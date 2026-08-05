TBMM’ye gelecek çerçeve yasa hakkında ilk açıklamayı, ülkemizin son 40 yılını kana bulayan PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan yaptı!

Ve dedi ki: “En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır.”

Medyascope gibi fondaş medyada bu haber, “Öcalan onayladı” diye duyuruldu.

HUKUKSUZLUKLAR VE DEMOKRASİYE AYKIRI DURUMLAR!

1- TBMM’de halk iradesini temsil etmesi gereken milletvekillerinden gizlenen yasa taslağının metni, bir terör örgütü elebaşına onaylatılmış, TBMM’ye de yurttaşlara da bu yolla hakaret edilmiştir.

TBMM’de kurulan komisyonda yer almaları halinde “atılacak adımların, halkın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini” söyleyerek komisyona üye veren ana muhalefet de halka karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen bir konuma gelmiştir. Üstelik Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında bu konuya değinmemiştir bile...

2- AKP iktidarına yandaş olmayan birçok insanın hapse tıkıldığı, muhalif belediyelere yapılan operasyonlarla seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği bir dönemde, “Demokratik Cumhuriyet” iddiasında bulunulması, tarihe geçecek bir aldatmadır.

PARLAMENTARİZME BİR DARBE DAHA

3- AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından AKP’li milletvekillerine 3 Ağustos günü yazı gönderilerek yasa önerisini “4 Ağustos Salı günü 17.00’ye kadar eksiksiz imzalamaları” istenmiştir. Bu bir dayatmadır! Bu durumda milletvekillerine de gerek kalmıyor. Bir kişi karar veriyor, diğerleri zorunlu olarak onaylıyorsa, onca vekile maaş ödenmesine de gerek yok!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in çerçeve yasayı soran gazetecilere “İnce işçilik aşamasındayız” yanıtını verdiğini düşünürsek, geçen haftaki bir yazımın başlığını yinelemek gerekiyor: NEYİ KİMDEN KAÇIRIYORSUNUZ?

4- Milletvekillerinin bilmediklerini söylediği yasa önerisi konusunda yandaş medyada haberler yapılması, birilerinin metnin içeriği hakkında bilgi sızdırdığını gösteriyor.

İktidara yakın kaynaklar ve DEM Partililer, ısrarla bu çerçeve yasadan sonra aşama aşama yeni düzenlemelerin olacağını vurguluyor. Anlaşılan şu anda kamuoyunda fazla tepki yaratmamak için hem “Bu af değil” diyorlar hem de Öcalan’ın statüsü gibi konuları daha sonraya bırakıyorlar. Nitekim Öcalan da açıklamasına “Henüz her şey çözülmüş değildir” cümlesini koymuş.

SÜRECİN VARACAĞI YER: LÜBNANLAŞMA!

Bütün bunlar, bunca zamandır yazdıklarımızın doğru olduğunu kanıtlıyor.

PKK, Temmuz 2025’te Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlediği törende silah bırakmadı. 30 terörist sembolik gösteri yaparken örgütün silah bıraktığı iktidar tarafından söylendi ve yandaş medyada bu yönde manşetler atılarak kamuoyunda algı operasyonu yapıldı.

Başta Bahçeli olmak üzere “Öcalan’la pazarlık da yok, münazara da yok” diyerek haykıranların doğruyu söylemediği, aslında başından beri pazarlık sürdürüldüğü bu süreçte ortaya çıktı.

Bahçeli, Öcalan’a “kurucu önder” dediğinde bunun altında bir iş var diyerek sorgulamamızın ne kadar haklı olduğu görüldü. Terör örgütü elebaşı, yasa teklifi hazırlayan bir konuma getirildi.

Emperyalizmin güdümünde AKP+MHP+DEM tarafından yürütülen bu sözde “Terörsüz Türkiye” projesinin nereye varacağını tahmin etmek zor değil. Öcalan’ın duyurduğu “Demokratik Cumhuriyet”, Kılıçdaroğlu’nun çerçeve yasaya destek için ısrarla yurttaşlığın etnik köken temelinde tanımlanması anlamına gelen “eşit yurttaşlık” ifadesini kullanması ve liberal çevrelerde dolaşan “özgürlükçü sivil anayasa” söylemiyle birlikte değerlendirirsek, bunun sonu Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının biri Kürt, diğeri Alevi iki yardımcısı olsun” önerisiyle özetlediği Lübnanlaşmadır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün TBMM’nin seçimleri yenileme kararıyla açılacağını yazdı. Çerçeve yasa önerisi, TBMM’ye 400’den fazla vekilin imzası ile getirilirse, bunun karşıdevrimci anayasa değişikliği için bir mesaj olarak algılanması planlanıyor.

Olanları düşününce ince işçilik dedikleri bu olsa gerek!