Öcalan, İdris-i Bitlisi’yi, hem “Kürt üst tabakasının tarihsel iradesizliğinin ve devlet kapısına sığınma refleksinin kurucu babası” hem de “Kürt varlığını ve otonomisini asırlarca korumayı başarmış dahi bir diplomatik aklın temsilcisi” olarak görüyormuş!

ARSIZCA İDRİS-İ BİTLİSİ ISRARI

Uzun uzun laf kalabalığı içeren yazıda “İdris-i Bitlisi’nin yarattığı o özerklik ve ortaklık mirası, tekçi ulus-devlet canavarlığına karşı ancak Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Ulus zemininde, çağdaş ve eşitlikçi bir ruhla yeniden güncellenebilir” denilerek, özetle din, mezhep, etnik köken ve ümmet bağlarıyla kurulan monarşi türü otokrasi övülüyor.

Dikkat çekici olan şu: Bu yazı, Öcalan’ın İmralı görüşmelerinde yaptığı iddia edilen “Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi” referansına tepki olarak açıklanan “Alevi Aydınlar Bildirgesi” ile aynı dönemde yayımlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da o bildirgeye imza atanlara yönelik olarak “Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler, hangi aydın kimliği var bilmiyorum” ifadelerini kullanmış ve çok eleştirilmişti.

Alevilerin tarihi açısından son derece sorunlu bir figür olan İdris-i Bitlisi konusundaki bu arsızca ısrar, ancak bir zamanların Taraf gibi FETÖ’nün medya aparatlarında görülebilecek türden bir anakronizm içeriyor.

CUMHURİYET KARŞITLIĞININ YANSIMALARI

Taraf paçavrasının yazarlarından Cafer Solgun’un tam da bu sırada Munzur Press adlı haber sitesinde “İnkar ya da ‘kaynaşmış kitle’ cumhuriyeti” başlıklı bir yazı yazması, rastlantı değil kuşkusuz. Başta da belirttiğim gibi, Öcalan açılımıyla cumhuriyet düşmanları cesaretlendi.

Munzur Press’teki yazı da Lozan ve 1924 Anayasası’nı hedef alırken her satırıyla cumhuriyet, Kemalizm ve Atatürk karşıtlığının klişeleriyle dolu. O kadar ki egemenliği Osmanlı saltanatından alıp kayıtsız şartsız millete veren bir rejimin hiçbir zaman halkçı olmadığını iddia edecek kadar büyük bir nefretle yazılmış.

Sonuçta diyor ki Cumhuriyetin demokratik cumhuriyet olarak yeniden yapılandırılması için Kemalizm ile yüzleşmesi gerekir.

‘ENTEGRASYON’ DEDİLER, ÖZERKLİK ÇIKTI

Başından beri söylediğim gibi, PKK açılımı, 2. Cumhuriyet sürecinin son aşamasıdır. “Demokratik Cumhuriyet” diyerek pazarladıkları ise üniter yapıdaki laik ulus devletin sona erdirilip ümmet birliği adı altında parçalı bir yapının kurulmasıdır.

DEM Parti ve Öcalan’ın Türkiye’ye de “demokratik entegrasyon” diye dayattığı formülün ne olduğunu, Ahmed eş-Şara’nın (Colani) kendisi gibi teröristten dönme danışmanı Mazlum Abdi, İlke TV’deki röportajında şu cümlelerle anlattı:

“Biz bu devlete katılıyoruz derken kendi bölgemizde devlet adına kendimizi yöneteceğiz. İdari ve askeri işleri devlet adına devletin bir parçası olarak kendi bölgemizde kendimiz yürütüyoruz. Entegrasyon bu esaslar üzerinde kurulmuştur.”

Bu, dünyanın her yerinde özerkliktir. ABD ve İsrail’in tüm bölgede kurmayı istediği yapı budur.