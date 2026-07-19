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Devletin yarattığı boşluktan faydalanan fırsatçılar
Zülal Kalkandelen
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Devletin yarattığı boşluktan faydalanan fırsatçılar

19.07.2026 04:00
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Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkındaki soruşturmaya yol açan iddialar, toplumda kırıntıları kalan güven duygusunu tümüyle yok edecek kadar vahim. Soruşturma sürdüğünden kesin bir yargıda bulunmak istemiyorum ancak usulsüzlükler ortada.

Kuşkusuz dernekleri denetlemekle görevli kurumların bunca zaman neden gerekli uyarıyı yapmadığı, akıllara takılan bir soru. Deprem bölgesindeki insanlara yardım için elindeki olanaklarla bağışta bulunan iyi insanların duygularını sömüren kim varsa en ağır cezayı almalarını diliyorum.

KAHRAMAN BAĞIMLILIĞINA ÖRNEK BİR OLAY! 

Ben bu yazımda olayın bir başka yönünü ele almak istiyorum. O da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın yerinde bir tespitle gündeme getirdiği “kahraman bağımlılığı”! Çünkü bu sorunun yol açtığı inanılmaz olayları deneyimlemiş bir gazeteciyim.

Köşe yazılarımı okuyanlar hatırlayacaktır; 2021-2023 döneminde yoğun olarak bir hayvan koruma derneği hakkında çok sayıda yazı yazıp yolsuzluklarını belgelerle kanıtladım. Ancak sosyal medyada her platformda yayılan, yalnızca Instagram üzerinde 1 milyonu aşkın takipçisi olan ve yanına ünlüleri çekerek desteğini uluslararası alana taşıyan bir yapı vardı karşımızda.

Nerede bir felaket oluyor, oraya gidip videolar çekiyor ve hayvanları kurtardıkları algısını yayarak canlı yayınlarla sürekli bağış topluyorlardı. Ben bu konu hakkında yazmaya başladıktan sonra birçok kişiden ihbarlar yağdı ve yolsuzluğun boyutu çok büyüdüğü halde bazıları sahtekâra inanmaya devam etti!

Derneğin kurucusu olan kişi, beni ve konuşan birkaç kişiyi açıkça tehdit ediyor, iğrenç cinsiyetçi küfürler savurduğu videolar paylaşıyordu. Hatta utanmadan beni Basın Konseyi’ne şikâyet etmiş, onlar da yazılarımdaki onca kanıta karşın benden savunma istemişti...

TUTUKLUNUN KİMLİĞİNİ TESPİT EDEMEYEN SAVCILIK

Bu kişi hakkında defalarca savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum, suç sicili kabarık olduğundan arandığı biliniyordu. Ne ilginçtir ki söz konusu kişi, içişleri bakanı olduğu sırada Süleyman Soylu, o dönemde AKP grup başkanvekili olan Mahir Ünal ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından TBMM’de ağırlanıyor, çektirdiği fotoğrafları paylaşıyordu.

Söz konusu şahıs, sonunda Ali Yerlikaya’nın bakan olmasından üç ay sonra tutuklandı! Hakkında hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık, tehdit ve yaralama suçuyla birlikte belgede sahtecilikten kesinleşen 59 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İnanması zor ama bu kişi, 31 Ağustos 2023’te tutuklandıktan sonra, 9 Kasım 2023’te İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, tehdit videolarının paylaşıldığı sosyal medya hesabını kastederek “Bir internet blokunun bağlı olduğu elektronik servis hizmetleri sağlayıcısının yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle dijital delil elde edilemediğini” belirtti ve bana şüphelinin tam ve kesin olarak belirlenemediğini, bu nedenle takipsizlik kararı verildiğini bildirdi. Devletin hapishanesindeki tutuklunun bulunamadığı söyleniyordu!

Onca zaman milyonlarca insanı kandırıp bağış toplayarak lüks içinde yaşamış, insanları aldatmıştı ve olan kurtardığı sanılan hayvanlara olmuştu.

SAHTEKÂRLARA AÇILAN YOL 

Ahbap olayına bağlayacağım nokta, toplumdaki kahraman arayışı... Çoğu insan, kötü durumdaki insanlar ya da hayvanlar için bir şeyler yapmak istiyor ve bu iş için biri ortaya çıkınca “yardımsever” diyerek ona güveniyordu. Gerçekleri göstermeye çalıştığınızda ise size saldırmak onlara daha kolay geliyordu.

Nitekim sözünü ettiğim derneğe her ay ABD’den para gönderen bir kadın, bir yazım üzerine bana, “Dolandırılma hakkımı kullanmak istiyorum!” diye yanıt vermişti.

Hayvanları koruma alanında buna benzer çok sayıda olay yaşandı. Sosyal medyanın da gelişmesiyle bağışların kontrolsüzce toplanmasının önü açılmıştı.

Türkiye’de giderek artan kahraman bağımlılığının ardında, devletin sorumlu olduğu belli alanlardan çekilmesi yatıyor. Kamu kurumlarının halktan toplanan vergilerle yerine getirmesi şart olan bazı hizmet ve yardımları yapmadığı durumlarda ya da devlet kurumlarına güvenin kalmadığı hallerde, ortaya yolsuzluk peşindeki fırsatçılar çıkabiliyor.

Asıl sorun bu!

İlgili Konular: #ABD #MHP #TBMM #tutuklu #Haluk Levent

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