Geçen hafta 15 Temmuz’un 10. yılındaki yazımda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in öz yeğeni Ebu Seleme Gülen’in “pranga” başlığıyla dikkat çekici bir video paylaştığını anlatmıştım. Videoda dile getirilenlerden kuşkulanıp bu örgüt içi bir tasfiye mesajı mıdır yoksa aftan yararlanma çabası mıdır diye sorgulamış ve uyarmıştım.

FETÖ’nün içinden kısa bir süre önce “Yeni Herkül” adlı bir yapılanma ortaya çıktığını bilenler için söz konusu video endişe vericiydi. Bu yapı, yakın zamanda örgütten ayrıldığını belirtti ve “Terörsüz Türkiye” sürecinde kendilerinin de değerlendirilmesini istedi.

YİNE TAKİYYE Mİ?

17 Temmuz 2026 günü ise yeni bir internet sitesi açıp bu niyetlerini duyurdular. (yeniherkul.com) Gazetemizin başarılı muhabirlerinden Aytunç Ürkmez, hafta sonunda bu gelişmeye ilişkin önemli bir haber yaptı.

Çalışmalarını ABD’nin New Jersey eyaletinde sürdüren Yeni Herkül Barış Platformu adına, söz konusu sitede Ümit Öztürk imzasıyla “Vicdanla Bir Çıkış Yolu Aramak” başlıklı bir yazı yayımlandı. “Toplumla yeniden temas kurulması”, “cemaat yönetiminin kendi muhasebesini yapması”, “kurumsal şeffaflık” ve “normalleşme” önerilen yazıda, “Devletlerin en büyük gücü cezalandırmak değil, adalet dağıtmaktır” denilerek iktidardan beklentileri de vurgulandı.

Ürkmez, haberinde, platformda Gülen’in yaşamını yitirmesinin ardından örgütün yönetimi için kurulan “Baş Yüceler Şûrası” ile görüşme konusunun tartışıldığını, danışma kurulunda bunun oylandığını ama “görüşme yapılmaması” kararı çıktığını belirtmiş.

Söz ettiğim videodaki mesajları da düşününce, bunun bir takiyye olmasına ilişkin kuşkunun, ciddiye alınması gerekiyor. Sonuçta 15 Temmuz’daki alçak darbe girişiminin arkasında, yıllarca kendilerini gizleyip devletin tüm kurumlarına sızan ve sonunda kendi insanına silah doğrultan emperyalizm destekli bir hainliğin olduğunu hep birlikte gördük.

FETÖ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR...

Bu tehlikeye dikkat çekerken aynı anda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki konuşmasında kurduğu şu cümlelerin de üzerinde durmak gerekiyor:

“Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye’yi karalayarak Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz’da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar.

Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ’cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya’daki terörist başının, bu millete yaptığı ihanete layık şekilde, 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike hâlen devam etmektedir.”

SİYASİ AYAK ORTAYA ÇIKSIN!

Tehlikenin devam ettiğini açık bir şekilde ifade eden Erdoğan, şunu da eklemiş:

“15 Temmuz, iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri Sevr’i tekrar diriltmeyi, Türkiye’yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir.”

O zaman sormak gerekmiyor mu? O emperyalistler kimlerdi? Fethullah Gülen’e Pensilvanya’da yıllarca koruma sağlayan, orayı üs olarak kullanmasına yol açan kimlerdi? Yıllarca o haini orada kimler ziyaret etti? Tüm uyarılara karşın onlara hangi siyasetçiler ve bürokratlar ne istedilerse verdi? Kimler o cemaatten çıkar sağladı?

FETÖ’nün siyasi ayağı sorgulanmadan ve tarikatlar ile cemaatleri kapatan 1925 tarihli 677 sayılı devrim yasası uygulanmadan laik cumhuriyet düşmanı oluşumlarla mücadele edilemez.

Halkı kandırmayın!