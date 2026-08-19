ASAL Araştırma’nın Türkiye genelinde 26 ilde 5-10 Ağustos 2026 tarihleri yaptığı kamuoyu araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Geçen hafta medyaya yansıyan birçok araştırma Temmuz 2026 dönemine odaklandığı için, çerçeve yasa sürecinde ortaya çıkan derin yarılma hakkında bir sonuç içermesi olanaklı değildi.

Asal Araştırma bu çalışmayı, önceden hazırlanmış soru formuna bağlı kalarak 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle yapmış; yüzde 95 güven sınırında ve +/-2.5 hata payı ile gerçekleştirildiği bilgisini de ekleyerek ulaştıkları sonuçlara bakarsak...

‘TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?’

Bu soruya verilen yanıtlar şöyle:

Ekonomi/Hayat pahalılığı: Yüzde 61.5, Adalet/Hukuk sistemi: Yüzde 11.0, Eğitim sistemi: Yüzde 4.1, İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4.0, Emekli maaşları/Asgari ücret: Yüzde 3.2, Ahlaki değer kaybı: Yüzde 2.0, Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1.8, Terör: Yüzde 1.5, Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1.4, Kürt sorunu: Yüzde 1.2, Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 1.0, Diğer: Yüzde 3.5, Fikrim yok: Yüzde 3.8.

Emekçi kesimin giderek yoksullaştığı ve ağır bir enflasyon hüküm sürerken hayatta kalma mücadelesinin her geçen gün zorlaştığı Türkiye’de seçmenin ilk sorun olarak ekonomi ve hayat pahalılığını gördüğü ortada.

PKK terör örgütüne af getiren yasayı çıkarmak için iki yıldır gündemde tutulan “Kürt sorunu”nun halktaki karşılığı ise yüzde 1.2! Bu sonuç, çerçeve yasayı halka dayatan siyasi partilerin halktan ne kadar uzak olduklarının da göstergesi. Bütün kesimleriyle emekçi halkın en büyük ortak sorunu hayat pahalılığı, adaletsizlik, eğitim, işsizlik konusunda hiçbir adım atmayanların utancıdır bu...

‘BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA, OYUNUZU HANGİ SİYASİ PARTİYE VERİRSİNİZ?’

Araştırmada ortaya çıkan milletvekili genel seçimi için partilerin oy dağılımı (kararsızlar dağıtıldıktan sonra), Türkiye’deki bir kısır döngüyü resmediyor.

Bu soruya verilen yanıtlarda AKP: Yüzde 33.4, YENİ Parti: Yüzde 21.2, DEM Parti: Yüzde 9.5, CHP: Yüzde 9.2, MHP: Yüzde 8.5, İYİ Parti: Yüzde 4.6, Zafer Partisi: Yüzde 3.3, Anahtar Parti: Yüzde 2.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.5, TİP: Yüzde 1.5, Diğer: Yüzde 3.6 oranında.

Özgür Özel’in 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerden sonra uzun süre kullandığı “Bütün anketlerde birinci partiyiz” iddiasının mutlak butlan kararından sonra ikiye ayrıldığından geçerliliğini yitirmesi, tahmin edilebilecek bir sonuçtu. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si yüzde 5 oy bile alsa, zaten birinciliğe AKP’nin oturabileceği açıktı.

KARARSIZLAR YİNE BİRİNCİ!

Bu araştırmada da asıl birinci, uzun süredir olduğu gibi yine kararsızlar çıkmış. Oy kullanmayacaklar, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerden oluşan kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloya bakıldığında...

Yüzde 32.6 ile ilk sırada kararsızlar yer alıyor.

AKP: Yüzde 22.5, YENİ Parti: Yüzde 14.3, DEM Parti: Yüzde 6.4, CHP: Yüzde 6.2, MHP: 5.7, İYİ Parti: Yüzde 3.1, Zafer Partisi: Yüzde 2., Anahtar Parti: Yüzde 1.8, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.7, TİP: Yüzde 1.0, Diğer: Yüzde 2.5.

‘SİZCE BUGÜN TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI HANGİ SİYASİ PARTİ ÇÖZEBİLİR?’

Bu soruya verilen yanıtlarda “hiçbiri” seçeneği fark atmış.

Hiçbiri: Yüzde 39.5, AKP: Yüzde 22.6, YENİ Parti: Yüzde 14.2, CHP: Yüzde 4.0, DEM Parti: Yüzde 2.9, MHP: Yüzde 2.4, İYİ Parti: Yüzde 1.5, Zafer Partisi: Yüzde 0.9, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.7, Diğer: Yüzde 0.5, Fikrim yok: Yüzde 5.6.

Bu sonuçlar, muhalif cumhuriyetçi/ Atatürkçü seçmenin mutlak butlan darbesi ve çerçeve yasa yüzünden yaşadığı travmayı açıklayabilir.

Araştırmanın sonuçlarına bakıp siyasi parti yetkililerinin şapkayı önlerine koyup düşünmeleri gerekir. Kuşkusuz anketler durumu kesin olarak ortaya koyamaz; hatta bazı durumlarda manipülatif olduğu da görülmüştür. Bu kamuoyu araştırması, 5-10 Ağustos döneminde yapıldığı için sonuçlar bir fikir verebilir.

Bunca zorluğun içinde var olma mücadelesi veren seçmenlerin önemli bölümü kararsızsa, bunun nedeni, ilkesizliğin tavan yaptığı bu çöküş döneminde siyasetçilere zerre kadar güven duymamalarıdır. Siyasi ahlaktan yoksun siyasetçiler eliyle yaratılan “hiçbiri” sorunu, çok ciddi bir sorundur!