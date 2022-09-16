Halkın AKP’yi sandığa gömme vakti

16 Eylül 2022 Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un asgari ücretlilere tavsiyesi:

“5500 TL alıyor, hem ev kirası ödeyecek hem burada taksit ödeyecek hem evini geçindirecek. 5500 TL ile bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bir yıl siz de takdir edersiniz ki vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz belki ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”

Kurum bunları söylerken başını sallayarak onaylayan Ahmet Hakan da ekliyor, “Ev sahibi olmak adına, o motivasyonla diyorsunuz” diyerek destek veriyor.

CNN Türk kanalında bu trajik anlar yaşanırken ekranın altından akan yazıda da şöyle yazıyor:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi...”

DİKKAT EDİN, ALDANMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İlk Evim İlk İş Yerim” adıyla duyurduğu konut projesi için “Yüzyılın Konut Projesi” diyor AKP’liler. TOKİ, ilk etapta 2023-2028 arasında 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri sağlayacakmış. Söylediklerine göre, iki yılda dar gelirliyi ev sahibi yapacaklarmış.

Projenin koşullarına baktığınızda ise gerçek ortaya çıkıyor. Başvurmak için toplam bedelin yüzde 10’u peşin alınıyor. En düşük ev maliyeti 2+1 ev için 608 bin TL olarak açıklandığına göre 60 bin TL peşin verilecek, 240 ay vade ile ayda 2280 TL ödenecek. 3+1 ev için ise 85 bin TL peşinat verilecek, 240 ay vade ile ayda 3780 ödenecek.

Ayrıca sanıldığının aksine, aylık taksit tutarı 240 ay boyunca sabit kalmayacak. Her yıl memura gelen zam kadar taksit tutarı da artacak. Gazeteci Ozan Gündoğdu’nun sosyal medyada paylaştığı bilgiye dikkat çekmek isterim. Evin maliyeti 608 bin olarak kalmayacak, “Yıllık enflasyon ortalama yüzde 20 olursa toplam yedi milyon TL, yüzde 30 olursa toplam 24 milyon TL, yüzde 40 olursa toplam 80 milyon TL ödeyeceksiniz”.

Düşünün 5500 TL alan bir asgari ücretli aynı anda şu anda oturmakta olduğu evin kirasını ödeyecek, bu taksitleri verecek ve geçinecek! Asgari ücretli sihirbaz mı cebinden olmayan paraları çıkarsın, iş olanakları ve paralı eş dost yaratsın?

Asgari ücretle söz konusu aylık ödemeleri yapmak olanaksız olduğu gibi, dar gelirlilerde o kadar peşinat var mı? O peşinat için banka kredisi çekilirse bir de onun için her ay birkaç bin TL taksit ödenmesi gerekecek.

Belli ki ekonominin ve alım gücünün bugünkü koşullarında bu proje ile kâğıt üstünde dar gelirli gözüken ama gerçekte öyle olmayan insanlara olanak sağlanıyor.

ÜÇ YIL ÖNCEKİ ‘EN BÜYÜK PROJE’ NE OLDU?

Bir yandan da insanın aklına üç yıl önce TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan ve kamuoyuna “Türkiye’nin en büyük konut projesi” olarak açıklanan “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” geliyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Kuzeyşehir ve Şahinbey ilçesinde Güneyşehir projesinde yer alan konutlar için kura çekimleri sonucu hak sahibi olan binlerce vatandaş, hâlâ evlerinin teslim edilmesini bekliyor.

Bu arada, 2020 yılında 100 bin sosyal konut projesi kapsamındaki İstanbul Tuzla’daki 5750 konutun akıbeti ne oldu? Aradan bunca zaman geçmiş ama kurada hak sahibi olanlar ihale tarihini bile bilmediklerini, temel atılmadığını söyleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

BU MANZARA GÖSTERİYOR Kİ...

Milyonlar işsizken “fazla mesai yapın, eşinizden dostunuzdan borç alın” diyenler...

AKP’liler ikişer üçer maaşla gezerken açlıkla mücadele eden asgari ücretlilere “dişinizi biraz sıkın” demeye utanmayanlar...

Üç yıl önce “Türkiye’nin en büyük konut projesi” diyerek vaat ettiklerini hâlâ yerine getirmemiş olsalar da yenisini “Yüzyılın Konut Projesi” diye yutturmaya kalkanlar varsa...

Bu açıkça bir seçim yatırımıdır; yeni bir aldatmacadır.

AKP, umudunu betona gömmüştür.

Vakit, halkın AKP’yi sandığa gömme vaktidir!