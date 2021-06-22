22 Haziran 2021 Salı

Hayvan hakları ile ilgili yasanın son aşamaya geldiğine dair haberler medyaya yansıyınca, hayvan düşmanları yine hortladı.

Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu savunduğum için ben de hedef gösterilenlerden biriyim. İş öyle inanılmaz bir noktaya vardı ki “Bill Gates’in askeri” ve “Siyonist” olmakla bile itham edildim!

Hayvan hakları yasasını görüşmek üzere TBMM’ye giden hak savunucularına “azgın azınlık” diyen hayvan düşmanları, açıkça köpeklerin katledilmesini savunuyor, “küreselcilerden emir aldığımıza, fonlarla beslendiğimize” dair iftiralar atıyor.

Bu kişilere karşı suç duyurusunda bulunacağım elbette. Ama bu cahil cesaretini nereden alıyorlar diye bakınca, manzara netleşiyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Bengü Türk TV’de yayımlanan bir programdaki açıklamalarından sonra bu kesim iyice coştu. Kılıç’ın söyledikleri akla zarar:

“Sadece sesi çok çıkan, efendim birtakım örgütlenmeleri becermiş, sesini çok duyuran, sosyal medyayı iyi kullanan birçok hayvansever de kendini vakfetmiştir, asıl işi budur, öncelikli işi budur, başka işle de uğraşmaz. Vakti de var yani. Şimdi tek başına buradan bakarak kanun çıkarırsak yarın emin olun siz de oturduğunuz apartmana gidemezsiniz, ben de bulunduğum muhitte dışarıya çıkamam. Bakın Çiğdem’de oturuyorum ben, ülkenin en iyi ilçesi sayılır bildiğimiz Çankaya. Kızım tıp fakültesinde okuyor, küçük de değil, benim bahçemi kullanamadığı gibi sokağa da çıkamıyor. Küçük bir araba aldım, evin dibine park ediyor, uzakta park yerimiz var, oraya park edemiyor çünkü arada bir mesafe var yürümesi lazım ve köpekler var mahallede... Dazer’lar var, birtakım dalga boyları yayarak köpekleri ürküten, bu da aslında köpeğe bir işkence ama çaresiz kaldığımız için bunlardan buldum.”

KOMİSYON BAŞKANINDAN SKANDAL SÖZLER!

Kendisi, TBMM’deki toplantı sırasında, “Siz ülkenin politikası ile ilgili fikir vermeye gelmediniz. Bunları söylemek size düşmez. Sohbetin sırası değil” diyerek beni susturmaya çalışan kişi olduğundan pek şaşırmadım ama profesör unvanı taşıyan bir veterinerin bu şekilde konuşması gerçekten üzücü.

Hayvan hakları ile ilgili bir yasanın görüşüleceği komisyonun başkanı tarafından söylenen bu sözler skandaldır!

1- Hayvan haklarını savunan dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını, “birtakım örgütlenmeleri becermiş, sesleri çok çıkıyor” diyerek küçümseyen bir milletvekili olamaz.

2- Hayvanseverler hakkında “vakitleri çok, başka işle de uğraşmazlar” diyerek alay eder bir tavırla konuşan bir milletvekili olamaz.

3- Hayvan hakları yasasının görüşüldüğü komisyonun başkanı, hayvanlara işkence anlamına gelen dazer kullanılmasını teşvik eden biri olamaz.

4- Konuşmanın devamında hayvanseverlerin hayvanları her yerde besleyemeyeceğini anlatıyor ve ona göre düzenleme yapılacağını söylüyor. Bunu haklı göstermek için de üniversiteye giden kızının hayvanlardan korkmasını örnek olarak gösteriyor. Hayvanlar bulundukları yerde beslenirse, insanların evine gidemeyeceğini söyleyerek topluma korku yayıyor. Bu kabul edilemez.

6. MADDE GEÇERSİZ KILINMAK İSTENİYOR

AKP hükümetinin, hayvan hakları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemede, mevcut yasadaki bazı hakları hayvanlar aleyhine geriye götürmeye niyetli olduğu anlaşılıyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi, sokak hayvanları ile ilgili olarak açıkça diyor ki: “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Bu maddenin aynen korunması, hayvan hakları savunucularının geri adım atmayacağı bir hüküm. Fakat yeni yasada bu, bir şekilde geçersiz kılınmak isteniyor.

Böyle bir düzenleme yapılır ve hayvanların besleme alanları sınırlanırsa, sokaklardan hayvanlar toplanacak ve nereye götürüldüklerini, başlarına ne geleceğini bilmek olanaklı olmayacak.

Oysa yıllardır “kısırlaştır, aşılat, bulduğun yere bırak” şeklinde özetlendiği gibi yapılması gereken, belediyelerin yasada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesidir.

Belediyeler sorumluluklarından kaçtığı için sokaklarda açlıktan perişan halde gezen hayvan sayısı çoğaldı. Gönüllü olarak hayvanları besleyen insanlar, kendi şartlarını zorlayarak belediyelerin yapmadığı görevleri yerine getiriyor. Komisyon Başkanı da çıkmış o insanları küçümsüyor.

Hayvanları tehdit olarak göstermeden önce hayvan hakları ile ilgili yasa hakkında konuştuğunuzu unutmayın ve biraz düşünün.

Bunu daha önce de sordum: Siz günlerce aç bırakılsaydınız ne yapardınız?